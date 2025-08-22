INTA: Javier Milei avanzó con el freno puesto y pasó a disposición a 367 trabajadores

También significa que otros organismos clave, como el Instituto Nacional de Semillas (INASE) o la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARRICAME) no desaparecerán. Al menos, no mediante este decreto en particular, que ya había sido frenado en parte por la justicia federal y que hoy fue disuelto en su totalidad.

Pese al rechazo del Senado, Javier Milei avanzó (aunque no irá lejos)

Así y todo, el Gobierno echó a más de 300 empleados del INTA y otros organismos estatales, entre ellos el director nacional del INTA Así y todo, el Gobierno echó a más de 300 empleados del INTA y otros organismos estatales, entre ellos el director nacional del INTA

Lo alertaba la senadora por CABA de PRO, Guadalupe Tagliaferri: "A las 18:05 este Senado le rechazó (al Gobierno) el decreto 462/25 de facultades delegadas respecto a lo que podía hacer en el INTA y en el INTI. A las 19:28, en esta ventanita entre que este Congreso le informa al Poder Ejecutivo, el Gobierno despidió a 367 trabajadores de estos organismos. Y en su gran mayoría son profesionales", cuestionó.

La senadora por CABA del PRO hacía referencia a la Resolución 1240/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, donde se informa la puesta a disposición de más de 300 empleados del INTA, INASE e INV.

Según señala el texto, afecta a "personal de planta permanente con estabilidad adquirida" como consecuencia de la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en un organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía; de la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE); y de la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en una unidad organizativa en el ámbito de la citada Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

"Limítase toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones oportunamente dispuesta con relación al personal del ex INASE, del INV, y INTA, desde el dictado de la presente medida", agrega el documento.

Cerca de la 1.30, media hora después de la finalización de la sesión en el Congreso, la diputada kirchnerista Julia Strada se volcó a sus redes sociales y acusó de "ilegal" el documento firmado por Luis Caputo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Juli_Strada/status/1958745635668025710?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false Lo que hizo recien Luis Caputo es ILEGAL.

Después de que en Senado se RECHAZARON las disoluciones de los organismos públicos PASARON A DISPONIBILIDAD A SUS TRABAJADORES.

Caputo acaba de firmar un decreto que se publicó en Boletín Oficial y pasa a disponibilidad a más de 300… pic.twitter.com/Bl7MS3b14n — Julia Strada (@Juli_Strada) August 22, 2025

La ex jefa de concesiones de Vialidad Nacional, Julieta Ripoli, le respondió: "es improcedente y jurídicamente nula".

