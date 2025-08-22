Milei busca un 'tiempo muerto' en el Congreso y recomponer vínculos con los gobernadores

Gobernadores-Grito Federal Los gobernadores de Grito Federal, en el caso de 'Nacho' Torres su aporte fue del voto de 1 solo legislador al tema ATN.

En este caso Milei contó con el apoyo y los votos del cordobés Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy). Ignacio Torres de Chubut solo aportó 1 voto.

En tanto, el mendocino Alfredo Cornejo, el sanjuanino Marcelo Orrego y Rogelio Frigerio de Entre Ríos aportaron votos en contra.

El resultado de la votación no fue tan negativo para el oficialismo. No se lograron los dos tercios, lo que garantizaría el veto de Milei, pero el presidente no quiere apurarse y maneja los tiempos reglamentarios.

Volver a negociar

Para sostener los futuros vetos, el Gobierno debe recuperar a los gobernadores díscolos. Ya tuvo un primer intento cuando presentó en Diputados un proyecto sobre ATN distinto al que se terminó aprobando esta semana. Aunque esa iniciativa logró la atención de algunos mandatarios provinciales.

Milei no tendría en este caso la excusa del equilibrio fiscal para argumentar un veto como en el caso de las jubilaciones o la emergencia en discapacidad, entre otras leyes ya que los ATN son recursos que ya les pertenecen a las provincias. La utilidad para el Gobierno nacional sería engrosar el superávit fiscal. En lo que va de su mandato, el presidente recaudó $1,1 billones por el Fondo de ATN, pero solo distribuyó $143.800 millones entre 16 provincias, apenas un 12,7% del total.

Por lo pronto, el Gobierno estiraría al máximo los tiempos para vetar la norma. Dejaría todo para después de las elecciones bonaerenses y mientras tanto intentará recomponer la relación con los gobernadores que le votaron en contra en el Congreso. La misma táctica dilatoria aplicará para las leyes sobre financiamiento universitario y el Garrahan.

