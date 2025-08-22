Advertencia de Luis Juez a Javier Milei: "La gente se cansa de los extremos"

juez-luis.jpg Advertencia de Juez para Javier Milei. Foto archivo: NA.

Cuando la gente se cansa

“Yo no quiero que al Presidente le vaya mal, quiero que se entienda eso, porque sé que si pasa eso vuelve lo peor de la política, pero cómo no voy a señalar lo que está mal. La gente cuando se cansa, se cansa de todo”, destacó Juez. De esa forma, advirtió posibles efectos nocivos a nivel electoral en la previa de un periodo clave para el Gobierno nacional y su deseo de engrosar las filas en el Congreso.

Previamente, Juez había sido atacado por el aparato libertario en redes sociales luego de su participación en la sanción de la ley de Emergencia en Discapacidad. El senador admitió que la causa lo conmovió a raíz de su experiencia personal con su hija Milagros.

De vuelta en la causa del Garrahan, Juez ponderó las funciones del hospital para toda la ciudadanía y recordó el paso de su hija por la institución. “Yo vi sufrir al traumatólogo de Milagros al lado de Milagros. Esa gente necesita ser cuidada. Como dirigentes políticos, tenemos que tener empatía para cuidar a esa gente. Son insustituibles. Y hablo por los cientos de miles de papás que necesitamos que el Garrahan siga funcionando”, aseguró.

Luis Juez 8P.jpg Luis Juez y su relación con discapacidad.

Luis Juez al 2027, con o sin libertarios

Si bien Luis Juez concretó una alianza formal con La Libertad Avanza en Córdoba, los antecedentes de negociaciones en manos de Karina Milei aseguran la dificultad en una eventual candidatura a favor del oficialismo nacional. Algo que le sucedió a nada menos que Rodrigo de Loredo, socio político de Juez en Córdoba que quedó sin espacio y sin renovación en el Congreso luego de duras exigencias por parte de la jefa política del Gobierno.

Otras noticias de Urgente24

Exclusivo: El movimiento libertario global rompe con Javier Milei

Garrahan: la oposición aprobó en el Senado mayor presupuesto para la atención pediátrica

El demonio se apoderó de Avellaneda: Informe del embajador chileno sobre los heridos

Mal día para 'el Javo': Karina Milei expuesta por 2da. vez (y por lo mi$mo)