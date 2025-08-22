Finde en Córdoba: Pedro Aznar, Cruzando el Charco y cine en las Sierras

image Pedro Aznar en Córdoba.

Cruzando el Charco

También el sábado 23 de agosto, pero en el Estadio Atenas, la banda de La Plata llega a Córdoba para presentarse nuevamente ante su público. Con una alta expectativa por una noche inolvidable, el conjunto encabezado por Francisco Lago se prepara para presentar lo mejor de su repertorio desde la creación de la banda en 2012.

“Con 6 discos de estudio incluyendo su última producción ‘Esencia’. Cruzando el charco siempre tuvo el afán de compartir su música con artistas queridos y admirados. En este último álbum, se destacan las presencias de Chano en ‘Nada Nace’, Nahuel Pennisi en ‘Sin Final’, La K’onga en ‘El Verano’, Facundo Soto en ‘33’ y Gustavo Cordera en ‘Dueños del Ritmo’”, indica su biografía.

Las entradas se comercializan vía web y tienen un costo de 51.800 pesos.

image Cruzando el Charco.

Cine en las Sierras

La Municipalidad de Alta Gracia trae la cuarta edición del Festival Monumental Sierras. Se trata de un evento que se extiende por cuatro días (hasta el 23 de agosto) y comprende la exhibición de decenas de films del cine argentino e internacional.

El evento se llevará a cabo entre el 21 y el 23 de agosto en el Cine Teatro Monumental Sierras.

“Disfrutá de películas increíbles, algunas proyectadas en su formato original en 35mm, en la pantalla gigante del Cine Teatro Monumental Sierras. Clásicos, estrenos, cine argentino e internacional, música, emoción y encuentros… todo en 4 días a puro cine”, indicaron desde la organización.

Embed - Alta Gracia Cultura Viva on Instagram: " ¡Comenzó la 4º edición del Festival Monumental Sierras de Cine y Artes Audiovisuales! Durante 4 días, la ciudad vive una verdadera fiesta cinematográfica con lo mejor del cine cordobés y argentino de los últimos años. Una invitación a habitar el cine como espacio cultural, a emocionarnos y mirar lo nuestro con atención y orgullo. 21, 22, 23 y 24 de agosto Cine Teatro Monumental Todas las funciones y actividades con entrada gratuita ¡No te lo pierdas! Sumate a esta hermosa propuesta @festivalmonumentalsierras.ag @gobiernodealtagracia #Festival #Cine #ArtesAudiovisuales #Monumental #Alta Gracia #CulturaViva" View this post on Instagram A post shared by Alta Gracia Cultura Viva (@altagracia.culturaviva)

Kick Boxing en La Falda

Para los amantes del deporte, La Falda será el centro de una velada en la que se pondrá en disputa el Título Mundial de Kick Boxing k 1 y el Torneo Nacional Amateur de Kick Boxing k-1 y MMA. El evento se realizará en el Auditorio Municipal Carlos Gardel de la Ciudad de La Falda el próximo sábado 23 de agosto, con la presencia de deportistas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

