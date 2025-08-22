AGENDA
Finde en Córdoba: Pedro Aznar, Cruzando el Charco y cine en las Sierras
El fin de semana en Córdoba asoma con varias propuestas. Desde música hasta espectáculos deportivos, las opciones.
Pedro Aznar en Córdoba
El aclamado cantautor se presentará en Quality Espacio el próximo sábado 23 de agosto. Allí, repasará junto a sus fans lo mejor de su repertorio, recordando los mejores temas y presentando sus trabajos más recientes.
Para el público argentino, Pedro Aznar es un viejo conocido cuya música caló profundo. “La carrera de Pedro Aznar abarca generaciones y lo consolida como un pilar de la música popular argentina, con un legado que trasciende fronteras. Integró grupos icónicos como Madre Atómica, Álas, Serú Girán y Pat Metheny Group. Compartió escenario y estudio con artistas como Spinetta, Mercedes Sosa, Fito Páez, Lila Downs, Pablo Milanés y Caetano Veloso, entre muchos otros. Con Charly Garcia, grabó dos discos: Tango y Tango 4”, comentaron.
Las entradas se comercializan vía web y parten de los 34.500 pesos.
Cruzando el Charco
También el sábado 23 de agosto, pero en el Estadio Atenas, la banda de La Plata llega a Córdoba para presentarse nuevamente ante su público. Con una alta expectativa por una noche inolvidable, el conjunto encabezado por Francisco Lago se prepara para presentar lo mejor de su repertorio desde la creación de la banda en 2012.
“Con 6 discos de estudio incluyendo su última producción ‘Esencia’. Cruzando el charco siempre tuvo el afán de compartir su música con artistas queridos y admirados. En este último álbum, se destacan las presencias de Chano en ‘Nada Nace’, Nahuel Pennisi en ‘Sin Final’, La K’onga en ‘El Verano’, Facundo Soto en ‘33’ y Gustavo Cordera en ‘Dueños del Ritmo’”, indica su biografía.
Las entradas se comercializan vía web y tienen un costo de 51.800 pesos.
Cine en las Sierras
La Municipalidad de Alta Gracia trae la cuarta edición del Festival Monumental Sierras. Se trata de un evento que se extiende por cuatro días (hasta el 23 de agosto) y comprende la exhibición de decenas de films del cine argentino e internacional.
El evento se llevará a cabo entre el 21 y el 23 de agosto en el Cine Teatro Monumental Sierras.
“Disfrutá de películas increíbles, algunas proyectadas en su formato original en 35mm, en la pantalla gigante del Cine Teatro Monumental Sierras. Clásicos, estrenos, cine argentino e internacional, música, emoción y encuentros… todo en 4 días a puro cine”, indicaron desde la organización.
Kick Boxing en La Falda
Para los amantes del deporte, La Falda será el centro de una velada en la que se pondrá en disputa el Título Mundial de Kick Boxing k 1 y el Torneo Nacional Amateur de Kick Boxing k-1 y MMA. El evento se realizará en el Auditorio Municipal Carlos Gardel de la Ciudad de La Falda el próximo sábado 23 de agosto, con la presencia de deportistas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.
