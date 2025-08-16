urgente24
Finde clima en AMBA: Frio y días nublados domingo inestable

Luego de bajas temperaturas, tendremos días nublados, El SMN alertó lluvias el sábado. Domingo inestable en el AMBA.

16 de agosto de 2025 - 19:15
Abrigos y paraguas en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional informó datos del clima para los próximos días en el AMBA donde tendremos bajas temperaturas, días nublados y lluvia el día del niño. Los especialistas recomendaron mantenernos abrigados desde temprano hasta que las temperaturas suban cerca del mediodía.

Muchas nubes, poco sol en el AMBA

Domingo

Los especialistas recomendaron mantenernos abrigados desde temprano hasta que las temperaturas suban cerca del mediodía. La presencia de nubes impedirían calentar el aire. Esperan la caída de las primeras gotas por la tarde.

Las probabilidades de que haya lluvias aisladas serán de entre el 10% y el 40% al comienzo de la tarde y se mantendrán hasta la noche. Además señalan que tendremos viento del este, entre 13 y los 22 km/h.

Sábado con alerta amarilla en regiones del norte

Los técnicos del SMN precisaron algunas regiones del norte estarán bajo alerta amarilla por viento durante el Día del Niño.

Las áreas afectadas serán oeste de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan con viento entre 50 y 70 km/h. y ráfagas hasta 140 km/h.

El clima del finde largo mejoraría progresivamente a partir del domingo, con frío, mínima de 9 grados y máxima de 15°

La mejoría del clima coincidiría con el inicio de la semana, debido a que las temperaturas subirían progresivamente y se mantendría en una máxima de 18 grados hasta el viernes. Incluso, la mínima escalaría hasta los 12 grados.

AMBA lunes y martes

La nubosidad seguiría predominando el lunes. El martes, aumentarían las posibilidades de que vuelva a llover en el AMBA.

De acuerdo con el pronóstico extendido, las precipitaciones podrían comenzar durante la madrugada y seguirían vigentes hasta la noche.

Miércoles

Con la llegada del miércoles también ocurriría el fin de los días nublados, debido a que se anunció que, a partir del jueves, el cielo comenzaría a despejar. Por esto, habría una mayor presencia del sol a lo largo del día, pero persistiría la presencia de algunas nubes alrededor.

El clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

