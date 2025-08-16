Finde clima en AMBA: Frio y días nublados domingo inestable

El clima del finde largo mejoraría progresivamente a partir del domingo, con frío, mínima de 9 grados y máxima de 15°

La mejoría del clima coincidiría con el inicio de la semana, debido a que las temperaturas subirían progresivamente y se mantendría en una máxima de 18 grados hasta el viernes. Incluso, la mínima escalaría hasta los 12 grados.

AMBA lunes y martes

La nubosidad seguiría predominando el lunes. El martes, aumentarían las posibilidades de que vuelva a llover en el AMBA.

De acuerdo con el pronóstico extendido, las precipitaciones podrían comenzar durante la madrugada y seguirían vigentes hasta la noche.

Miércoles

Con la llegada del miércoles también ocurriría el fin de los días nublados, debido a que se anunció que, a partir del jueves, el cielo comenzaría a despejar. Por esto, habría una mayor presencia del sol a lo largo del día, pero persistiría la presencia de algunas nubes alrededor.

