Luis Caputo enciende la aspiradora (recesión): "No habrá pesos en el mercado"

Él añadió, acerca de la base monetaria: “Cuando no tenemos certeza de por qué sube la demanda, no lo vamos a convalidar, porque cuidamos la inflación”.

"¿Cuál es la tasa de equilibrio de un Congreso que te pone 12 leyes para romper el equilibrio fiscal en dos semanas? El mercado lo dirá. El dólar se moverá de acuerdo a esa tasa”, se preguntó el ministro.

La recesión

Acerca del impacto de las tasas de interés que provoca Caputo, 3 opiniones de economistas a Ámbito Financiero:

##Andrés Salinas: "Hace que sea más caro producir, invertir y hasta consumir (...) esto te va a terminar pegando en actividad probablemente".

##Amilcar Collante: "En empresas se ve claro como el stock de adelantos empezó a caer en términos nominales porque no quieren convalidar tasas de interés que llegaron a estar arriba del 80%, cuando al inicio de todo esto estaban en torno en 35%. (…) Los hipotecarios ya están en UVA +10%, hay algunos +11%, +12%".

##Nau Bernues: "Si vos tenés que hacer una inversión hoy y tenés los pesos, quizás la demorás 1 mes o 2 meses porque te ponés a hacer tasa en pesos y la inversión la haces más adelante. Creo que es muy contraproducente. El mercado está poniéndose cada vez más nervioso y es momento que el Gobierno también empiece a sacar nuevas medidas, a cambiar un poco el discurso o el chip de lo que venía haciendo. También creo que ya gran parte del mercado está extrañando fuertemente las Lefi".

Enojo de los bancos

Desesperado, el BCRA decidió este jueves 14/08 endurecer el sistema de encajes al sistema bancario, con cambios que regirán desde el lunes 18/08, restringiendo la liquidez. La Comunicación A 8302, también refuerza el control sobre la posición global neta de moneda extranjera de las entidades.

Según decidió el BCRA, desde el 19/08 hasta el 28/11, las tasas de encaje aplicables a depósitos a la vista, plazos fijos con cancelación anticipada diaria, fondos comunes de money market, pases pasivos y cauciones bursátiles pasivas aumentarán en 5 puntos porcentuales para los principales bancos y ciertas sucursales o subsidiarias de los principales bancos globales.

El BCRA permitirá /forzará a que parte de esta exigencia adicional se integre con títulos públicos en pesos emitidos por el Tesoro Nacional, adquiridos en licitaciones especiales a partir del 18/08. Todas las entidades, desde el 19/08, podrán / deberán integrar hasta 3 puntos porcentuales de encajes con este tipo de instrumentos para depósitos a la vista.

A su vez, habrá una nueva forma de calcular el encaje en pesos: ya no se usará el promedio mensual sino que se exigirá el 100% del encaje todos los días hábiles. Si los bancos no llegan a cumplir 1 día, pueden compensarlo en otros días del mes, pero con límites.

Habrá multas más caras para los bancos si no cumplen esta normativa: 3 veces la tasa de política monetaria del BCRA (la TAMAR). A su vez, durante este período, se sube en 5 puntos porcentuales la tasa del encaje para ciertos depósitos si los bancos no lo cumplen: si el banco no usa títulos del Tesoro, paga más encaje.

Además, la autoridad monetaria reforzó el control sobre la posición global neta de moneda extranjera (PGNME) de las entidades financieras. Si bien no modificó los límites vigentes para este indicador, dispuso que, a partir del 18/08, cualquier exceso sobre el tope establecido quedará sujeto a un cargo en pesos equivalente a tres veces la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) de los bancos, conforme a la metodología vigente.

A las nubes

Una buena reflexión de Mariano Gorodisch en El Cronista Comercial:

"Las 12 cuotas fijas puede ser una trampa mortal. Porque son fijas, pero con interés, y un interés que acaba de aumentar de la mano de la suba de tasas para frenar el avance del dólar de cara a las elecciones de octubre.

Pagar en 12 cuotas, que tenía una tasa nominal anual del 92%, ahora pasó al 99%, lo que equivale a una tasa efectiva anual del 154% y un costo financiero total del 240% anual.

El Banco Nación, de la mano de suba de tasas de plazo fijo al 44%, subió dos veces esta semana sus tasas activas, un día detrás del otro, primero elevó el adelanto en cuenta corriente a una tasa nominal anual del 60% y al día siguiente volvió a incrementarlo al 65%.

En tanto, el descubierto, solicitado previamente, lo incrementó primero al 80% y luego al 85%, mientras si el mismo descubierto no había sido solicitado previamente, lo había aumentado al 86% y al día siguiente al 90%.

El CEO de un banco describe el accionar del Central: "Quieren secar la plaza de pesos y eso no nos dejará prestar".

Su colega de otra entidad planta la queja porque la suba de encajes genera una distorsión enorme entre el costo financiero de una alyc y de un banco, "entonces salen depósitos de los bancos hacia las cauciones, por lo que tenemos menos depósitos, lo que calentó la tasa de interés, porque el 40% lo tenemos que poner a tasa cero. Hay que desarmar la bola de nieve de la caución, porque son $ 6.000 millones poniendo la plata a un día de los fondos comunes de inversión".

