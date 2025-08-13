Pocos conocen esta aceitunera inmensa en un rincón de la Argentina que ofrece degustaciones y un amplio espacio verde para disfrutar de una comida al aire libre, vinos, aceites de oliva, aceitunas y más. Ideal para un paseo distinto en familia o con amigos.
N° 1 MUNDIAL
El paraíso de las aceitunas que pocos conocen en Argentina
Para los amantes de las aceitunas, esta olivícola en Argentina es un lugar para conocer, comer y disfrutar de un paseo diferente en familia.
Se trata de la Olivícola Laur, que en 2021 fue nombrada por el EVOO WORLD RANKING como la olivícola número 1 del mundo. Este hito se repitió en la nueva edición de EVOO Word Ranking 2022, colocando a Laur en el Top 100 de las mejores olivícolas del mundo por segundo año consecutivo.
Se encuentra en Cruz de Piedra, Maipú, Mendoza. Y si bien es reconocida, no todos tienen en cuenta realizar un paseo por esta zona cuando visitan este destino.
Aceitunas, vinos, aceites y picnic al aire libre
Laur fue fundada en 1889. Fue pionera en la implantación de olivares en la provincia de Mendoza como así también en la elaboración de aceite de oliva.
Si uno la visita cuenta con estacionamiento dentro del predio y luego, varias opciones para hacer. Se puede recorrerla por fuera y acceder a la tienda repleta de productos para llevar y también realizar la visita guiada (a elección de cada turista).
En la visita, un guía en español o en inglés realiza el recorrido por cada instalación. Se podrá conocer la finca de olivares centenarios, la olivícol y acetaia. A la fecha (agosto 2025), los valores rondan entre los $18.000 o $30.000 por persona con degustaciones.
Pero además hay restó y picnic. "La Picnicerie" es un rincón encantador dentro de Olivícola Laur, para los que quieran únicamente acceder al lugar, pueden realizar un picnic al sol rodeados de los olivares y naturaleza.
