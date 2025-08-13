El paraíso de las aceitunas que pocos conocen en Argentina

En la visita, un guía en español o en inglés realiza el recorrido por cada instalación. Se podrá conocer la finca de olivares centenarios, la olivícol y acetaia. A la fecha (agosto 2025), los valores rondan entre los $18.000 o $30.000 por persona con degustaciones.

Pero además hay restó y picnic. "La Picnicerie" es un rincón encantador dentro de Olivícola Laur, para los que quieran únicamente acceder al lugar, pueden realizar un picnic al sol rodeados de los olivares y naturaleza.

image Un lugar para los amantes de las aceitunas escondido en Mendoza.

