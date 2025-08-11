Aerolínea reconocida habilita localizador de equipaje para pasajeros

Abrí la app Find My en tu iPhone, iPad o Mac.

Generá un enlace para compartir la ubicación del AirTag o accesorio compatible que hayas colocado en tu equipaje.

Ingresá ese enlace en el informe de equipaje retrasado a través del portal de autoservicio de SITA.

image

A partir de ese momento, el equipo de Latam podrá acceder a la ubicación del equipaje en cuestión de minutos, aumentando la eficiencia del proceso de recuperación.

Por seguridad, el acceso a la ubicación se corta automáticamente en cuanto el pasajero recupera sus pertenencias o, en cualquier caso, a los siete días. Además, se puede detener manualmente en cualquier momento.

Latam remarcó que esta innovación no solo representa un salto en eficiencia operativa, sino que refuerza su compromiso con soluciones centradas en el cliente. La compañía espera que esta herramienta sea clave en su estrategia de transformación de la experiencia de viaje.

