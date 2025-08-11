urgente24
Aerolínea reconocida habilita localizador de equipaje para pasajeros

Una aerolínea que opera en Argentina ofrece a los pasajeros poder realizar un seguimiento en tiempo real del equipaje de mano, para evitar pérdidas o robos.

11 de agosto de 2025 - 23:27
image

El equipaje es uno de los factores claves a la hora de realizar un viaje en avión, es por eso, que una reconocida aerolínea anunció una alianza estratégica con Apple para desarrollar una función que promete cambiar la experiencia al viajar.

Latam Airlines implementó una nueva herramienta que permitirá a los pasajeros rastrear sus pertenencias en tiempo real, mediante AirTag y accesorios compatibles con la red Find My, y así poder agilizar su recuperación en caso de extravío.

Gracias a esta integración, los pasajeros que cuenten con uno de estos dispositivos podrán compartir la ubicación exacta de sus pertenencias con la aerolínea, agilizando la búsqueda y recuperación en caso de demoras o pérdida.

“Transportamos más de 40 millones de piezas de equipaje por año, con índices de extravío 50% por debajo del promedio del sector. Sin embargo, sabemos que cada maleta es valiosa y queremos dar tranquilidad a nuestros clientes”, destacó Paulo Miranda, vicepresidente de Clientes del Grupo Latam Airlines.

image
La aerolínea, Latam Airlines, implementó una nueva herramienta para rastrear el equipaje perdido.

Cómo funciona el rastreo del equipaje

El proceso es simple:

  • Abrí la app Find My en tu iPhone, iPad o Mac.

  • Generá un enlace para compartir la ubicación del AirTag o accesorio compatible que hayas colocado en tu equipaje.

  • Ingresá ese enlace en el informe de equipaje retrasado a través del portal de autoservicio de SITA.

image

A partir de ese momento, el equipo de Latam podrá acceder a la ubicación del equipaje en cuestión de minutos, aumentando la eficiencia del proceso de recuperación.

Por seguridad, el acceso a la ubicación se corta automáticamente en cuanto el pasajero recupera sus pertenencias o, en cualquier caso, a los siete días. Además, se puede detener manualmente en cualquier momento.

Latam remarcó que esta innovación no solo representa un salto en eficiencia operativa, sino que refuerza su compromiso con soluciones centradas en el cliente. La compañía espera que esta herramienta sea clave en su estrategia de transformación de la experiencia de viaje.

