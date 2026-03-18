Tapeando 2026: el festival que trae el sabor de España a la Argentina

Argentina se prepara para vivir una experiencia gastronómica única: llega la quinta edición de Tapeando, el festival organizado por la Consejería de Turismo de la Embajada de España en Buenos Aires que invita a explorar la cultura española a través de las tapas. Una propuesta para descubrir España sin salir del país.
La iniciativa convoca a más de 50 restaurantes de distintos puntos del país para ofrecer, durante diez días, tapas especialmente creadas para el evento. En esta edición, muchas de ellas estarán inspiradas en la Comunidad de Madrid, sus productos, recetas y su cultura gastronómica.
Tapeando 2026 en Argentina: un festival único
Del 3 al 12 de abril, 53 restaurantes de Ciudad de Buenos Aires y Zona Norte, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba y Rosario participarán de Tapeando 2026. En total, habrá más de 150 tapas acompañadas de cerveza, vermút, copa de vino o gaseosa, que reinterpretarán clásicos del tapeo o presentarán versiones contemporáneas, desde Huevos rotos con morcilla en Casa Luis hasta una Mojama de atún rojo con oliva y lima en Sarasanegro, Mar del Plata.
Entre los restaurantes participantes se destacan Antonio D, con sus Albóndigas de chorizo y panceta con pomodoro; Laserio, con Croquetas de langostinos y Montadito de anchoas; Pasillito, con Empanada de morcilla y queso azul con alioli de pera y miel; Alo's en Zona Norte, con su Socarrat pil pil; Wineslavid en Córdoba, con Ensaladilla rusa de mejillones escabechados; y Auténtico en Mendoza, con Tomates confitados con alga kombu.
Durante el festival se realizará una nueva edición del Concurso de la Tapa: el público podrá votar online su propuesta favorita entre todos los restaurantes participantes. El ganador recibirá dos pasajes a España y, entre quienes voten, se sorteará el mismo premio.
Como novedad, la edición 2026 tendrá por primera vez una edición hermana en Uruguay. Tapeando Uruguay se realizará del 17 al 26 de abril en Montevideo, organizado por la Consejería de Turismo de América del Sur de la Embajada de España en Uruguay.
"La realización de actividades vinculadas a la gastronomía es uno de los principales atractivos que buscan los turistas que visitan España", expresó Felipe Formariz, Consejero de Turismo de la Embajada de España, quien destacó que Tapeando busca que quienes ya visitaron el país recuerden su viaje y quienes aún no pudieron hacerlo tengan un adelanto de lo que es la cultura del tapeo.
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