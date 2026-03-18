Tapeando 2026: el festival que trae el sabor de España a la Argentina

Como novedad, la edición 2026 tendrá por primera vez una edición hermana en Uruguay. Tapeando Uruguay se realizará del 17 al 26 de abril en Montevideo, organizado por la Consejería de Turismo de América del Sur de la Embajada de España en Uruguay.

"La realización de actividades vinculadas a la gastronomía es uno de los principales atractivos que buscan los turistas que visitan España", expresó Felipe Formariz, Consejero de Turismo de la Embajada de España, quien destacó que Tapeando busca que quienes ya visitaron el país recuerden su viaje y quienes aún no pudieron hacerlo tengan un adelanto de lo que es la cultura del tapeo.

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