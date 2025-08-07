Finde en AMBA: Liquidan outlet y vuelven lugarcitos para merendar por $6.000

ExpoCelíaca

Sábado 9 y domingo 10 de agosto, de 10 a 20 horas.

Costa Salguero, Palermo.

No te pierdas esta exposición que reúne a las empresas más importantes del sector de alimentos libres de gluten y a profesionales de la salud especializados en celiaquía. Serán dos días donde podrás comprar y degustar productos, sumarte a talleres de cocina, disfrutar de actividades infantiles y asistir a charlas informativas.

Luxury Outlet

Hasta el 10 de agosto.

La entrada es libre y gratuita.

Tribuna Plaza, Av. del Libertador 4401, Palermo.

image

Aprovechá esta feria en la que más de 30 primeras marcas presentan sus ofertas de outlet. Hay pagos en cuotas con tarjeta sin interés y prendas de todo tipo con grandes descuentos. Dos datos más: el lugar es pet friendly y hay estacionamiento dentro del predio, aunque es pago.

Los gestos bárbaros

Domingo de agosto, 19 horas.

Centro Cultural Borges, Viamonte 525, San Nicolás.

Emilia vuelve a su casa familiar después de muchos años a partir de un inexplicable accidente que le dejó algunas secuelas. No puede recordar. Sus propios recuerdos se mezclan con la muerte del padre. El reencuentro con su familia será motor para que pueda volver o quedarse. Un intento de entender el amor y el horror de ser familia.

Finde de niñez

Espectáculos infantiles, juegos, stands interactivos, inflables y sorteos, kermesse, deportes,

Sábado y domingo, de 13.00 a 17.00 horas.

Entrada libre y gratuita.

En distintas plazas de Lomas, Más info. Instagram municipioldz.

Humor Bravo

Una terapia de vidas pasadas - Ana María Bravo.

Sábado 9/8, a las 20.00 horas.

Entrada gratis. Más info: Instagram vicentelopezcultura.

Centro Cultural Munro.

Agosto a Toda Costa

Ciclo de Humor, que si bien no será el fin de semana, será el martes 19/8 a las 19.00 horas.

En Escobar 50, Troncos del Talar.

Libre y gratuito.

