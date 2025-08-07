Finde en AMBA: Liquidan outlet y vuelven lugarcitos para merendar por $6.000

Agosto arrancó con todo y se viene un nuevo fin de semana en AMBA para aprovechar las últimas liquidaciones de famoso outlet de Buenos Aires que cierra en Palermo. Vuelve también una oferta para merendar una amplia variedad de cafés con tentadores opciones dulces y saladas muy rico y barato.
Merendar por $6.000 en Buenos Aires: Vuelve Cafecito BA
- Sábado 9 y domingo 10, de 10 a 18 horas.
- Libre y gratuito.
- Plaza de las Naciones Unidas, Av. Figueroa Alcorta 2301, Recoleta.
Llega una nueva edición de Cafecito BA. Disfrutá de las mejores cafeterías de la Ciudad, que ofrecerán una amplia variedad de cafés, pastelería y opciones saladas. Habrá más de 15 puestos, que ofrecerán cafés a partir de $3.000 y pastelería a partir de $3.500. Habrá también cine al aire libre, juegos, música en vivo y lectura de la borra del café.
Buenos Aires Market
- Sábado 9 y domingo 10 de agosto, de 10 a 18 horas.
- Entrada libre y gratis.
- Plaza Echeverría, Villa Urquiza.
Disfrutá de una edición de BA Market: la feria te espera desde la mañana y hasta la tarde para disfrutar del patio gastronómico y comprar en el mercado de productores. Más de 45 puestos en los que vas a encontrar desde paella, rabas, tortillas, hamburguesas, hasta quesos, embutidos, alfajores, panificados y chocolates.
ExpoCelíaca
- Sábado 9 y domingo 10 de agosto, de 10 a 20 horas.
- Costa Salguero, Palermo.
No te pierdas esta exposición que reúne a las empresas más importantes del sector de alimentos libres de gluten y a profesionales de la salud especializados en celiaquía. Serán dos días donde podrás comprar y degustar productos, sumarte a talleres de cocina, disfrutar de actividades infantiles y asistir a charlas informativas.
Luxury Outlet
- Hasta el 10 de agosto.
- La entrada es libre y gratuita.
- Tribuna Plaza, Av. del Libertador 4401, Palermo.
Aprovechá esta feria en la que más de 30 primeras marcas presentan sus ofertas de outlet. Hay pagos en cuotas con tarjeta sin interés y prendas de todo tipo con grandes descuentos. Dos datos más: el lugar es pet friendly y hay estacionamiento dentro del predio, aunque es pago.
Los gestos bárbaros
- Domingo de agosto, 19 horas.
- Centro Cultural Borges, Viamonte 525, San Nicolás.
Emilia vuelve a su casa familiar después de muchos años a partir de un inexplicable accidente que le dejó algunas secuelas. No puede recordar. Sus propios recuerdos se mezclan con la muerte del padre. El reencuentro con su familia será motor para que pueda volver o quedarse. Un intento de entender el amor y el horror de ser familia.
Finde de niñez
Espectáculos infantiles, juegos, stands interactivos, inflables y sorteos, kermesse, deportes,
- Sábado y domingo, de 13.00 a 17.00 horas.
- Entrada libre y gratuita.
- En distintas plazas de Lomas, Más info. Instagram municipioldz.
Humor Bravo
Una terapia de vidas pasadas - Ana María Bravo.
- Sábado 9/8, a las 20.00 horas.
- Entrada gratis. Más info: Instagram vicentelopezcultura.
- Centro Cultural Munro.
Agosto a Toda Costa
- Ciclo de Humor, que si bien no será el fin de semana, será el martes 19/8 a las 19.00 horas.
- En Escobar 50, Troncos del Talar.
- Libre y gratuito.
