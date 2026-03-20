Este fin de semana largo el AMBA se prepara con todo para unos shows increíbles. La mítica banda AC/DC vuelve a River y además Soda Stereo presenta Ecos con un recital único y tecnológico. A la par vas a poder disfrutar de propuestas al aire libre que te van a encantar.
BOMBA
Finde largo en AMBA: Vuelve AC/DC, Soda Stereo y feria francesa
AC/DC llega a la Argentina y se presentará en el AMBA con tres recitales agotados. Vuelve Soda Stereo y hay más propuestas para el finde largo.
En Buenos Aires siempre hay ferias o propuestas gratuitas para disfrutar en familia o con amigos. Este fin de semana largo, el segundo del año, trae muchísimas ideas para que puedas salir al aire libre y pasar un buen momento con los tuyos.
Finde largo en AMBA: lleno de planes
El gran evento de este finde largo es la vuelta de AC/DC a Argentina con tres shows agotados. La mítica banda australiana se va a presentar en River y no venían al país desde el 2009. El primero de estos recitales será el lunes 23 en el Estadio Monumental.
Eso no es todo, porque otra banda histórica de Argentina vuelve con un show único. Soda Stereo presenta Ecos en el Movistar Arena y las primeras dos fechas de varias serán este sábado 21 y domingo 22 con entradas totalmente agotadas. No es un tributo ni nada similar ya que incluso Gustavo Cerati estará presente.
Si no pudiste ir a estos recitales entonces hay otras alternativas: la feria francesa se las trae y va a ser furor. Se trata de un evento al aire libre en la Plaza Francia donde habrá comida típica de ese país, pastelería y mucho más. Con acceso libre y gratuito este sábado 21 y domingo 22 desde las 11 hasta las 18:30.
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