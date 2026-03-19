JetSmart se consolida y confirmó la mejor noticia en Argentina

Otro punto a favor para los viajeros frecuentes: la compañía tiene una alianza con American Airlines que permite acumular y canjear millas del programa AAdvantage en vuelos de ambas aerolíneas, sumando conectividad entre Sudamérica y Estados Unidos.

"Con nuestros hitos recientes reafirmamos nuestra visión de largo plazo en Argentina, consolidando un crecimiento sostenido que seguirá impulsando la conectividad aérea y el acceso a tarifas competitivas para más pasajeros en los próximos años", dijo Gonzalo Pérez Corral, Country Manager de JetSmart en Argentina.

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