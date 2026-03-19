JetSmart se consolida y confirmó la mejor noticia en Argentina

La aerolínea opera actualmente con 16 aviones Airbus A320 y A321 en Argentina y cubre 24 rutas directas: 16 domésticas -tres de ellas sin pasar por Buenos Aires- y 8 internacionales. Solo en enero de 2026 transportó 515.000 pasajeros, de los cuales más de 175.000 viajaron en vuelos internacionales hacia y desde Brasil, Chile, Perú y Paraguay.
Con esos números, la compañía se posicionó como la segunda aerolínea en cantidad de pasajeros en Argentina durante el primer mes del año -contando operaciones domésticas e internacionales- y la tercera en vuelos regionales. Además, desde que arrancó sus operaciones en el país ya superó los 15 millones de pasajeros transportados en total.
JetSmart sigue creciendo en Argentina
A nivel regional el panorama también es positivo. A nueve años de su fundación, JetSmart se convirtió en la tercera compañía más relevante de Sudamérica en número de pasajeros con más de 50 millones de viajeros transportados en toda la región. Hoy opera más de 80 rutas en nueve países: Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y República Dominicana con una flota de 54 aeronaves.
Uno de sus diferenciales más destacados es la edad promedio de sus aviones: 3,19 años, lo que la convierte en la aerolínea con la flota más joven de Sudamérica según el ranking de ch-aviation. Además, Skytrax la reconoció como la Mejor Aerolínea Low Cost de Sudamérica en 2021, 2023 y 2025.
Otro punto a favor para los viajeros frecuentes: la compañía tiene una alianza con American Airlines que permite acumular y canjear millas del programa AAdvantage en vuelos de ambas aerolíneas, sumando conectividad entre Sudamérica y Estados Unidos.
"Con nuestros hitos recientes reafirmamos nuestra visión de largo plazo en Argentina, consolidando un crecimiento sostenido que seguirá impulsando la conectividad aérea y el acceso a tarifas competitivas para más pasajeros en los próximos años", dijo Gonzalo Pérez Corral, Country Manager de JetSmart en Argentina.
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