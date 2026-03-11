Guadalajara volverá a colocarse en el centro del mapa futbolístico cuando reciba partidos de la próxima Copa del Mundo. En el Estadio Akron, uno de los recintos más modernos de México, se disputarán varios encuentros de la fase inicial del torneo, con selecciones como España, Uruguay, Corea del Sur, México y Colombia, entre otras que terminarán de definir su camino en los próximos meses.
PARADAS OBLIGATORIAS
Orozco, Soriano y más: los museos más elegidos de Guadalajara antes de la Copa del Mundo
Guadalajara será sede de la Copa del Mundo y ofrece mucho más que fútbol: del Instituto de Cabañas al MUSA, estos museos revelan el lado cultural de la ciudad.
Pero la capital del estado de Jalisco ofrece mucho más que fútbol. Fundada en el siglo XVI y considerada una de las ciudades culturales más importantes de México, Guadalajara es también una de las cunas del mariachi, del tequila y de una tradición artística que se refleja en su arquitectura, sus plazas y sus instituciones culturales.
En sus calles conviven edificios coloniales, universidades históricas y museos que narran distintas etapas de la historia mexicana, desde el arte muralista hasta relatos populares y leyendas urbanas. Por eso, en Urgente24 reunimos algunos de los museos más interesantes de Guadalajara, paradas obligatorias para quienes quieran descubrir el lado cultural de la ciudad antes de que el balón vuelva a rodar en la Copa del Mundo.
Instituto Cultural Cabañas, el legado artístico de José Clemente Orozco
Entre los espacios culturales más importantes de Guadalajara aparece el Instituto Cultural Cabañas, uno de los edificios históricos más emblemáticos de la ciudad y considerado una de las grandes joyas arquitectónicas de México. El complejo fue diseñado a comienzos del siglo XIX por el arquitecto valenciano Manuel Tolsá y originalmente funcionó como hospicio para niños y personas sin recursos.
Su arquitectura destaca por la simetría de sus patios y por la gran cúpula central que domina el conjunto. Con el paso del tiempo, el edificio fue reconvertido en centro cultural y hoy alberga exposiciones de arte, actividades educativas y eventos vinculados a la vida cultural de Guadalajara.
El mayor atractivo del recinto se encuentra en sus muros. Allí se conservan los famosos murales del pintor mexicano José Clemente Orozco, uno de los grandes exponentes del muralismo latinoamericano. Su obra más conocida dentro del complejo es El hombre de fuego, una pintura monumental ubicada en la cúpula del edificio que representa el renacimiento y la transformación del ser humano.
A lo largo de su historia, el Instituto Cultural Cabañas también ha presentado exposiciones dedicadas a algunas de las figuras más influyentes del arte y la arquitectura mexicana, como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Juan Soriano, Luis Barragán o Lola Álvarez Bravo, consolidándose como uno de los principales espacios culturales del país.
Gracias a su valor histórico y artístico, el Instituto Cultural Cabañas fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, consolidándose como una parada obligatoria para quienes visitan Guadalajara.
La entrada general al recinto tiene un precio de 80 pesos mexicanos, mientras que para residentes locales el acceso cuesta 55 pesos. Al cambio actual, estas tarifas equivalen aproximadamente a unos 4,5 dólares y cerca de 3 dólares, respectivamente, lo que lo convierte en una visita cultural accesible dentro del circuito turístico de la ciudad.
Museo Panteón de Belén, historia y leyendas en el corazón de Guadalajara
Otro de los sitios más singulares de Guadalajara es el Museo Panteón de Belén, un antiguo cementerio del siglo XIX que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los espacios históricos más visitados de la ciudad. Construido en 1848, el recinto funcionó originalmente como camposanto para figuras destacadas de la sociedad local, incluyendo políticos, médicos y empresarios.
El lugar destaca por su arquitectura funeraria y por los mausoleos que reflejan distintos estilos del siglo XIX, desde monumentos neoclásicos hasta esculturas funerarias de gran detalle. Con el tiempo, el panteón dejó de utilizarse como cementerio activo y fue transformado en museo, preservando su valor histórico y patrimonial.
Además de su interés arquitectónico, el Panteón de Belén es conocido por las leyendas urbanas que lo rodean. Durante décadas, historias como la del vampiro del panteón o relatos sobre apariciones nocturnas formaron parte de la tradición oral de Guadalajara. Por esa razón, el museo también organiza recorridos guiados nocturnos que exploran estas historias y que se convirtieron en una de las experiencias más populares entre visitantes y locales.
La entrada general al museo ronda los 30 pesos mexicanos, mientras que las visitas guiadas nocturnas pueden alcanzar los 90 pesos, dependiendo del recorrido. Al cambio actual, estas tarifas equivalen aproximadamente a 1,7 dólares para la entrada básica y cerca de 5 dólares para los recorridos especiales, lo que lo convierte en una de las visitas culturales más accesibles de la ciudad.
MUSA, el museo de arte de la Universidad de Guadalajara
Otro de los espacios culturales destacados de la ciudad es el MUSA, Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, ubicado frente al histórico edificio de la rectoría de la universidad. Inaugurado en 1994, el museo se consolidó como uno de los principales centros dedicados al arte moderno y contemporáneo en el occidente de México.
El edificio que alberga el museo también guarda una obra emblemática del muralismo mexicano. En su interior se encuentra el mural El pueblo y sus falsos líderes, realizado por José Clemente Orozco en la década de 1930, una pieza que refleja la fuerza crítica y social que caracterizó a este movimiento artístico en el país.
Más allá de este mural histórico, el MUSA organiza exposiciones temporales dedicadas a artistas mexicanos e internacionales. A lo largo de los años ha presentado obras vinculadas a creadores como Rufino Tamayo, Vicente Rojo, Francisco Toledo, Gabriel Orozco o Leonora Carrington, figuras clave del arte moderno y contemporáneo en México.
La entrada al museo suele ser gratuita, lo que lo convierte en una de las paradas culturales más accesibles de la ciudad. En términos prácticos, esto equivale a 0 pesos mexicanos y 0 dólares, permitiendo que visitantes y locales puedan recorrer sus exposiciones sin costo.
Museo de Cera de Guadalajara, figuras históricas y cultura popular
Para quienes buscan una experiencia más ligera dentro del circuito cultural de Guadalajara, el Museo de Cera ofrece una propuesta distinta. Ubicado en pleno centro histórico de la ciudad, este museo reúne decenas de figuras hiperrealistas que representan a personajes históricos, artistas, deportistas y celebridades del mundo del espectáculo.
El recinto abrió sus puertas en 1994 y desde entonces se convirtió en una de las atracciones turísticas más visitadas del centro de Guadalajara. Entre sus salas aparecen figuras de grandes íconos mexicanos como Frida Kahlo, Cantinflas o Vicente Fernández, junto a personalidades de la cultura pop internacional como Michael Jackson, Elvis Presley o Marilyn Monroe, además de líderes políticos y personajes históricos.
El recorrido está organizado en distintos espacios temáticos que mezclan historia, cine, música y cultura popular, permitiendo a los visitantes fotografiarse junto a las figuras y recorrer escenarios ambientados que recrean diferentes épocas.
La entrada general tiene un costo aproximado de 160 pesos mexicanos, lo que equivale a cerca de 9 dólares, dependiendo del tipo de cambio. El museo también suele ofrecer paquetes combinados con otras atracciones cercanas del centro de Guadalajara.
