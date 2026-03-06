Finde en Córdoba: Oceanman, Alejandro Sanz y últimos festivales

Alejandro Sanz 2P Alejandro Sanz en Córdoba.

Oceanman en Embalse

La serie internacional de natación en aguas abiertas más importante del mundo, diseñada específicamente para nadadores aficionados y profesionales, llega con una nueva fecha a Córdoba para desafiar a los deportistas a una carrera de larga distancia. Escenarios acuáticos abiertos impondrán importantes obstáculos para los miles de atletas que llegan cada año.

La nueva edición tendrá lugar el próximo 7 y 8 de marzo en Embalse. Allí, habrá categorías de 20 kilómetros (ultra), de 10 kilómetros (Ocean), 2 kilómetros (sprint), y 500 metros para la categoría Kids.

Más festivales

Por su parte, las localidades cordobesas apuntan a cerrar lo último del verano con todo. Con los grandes festivales ya realizados y un éxito general de asistencia, las ediciones más pequeñas no quieren perder protagonismo y ocupan el último lugar en la agenda para atraer al público.

Ese es el caso del festival Panaholma Canta y Baila, que este sábado 7 de marzo tendrá la edición número 22 con numerosos artistas invitados. Con el número estelar de Paquito Ocaño, Angelo Aranda y Sandro Gómez, la grilla promete lo mejor de la vanguardia local.

Las entradas se comercializan vía web y parten de los 17.000 pesos.

Otro festival en agenda es la Fiesta de Colectividades en Bell Ville el próximo 7 de marzo. La ciudad del sur cordobés se presta a una noche donde el mundo entero se encuentra en un solo lugar con música, danza, gastronomía, cultura y tradición.

Gauchos 1P.jpg Cierran los festivales en Córdoba.

Además, Villa Santa Rosa será la sede del Festival Brocheriano. La nueva edición tendrá lugar el sábado 7 de marzo y comprenderá una amplia propuesta que incluye un festival de doma con 45 participantes, un patio gastronómico, una feria de artesanías y la infaltable peña con Los Pregoneros, Los Trajinantes, Los Saibales de Salta, Ezequiel Pedraza y el Ballet Municipal como números principales.

Las entradas generales parten de los 10.000 pesos, mientras que las anticipadas municipales rigen desde los 8.000 pesos.

Por último, el sábado 7 de marzo tendrá lugar la primera edición del Festival Provincial del Bombero Voluntario en Las Varillas. Grupos de música locales y de la región se presentarán en el Cuartel de Bomberos, donde se cobrará una entrada de 10.000 pesos por persona.

