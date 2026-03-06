CÓRDOBA. El fin del verano se acerca pero en Córdoba la agenda de ocio no para. Con artistas internacionales desembarcando en la provincia, también habrá festivales que se dan una última oportunidad para cerrar la temporada de manera gloriosa.
AGENDA
Finde en Córdoba: Oceanman, Alejandro Sanz y últimos festivales
Marzo llega a Córdoba con más espectáculos musicales internacionales. Además, una competencia de alta exigencia física.
Alejandro Sanz en Córdoba
El artista español volverá a una de sus plazas preferidas. Lo hará el próximo 8 de marzo en el Estadio Mario Alberto Kempes, donde se espera una alta convocatoria para el repaso de lo mejor de su repertorio y sus más recientes trabajos enmarcados en la gira ¿Y ahora qué?
El cantautor, uno de los más influyentes de habla hispana, tuvo su salto al estrellato en 1997 con el clásico “Corazón partío”. Con gran relación con el público argentino, los escenarios nacionales han estado entre sus favoritos.
Además de Córdoba, la gira contempla pasos por Buenos Aires, Rosario, Bogotá, Quito, Guayaquil, Lima, y Santiago de Chile.
Las entradas se comercializan vía web y parten de los 95.000 pesos.
Oceanman en Embalse
La serie internacional de natación en aguas abiertas más importante del mundo, diseñada específicamente para nadadores aficionados y profesionales, llega con una nueva fecha a Córdoba para desafiar a los deportistas a una carrera de larga distancia. Escenarios acuáticos abiertos impondrán importantes obstáculos para los miles de atletas que llegan cada año.
La nueva edición tendrá lugar el próximo 7 y 8 de marzo en Embalse. Allí, habrá categorías de 20 kilómetros (ultra), de 10 kilómetros (Ocean), 2 kilómetros (sprint), y 500 metros para la categoría Kids.
Más festivales
Por su parte, las localidades cordobesas apuntan a cerrar lo último del verano con todo. Con los grandes festivales ya realizados y un éxito general de asistencia, las ediciones más pequeñas no quieren perder protagonismo y ocupan el último lugar en la agenda para atraer al público.
Ese es el caso del festival Panaholma Canta y Baila, que este sábado 7 de marzo tendrá la edición número 22 con numerosos artistas invitados. Con el número estelar de Paquito Ocaño, Angelo Aranda y Sandro Gómez, la grilla promete lo mejor de la vanguardia local.
Las entradas se comercializan vía web y parten de los 17.000 pesos.
Otro festival en agenda es la Fiesta de Colectividades en Bell Ville el próximo 7 de marzo. La ciudad del sur cordobés se presta a una noche donde el mundo entero se encuentra en un solo lugar con música, danza, gastronomía, cultura y tradición.
Además, Villa Santa Rosa será la sede del Festival Brocheriano. La nueva edición tendrá lugar el sábado 7 de marzo y comprenderá una amplia propuesta que incluye un festival de doma con 45 participantes, un patio gastronómico, una feria de artesanías y la infaltable peña con Los Pregoneros, Los Trajinantes, Los Saibales de Salta, Ezequiel Pedraza y el Ballet Municipal como números principales.
Las entradas generales parten de los 10.000 pesos, mientras que las anticipadas municipales rigen desde los 8.000 pesos.
Por último, el sábado 7 de marzo tendrá lugar la primera edición del Festival Provincial del Bombero Voluntario en Las Varillas. Grupos de música locales y de la región se presentarán en el Cuartel de Bomberos, donde se cobrará una entrada de 10.000 pesos por persona.
