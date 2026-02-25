En Pauny niegan crisis terminal de empleo pero admiten pozo de la industria

CÓRDOBA. La fábrica de tractores e insumos metálicos para el agro Pauny no estaría atravesando la crisis terminal señalada en las últimas horas en varios medios de comunicación. La empresa de Las Varillas, Córdoba, hizo circular la negativa de sus directivos sobre un presunto concurso de acreedores y le bajó el tono a las versiones de riesgos sobre el empleo, aunque sí admitió una contundente contracción en la actividad.
Los rumores que hacían referencia a un posible cierre se dispararon luego de conocerse el regreso a la actividad tras un freno total en enero. La empresa cordobesa regresó a la fabricación tras un 2025 con un ritmo de 35 tractores mensuales y una capacidad instalada para 140 unidades.
Esa diferencia, sumada a un régimen horario reducido para los trabajadores en el regreso a la actividad, disparó todo tipo de suspicacias alentadas por lo acontecido en otras industrias importantes. Todo ello en el marco de la crisis del sector, que enfrenta un combo complejo con alto nivel de importaciones y un tipo de cambio bajo.
Al respecto, el sitio especializado en temas agropecuarios Bichos de Campo aseguró contactos que negaron una situación terminal y pusieron paños fríos a esas versiones. La política de la empresa rondaría en torno a atravesar la tormenta con la mayor firmeza posible, sin tener que recurrir a reducciones de personal.
Pauny, una más en el universo en crisis
No obstante, las fuentes allegadas a Pauny no negaron una situación altamente compleja para el sector. La fuerte contracción en las ventas y la competencia cada vez más alejada por parte de China (ofrecen tractores a partir de 50.000 dólares) complejizó un escenario que ya venía abajo y lejos de récords registrados en años anteriores, donde las exportaciones se apalancaban en un tipo de cambio alto.
En lo que va del año, Pauny habría concretado apenas 23 unidades vendidas. Todo ello incluso en un contexto de alta producción agropecuaria en términos de volumen.
El impacto que Pauny genera en el empleo regional del este cordobés es grande. Con 450 empleos directos y muchos otros indirectos por autopartistas y metalmecánicas, constituye una de las empresas más importantes y pujantes del sector.
Dentro de sus planes inmediatos, Pauny tendría prevista una fuerte apuesta en maniobras de marketing para aumentar las ventas. Con presencia confirmada en Expoagro, la compañía cordobesa hará énfasis en su trayectoria y confiabilidad, contrastando con las opciones importadas más baratas pero carentes de un circuito de postventa reconocido y sin pruebas de durabilidad.
El antecedente de Zanello
En Las Varillas, la preocupación por Pauny no es menor. De hecho, la empresa derivó del quiebre de otra industria icónica de la zona en el año 2002: Zanello.
Esta compañía, que lideró el mercado de tractores en Argentina durante más de 40 años sucumbió a la crisis económica del 2001 y se reconvirtió de la mano de sus trabajadores. A la hora de su quiebra, el pasivo de Zanello fue tan grande que no le permitió continuar con la actividad a pesar de su reconocimiento en el mercado.
