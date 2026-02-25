En Pauny niegan crisis terminal de empleo pero admiten pozo de la industria

En lo que va del año, Pauny habría concretado apenas 23 unidades vendidas. Todo ello incluso en un contexto de alta producción agropecuaria en términos de volumen.

El impacto que Pauny genera en el empleo regional del este cordobés es grande. Con 450 empleos directos y muchos otros indirectos por autopartistas y metalmecánicas, constituye una de las empresas más importantes y pujantes del sector.

Dentro de sus planes inmediatos, Pauny tendría prevista una fuerte apuesta en maniobras de marketing para aumentar las ventas. Con presencia confirmada en Expoagro, la compañía cordobesa hará énfasis en su trayectoria y confiabilidad, contrastando con las opciones importadas más baratas pero carentes de un circuito de postventa reconocido y sin pruebas de durabilidad.

Cosechadora 2P.jpg Compleja situación en el sector agrometálico.

El antecedente de Zanello

En Las Varillas, la preocupación por Pauny no es menor. De hecho, la empresa derivó del quiebre de otra industria icónica de la zona en el año 2002: Zanello.

Esta compañía, que lideró el mercado de tractores en Argentina durante más de 40 años sucumbió a la crisis económica del 2001 y se reconvirtió de la mano de sus trabajadores. A la hora de su quiebra, el pasivo de Zanello fue tan grande que no le permitió continuar con la actividad a pesar de su reconocimiento en el mercado.

