El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) blanqueó activos y estableció operaciones financieras en Argentina y en Uruguay, según revelan el fiscal federal de Morón, Sebastián Basso, y autoridades uruguayas. El líder de Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido este domingo en México, a través de su cuñado y testaferro abrió en Puerto Madero un local gastronómico para lavar dinero.
NARCOTRÁFICO TRANSNACIONAL
Minimarquet en Puerto Madero del cuñado de "El Mencho": El CJNG llegó a Argentina y al Río de la Plata
La estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, liderada por "El Mencho", tuvo su pata financiera en Argentina y Uruguay. Su cuñado, líder de "Los Cuinis" y principal testaferro, abrió un minimarket en Puerto Madero. Además, se instaló en el Faena y en Le Park.
El cuñado de “El Mencho”, Gerardo González Valencia, quien lideraba “Los Cuinis” —el brazo armado financiero y sicarial del CJNG—, migró a Argentina en 2009, donde compró varias propiedades. En Puerto Madero, abrió el minimarket Corner mi esquina y vivió en el hotel Faena y en la Torre Le Park junto a su esposa, Wendy Dalaith Amaral Arévalo, y a sus tres hijos.
La familia de "Lalo" ocupó un departamento en el cuarto piso del Faena Hotel y más tarde se instalaron en el piso 5° de la torre Bulevar de Le Parc, en Puerto Madero, donde mantenían un estilo de vida de fiestas, ostentando grandes lujos y no pasando despercibidos debido a los autos de alta gama que manejaban y a las joyas de oro que exhibían en sus dedos y cuellos.
"Vino con toda su familia a instalarse acá y hasta mandaron a los chicos al colegio. Estuvieron un par de años. Después, por razones que nunca supimos, se fueron a Uruguay. Vivieron primero en una mansión de un argentino en Punta del Este y después en un hotel muy importante en Montevideo, donde ahí fueron detenidos y extraditados a Estados Unidos”, detalló ante Radio Mitre el fiscal federal de Morón, Sebastián Basso, sobre el pariente de “El Mencho” que se dedicaba al lavado del dinero del cártel.
González Valencia, alias "Lalo", pagó con seis meses de adelanto las cuotas de un exclusivo colegio al que mayormente asisten hijos de diplomáticos extranjeros. Sobre ello, el sociólogo especializado en crimen organizado Gabriel Tenenbaum relató a La Diaria que en el momento de su detención en Uruguay dijo “que no trabajaba” y, frente a los padres de los compañeros de sus hijos en la escuela privada a la que asistían, se presentaba “como un cazador”.
Aunque la familia estaba bien integrada en la high society de Puerto Madero, en 2012 decidió mudarse con él a Uruguay, donde el cuñado de "El Mencho" y su suegro también se dedicaron a inversiones inmobiliarias para blanquear dinero.
"En Argentina hay mucha inflación e inseguridad", llegó a decir una vez detenido sobre la causa de su mudanza a Uruguay.
Al respecto, el fiscal federal de Morón, Sebastián Basso, también comentó a Radio Mitre que la pata local del Cártel Jalisco Nueva Generación (CGNJ) estaba liderada por Oscar Calvete Souza, asesor y hombre destacado en la banda mexicana y lel brazo financiero de "Los Cuinis".
Bajo la firma Círculo Internacional S.A., la organización invirtió cerca de dos millones de dólares en la remodelación y diseño de la drugstore llamada Corner Mi Lugar, ubicada en Olga Cossettini 260, Puerto Madero. El dinero, proveniente del narcotráfico, ingresaba al país a través de giros y depósitos en efectivo en cuentas bancarias. Con esos fondos ilegales, el CJNG financiaba este y otros proyectos inmobiliarios y comerciales, que nunca terminaron de despegar por completo.
En septiembre de 2025, la Justicia argentina finalmente pudo derrotar el negocio de Calvete Souza. Ese año, el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín lo condenó -tras un juicio abreviado-, a tres años de prisión efectiva y una multa de 196 millones de pesos por su participación en el lavado de más de dos millones de dólares en el país.
"El dinero del caso está secuestrado y hay dos personas en juicio oral. Uno fue el testaferro, que era taxista, y también otro argentino de apellido Calvete que vivió en Guadalajara junto con ellos, y es el que les armó todo el sistema de mercadeo acá“, dijo el fiscal de Morón sobre un hombre argentino detenido, del clan del CJNG, que además tenía nacionalidad uruguaya y que entraba al país con el otro pasaporte.
Son dos argentinos que quedaron imputados en la causa, porque González Valencia, que también está acusado, quedó condenado en EE.UU.
Cuñado de "El Mencho" del CJNG operó en Argentina y en Uruguay
En Uruguay, donde González Valencia, cuñado de "El Mencho", llegó en 2012 con su esposa y su suegro, también hicieron “grandes inversiones”, según el sociólogo uruguayo especializado en crimen organizado, Gabriel Tenenbaum. Ante La Diaria, el especialista en crimen precisó que compraron una mansión en Punta del Este y tres solares en Punta Ballena.
“Compraron una mansión en Punta del Este que en ese momento se valuaba en dos millones de dólares; tenían alrededor de una decena de autos de alta gama que podemos decir que cada uno estaba alrededor de 100.000 dólares [...]; compraron tres solares en Punta Ballena, recuerdo, y creo que en ese momento se estimaba en medio millón de dólares”, sentenció en diálogo con el diario uruguayo.
Al otro lado del Río de la Plata, "Lalo" terminaría detenido en 2016 en el marco de una redada de las fuerzas de seguridad, que cumplían con una orden de captura internacional emitida por Washington.
Estados Unidos lo acusaba de liderar una organización criminal, lavar activos, traficar estupefacientes y homicidio. Finalmente, en 2020, se lo extraditó a jurisdicción estadounidense, donde actualmente cumple una condena a cadena perpetua.
González Valencia, cuñado de "El Mencho", no fue el único cabecilla narco que desplegó sus operaciones en el Cono Sur. De hecho, Amado Carrillo Fuentes, líder de una organización criminal mexicana con sede en Juárez, “también se instaló, en la década de 1990, en el Cono Sur, en Argentina y Uruguay”, al tiempo que también hizo inversiones,según expuso el especialista del crimen organizado.
Cuando las estructuras criminales están “presionadas” en una zona, buscan “huir hacia lugares donde puedan seguir desarrollando su negocio”, en un ejercicio “de lógica y de sentido común”. Sumado a lo anterior, el “gran negocio que ha ofrecido Uruguay” al crimen organizado internacional –tanto vinculado al tráfico de drogas como a delitos de cuello blanco–, en una perspectiva histórica, “ha sido el lavado de activos, y esa es una información que circula” y sobre cuya base “se buscan los mejores lugares en el mundo donde poder desarrollar el negocio”.
Más noticias en Urgente24
Dos multimillonarios amigos de Scott Bessent y Luis Caputo apuestan por YPF
Presidenta de México niega que la trasladaran a buque en el Pacífico tras muerte de "El Mencho"
¿Qué se sabe de Juliana Awada y el Rey Felipe?
Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...
Telefe en llamas: Gritos, portazo y una acusación que dejó temblando al canal