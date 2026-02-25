Minimarquet en Puerto Madero del cuñado de "El Mencho": El CJNG llegó a Argentina y al Río de la Plata

Los indicios apuntan a que los ingresos que manejaba esa familia provenían del negocio de las drogas de CJNG, en este esquema que yo contaba donde Los Cuinis funcionaban como una estructura que le permitía lavar el dinero Los indicios apuntan a que los ingresos que manejaba esa familia provenían del negocio de las drogas de CJNG, en este esquema que yo contaba donde Los Cuinis funcionaban como una estructura que le permitía lavar el dinero

image La Justicia argentina lo investigó por lavado de más de dos millones de dólares a través de una cadena de drugstores en Puerto Madero. En Uruguay fue condenado por lavado y luego extraditado a Estados Unidos, donde también recibió condena a cadena perpetua. En 2025, su socio argentino Oscar Calvete Souza firmó un juicio abreviado con tres años de prisión y una multa de $196 millones.

Aunque la familia estaba bien integrada en la high society de Puerto Madero, en 2012 decidió mudarse con él a Uruguay, donde el cuñado de "El Mencho" y su suegro también se dedicaron a inversiones inmobiliarias para blanquear dinero.

"En Argentina hay mucha inflación e inseguridad", llegó a decir una vez detenido sobre la causa de su mudanza a Uruguay.

Al respecto, el fiscal federal de Morón, Sebastián Basso, también comentó a Radio Mitre que la pata local del Cártel Jalisco Nueva Generación (CGNJ) estaba liderada por Oscar Calvete Souza, asesor y hombre destacado en la banda mexicana y lel brazo financiero de "Los Cuinis".

Bajo la firma Círculo Internacional S.A., la organización invirtió cerca de dos millones de dólares en la remodelación y diseño de la drugstore llamada Corner Mi Lugar, ubicada en Olga Cossettini 260, Puerto Madero. El dinero, proveniente del narcotráfico, ingresaba al país a través de giros y depósitos en efectivo en cuentas bancarias. Con esos fondos ilegales, el CJNG financiaba este y otros proyectos inmobiliarios y comerciales, que nunca terminaron de despegar por completo.

En septiembre de 2025, la Justicia argentina finalmente pudo derrotar el negocio de Calvete Souza. Ese año, el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín lo condenó -tras un juicio abreviado-, a tres años de prisión efectiva y una multa de 196 millones de pesos por su participación en el lavado de más de dos millones de dólares en el país.

image Corner mi lugar, el local gastronómico que el mexicano Gerardo González Valencia abrió con el dinero de Los Cuinis, el brazo financiero del Cartel de Jalisco Nueva Generación - Créditos: @Facebook

"El dinero del caso está secuestrado y hay dos personas en juicio oral. Uno fue el testaferro, que era taxista, y también otro argentino de apellido Calvete que vivió en Guadalajara junto con ellos, y es el que les armó todo el sistema de mercadeo acá“, dijo el fiscal de Morón sobre un hombre argentino detenido, del clan del CJNG, que además tenía nacionalidad uruguaya y que entraba al país con el otro pasaporte.

Son dos argentinos que quedaron imputados en la causa, porque González Valencia, que también está acusado, quedó condenado en EE.UU.

Cuñado de "El Mencho" del CJNG operó en Argentina y en Uruguay

En Uruguay, donde González Valencia, cuñado de "El Mencho", llegó en 2012 con su esposa y su suegro, también hicieron “grandes inversiones”, según el sociólogo uruguayo especializado en crimen organizado, Gabriel Tenenbaum. Ante La Diaria, el especialista en crimen precisó que compraron una mansión en Punta del Este y tres solares en Punta Ballena.

“Compraron una mansión en Punta del Este que en ese momento se valuaba en dos millones de dólares; tenían alrededor de una decena de autos de alta gama que podemos decir que cada uno estaba alrededor de 100.000 dólares [...]; compraron tres solares en Punta Ballena, recuerdo, y creo que en ese momento se estimaba en medio millón de dólares”, sentenció en diálogo con el diario uruguayo.

image El mexicano Gerardo González Valencia, número dos de Los Cuinis, el brazo financiero del Cartel de Jalisco Nueva Generación, al ser extraditado hacia los Estados Unidos desde Uruguay, en 2020 - Créditos: @Encripdata

Al otro lado del Río de la Plata, "Lalo" terminaría detenido en 2016 en el marco de una redada de las fuerzas de seguridad, que cumplían con una orden de captura internacional emitida por Washington.

Estados Unidos lo acusaba de liderar una organización criminal, lavar activos, traficar estupefacientes y homicidio. Finalmente, en 2020, se lo extraditó a jurisdicción estadounidense, donde actualmente cumple una condena a cadena perpetua.

González Valencia, cuñado de "El Mencho", no fue el único cabecilla narco que desplegó sus operaciones en el Cono Sur. De hecho, Amado Carrillo Fuentes, líder de una organización criminal mexicana con sede en Juárez, “también se instaló, en la década de 1990, en el Cono Sur, en Argentina y Uruguay”, al tiempo que también hizo inversiones,según expuso el especialista del crimen organizado.

Cuando las estructuras criminales están “presionadas” en una zona, buscan “huir hacia lugares donde puedan seguir desarrollando su negocio”, en un ejercicio “de lógica y de sentido común”. Sumado a lo anterior, el “gran negocio que ha ofrecido Uruguay” al crimen organizado internacional –tanto vinculado al tráfico de drogas como a delitos de cuello blanco–, en una perspectiva histórica, “ha sido el lavado de activos, y esa es una información que circula” y sobre cuya base “se buscan los mejores lugares en el mundo donde poder desarrollar el negocio”.

