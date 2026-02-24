Golpe en la línea de flotación de IBM

IBM y otros

Tradicionalmente, firmas como IBM, Accenture y Cognizant ofrecieron servicios de consultoría con equipos dedicados a mapear dependencias, documentar procesos y detectar riesgos, labor que podía tomar años y requerir inversiones millonarias.

Según el blog de Anthropic, Claude Code automatiza el análisis de dependencias, la documentación de flujos de trabajo y la identificación de riesgos en grandes bases de código, reduciendo de forma radical el tiempo y el costo de la modernización.

La compañía precisó

Claude Code puede ayudar a modernizar bases de código COBOL al mapear dependencias en miles de líneas, documentar flujos e identificar riesgos que tomarían meses a los analistas humanos

Más adelante señaló que

La automatización implica un cambio de paradigma para los servicios. Claude Code automatiza tareas clave en la modernización de sistemas COBOL, área central para IBM

El efecto fue inmediato: las acciones de IBM cayeron un 13% al cierre de la jornada, alcanzando los USD 223,39 y perdiendo más de USD 31.000 millones en valor de mercado, según datos de Bloomberg. El propio mes de febrero ya había sido negativo para IBM, con una pérdida acumulada del 27%, la peor desde 1968.

Wall Street P.jpg La bolsa de NY / Wall Street preocupada por los cambios que conllevan usar IA

Reacciones del mercado y el sector tecnológico

El golpe de Anthropic tuvo repercusiones más allá de IBM. Otras empresas con fuerte presencia en modernización de sistemas legados, como Accenture y Cognizant Technology Solutions, también sufrieron bajas en sus cotizaciones.

La jornada estuvo marcada por una fuerte volatilidad bursátil, alimentada por la incertidumbre sobre los efectos de la inteligencia artificial en la industria tecnológica y las advertencias sobre posibles impactos negativos de la automatización.

Forbes explicó que la presión sobre el mercado se intensificó tras la publicación reciente de una nueva función de seguridad de Claude Code orientada a detectar vulnerabilidades en bases de código, lo que arrastró a la baja a los títulos de firmas de ciberseguridad como CrowdStrike y Zscaler.

El temor a una disrupción acelerada por la inteligencia artificial afecta tanto a los desarrolladores de software como a todo el ecosistema de empresas dedicadas al mantenimiento y mejora de tecnologías heredadas.

A pesar de la magnitud de la caída bursátil, algunas voces en el sector financiero llamaron a la cautela. Otros como JPMorgan calificaron de “lógica rota” la idea de que la inteligencia artificial destruirá el negocio de software, mientras que Dan Ives, de WedBush Securities, declaró a CNBC que la venta masiva fue “la transacción más desconectada que he visto en mi carrera en Wall Street”.

(Con material de las agencias Reuters, CNBC y Bloomberg)

