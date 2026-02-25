urgente24
CONDUJO UNO DE LOS HELICÓPTEROS

Trump entregó la Medalla de Honor del Congreso Nacional al piloto que "extrajo" a Maduro

Se trata de la máxima condecoración entregada a efectivos de la Fuerzas Armadas. Fue otorgada por el presidente Donal Trump por la operación en Caracas.

25 de febrero de 2026 - 01:32
Trump distinguió al  piloto de helicóptero que extrajo a Nicolás Maduro

En la madrugada del 3 de enero de 2026, una misión militar de alto riesgo ordenada por el presidente Trump irrumpió en Caracas y logró la detención de Nicolás Maduro luego de abatir a 32 custodios cubanos que integraban la seguridad del primer mandatario caribeño.

Todo pudo salir mal si no hubiera existido la valentía del piloto del helicóptero MH-47 Chinook, Eric Slover, quien pese a ser herido de bala en una pierna y la cadera decidió continuar con la operación.

Piloto de helicóptero que extrajo a Nicolás Maduro

Trump le dijo: “ustedes sufrieron heridas graves durante una misión de alto riesgo para capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro. Pero, fue increíble lo que lograron en cuestión de minutos”.

Un total de 3 pilotos resultaron afectados al aterrizar porque cayeron bajo fuego de ametralladora.

Eric Slover recibió balazos de metralla cuando estaba aterrizando un gran helicóptero. Entonces, les dispararon a corta distancia. Había miles de efectivos defendiendo a Maduro en las instalaciones donde se encontraba. Eric Slover recibió balazos de metralla cuando estaba aterrizando un gran helicóptero. Entonces, les dispararon a corta distancia. Había miles de efectivos defendiendo a Maduro en las instalaciones donde se encontraba.

“Esa noche, el mundo entero vio de lo que son capaces. Fue una operación increíble. No hay mayor honor en mi vida que ser vuestro comandante en jefe”.

Helicóptero MH-47 Chinook

Cómo fue la incursión militar

Una formación de helicópteros del Ejército estadounidense se deslizó hacia la capital venezolana sin ser detectada, transportando a un escuadrón de comandos de élite.

Al aproximarse al complejo fuertemente fortificado donde se creía que Maduro se ocultaba, las defensas venezolanas abrieron fuego rompiendo la calma inicial y obligando a los helicópteros estadounidenses a responder con fuego para proteger la inserción del equipo.

En medio del intercambio, un Chinook de dos rotores que encabezaba la formación fue alcanzado. A pesar de los daños sufridos, la aeronave logró mantenerse en el aire y completar su misión. El piloto condecorado por Trump continuó maniobrando el aparato pese a las heridas recibidas. En medio del intercambio, un Chinook de dos rotores que encabezaba la formación fue alcanzado. A pesar de los daños sufridos, la aeronave logró mantenerse en el aire y completar su misión. El piloto condecorado por Trump continuó maniobrando el aparato pese a las heridas recibidas.

