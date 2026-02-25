Trump entregó la Medalla de Honor del Congreso Nacional al piloto que "extrajo" a Maduro

“Esa noche, el mundo entero vio de lo que son capaces. Fue una operación increíble. No hay mayor honor en mi vida que ser vuestro comandante en jefe”.

Cómo fue la incursión militar

Una formación de helicópteros del Ejército estadounidense se deslizó hacia la capital venezolana sin ser detectada, transportando a un escuadrón de comandos de élite.

Al aproximarse al complejo fuertemente fortificado donde se creía que Maduro se ocultaba, las defensas venezolanas abrieron fuego rompiendo la calma inicial y obligando a los helicópteros estadounidenses a responder con fuego para proteger la inserción del equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2026514641791201328&partner=&hide_thread=false Presidente Donald Trump entregó al piloto del helicóptero chinook de la Operación Resolución Absoluta, Eric Slover, la medalla de honor del Congreso, máxima distinción por su valiente actuación el #3Ene en Venezuela capturando a Nicolás Maduro pic.twitter.com/a5Ma9248OR — Edgar Jerónimo Amado, MSc. (@EJAmado) February 25, 2026

En medio del intercambio, un Chinook de dos rotores que encabezaba la formación fue alcanzado. A pesar de los daños sufridos, la aeronave logró mantenerse en el aire y completar su misión. El piloto condecorado por Trump continuó maniobrando el aparato pese a las heridas recibidas.