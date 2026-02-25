En la madrugada del 3 de enero de 2026, una misión militar de alto riesgo ordenada por el presidente Trump irrumpió en Caracas y logró la detención de Nicolás Maduro luego de abatir a 32 custodios cubanos que integraban la seguridad del primer mandatario caribeño.
CONDUJO UNO DE LOS HELICÓPTEROS
Trump entregó la Medalla de Honor del Congreso Nacional al piloto que "extrajo" a Maduro
Se trata de la máxima condecoración entregada a efectivos de la Fuerzas Armadas. Fue otorgada por el presidente Donal Trump por la operación en Caracas.
Todo pudo salir mal si no hubiera existido la valentía del piloto del helicóptero MH-47 Chinook, Eric Slover, quien pese a ser herido de bala en una pierna y la cadera decidió continuar con la operación.
Trump le dijo: “ustedes sufrieron heridas graves durante una misión de alto riesgo para capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro. Pero, fue increíble lo que lograron en cuestión de minutos”.
Un total de 3 pilotos resultaron afectados al aterrizar porque cayeron bajo fuego de ametralladora.
“Esa noche, el mundo entero vio de lo que son capaces. Fue una operación increíble. No hay mayor honor en mi vida que ser vuestro comandante en jefe”.
Cómo fue la incursión militar
Una formación de helicópteros del Ejército estadounidense se deslizó hacia la capital venezolana sin ser detectada, transportando a un escuadrón de comandos de élite.
Al aproximarse al complejo fuertemente fortificado donde se creía que Maduro se ocultaba, las defensas venezolanas abrieron fuego rompiendo la calma inicial y obligando a los helicópteros estadounidenses a responder con fuego para proteger la inserción del equipo.