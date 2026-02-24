Hay versiones que conviven en paz hasta que alguien decide abrir la boca. Y Diego Mendoza, exfutbolista y prometido de Josefina "La China" Ansa, figura de Telefe, acaba de hacer exactamente eso: hablar. Con nombre, apellido y detalles que su futura esposa prefería mantener fuera del radar público.
¡LA PRENDIÓ FUEGO!
"Me envió un video": La figura de Telefe que no contaba con que esto se filtrara
Una reconocida conductora de Telefe dijo en una entrevista que nunca mandó fotos al inicio de su noviazgo, pero su prometido la desmintió y generó polémica.
La cosa es así: hace unos meses, La China se sentó frente a María Laura Santillán en una entrevista para Infobae y fue clara respecto a los comienzos de su relación con Mendoza. Contó que cuando empezaron a hablar, él le pedía fotos, pero que ella frenó esa posibilidad casi de inmediato. El argumento era sólido y comprensible: es una figura pública, tiene una imagen que cuidar, y el miedo a que ese tipo de material se filtre no era paranoia, sino sentido común.
Pero el tiempo pasa, las memorias se aflojan y los hombres hablan. Y en esta ocasión fue Diego Mendoza quién pasó por Infobae en "Citados", el ciclo conducido por Juan Marconi, y recordó con una soltura llamativa cómo arrancó todo.
El pedido íntimo de Diego Mendoza a la conductora de Telefe
La historia tiene su encanto: "Fue por videollamada. Estaba jugando en Ibiza y me agarró la pandemia, estaba encerrado y la conocí mediante Fernando Carlos, que trabaja con ella. Fue medio casualidad, porque él estaba haciendo un vídeo, me estaba mandando un vídeo a mí, yo le estaba mostrando qué estaba haciendo en Ibiza y apareció la China por atrás en su video".
Un encuentro fortuito, pandémico, casi de película. La distancia los obligó a construir algo distinto: siete meses de videollamadas donde él la veía en el noticiero sentada, o en Instagram con una imagen impecablemente periodística. "La veía en el noticiero, porque ella seguía yendo al noticiero, pero la veía sentada. Y en videollamada también. Entonces no la tenía ni siquiera en su altura. Fue rarísimo, y fueron siete meses así", recordó el exfutbolista.
Y fue justamente ahí, en ese punto de la charla, donde Mendoza decidió soltar la bomba con una honestidad que mezcla humor y descaro en partes iguales. Porque si La China había dicho que no a las fotos por ser figura pública, su prometido vino a aclarar que esa negativa no fue tan absoluta como se había presentado. Las palabras textuales no dejaron lugar a interpretaciones: "Yo la quería conocer, porque yo la veía del pecho para arriba. Yo decía 'mostrame un culo', algo. Porque en el Instagram ella era muy periodista. No tenía ni una foto en malla, porque una foto en malla baja la tensión. Y ella 'no, no, no', pero acá me vengo a defender porque sí hubo del lado de ella, hacia mí".
Quinientos euros
Según contó, cuando finalmente la conductora accedió a una videollamada subida de temperatura, el wifi decidió jugarle en contra en el peor momento posible. Y cuando después llegaron las fotos prometidas, el drama tecnológico continuó sin piedad: "Me acuerdo que estaba tomando mate y llega la foto, la abro y se veía borrosa, no cargaba. Entonces empecé a comprar datos, después llega un video y me decía si quería seguir, eran otros tantos euros de datos. Fue el culo más caro de mi vida. Fue lo más caro que pagué para poder ver eso. Estoy hablando de 500 euros".
Sin embargo, y más allá del tono pícaro de la confesión, Mendoza cerró la historia con algo que le da vuelta la perspectiva a todo lo anterior. Porque lo que quedó de esos siete meses no fue el contenido subido de tono, sino algo bastante más difícil de construir: "Fueron esos siete meses de videollamadas donde los dos fuimos libres en contarnos lo peor del otro, los miedos del otro, en ser transparentes, porque por ahí pasa que muchas veces vos entrás a una relación y entrás con lo mejor de uno".
La paradoja es maravillosa: una relación que arrancó con pedidos de fotos, mala señal de wifi y euros tirados a la pantalla terminó construyéndose sobre la vulnerabilidad y la charla. Quizás la China tenía razón en cuidar su imagen pública. Pero su prometido acaba de demostrar que, puertas adentro, la historia fue bastante más humana, más divertida y bastante menos solemne de lo que ella había mencionado.
-------------------------------
Más contenido en Urgente24
La estafa con la licencia de conducir que aterra a los conductores
Mirtha Legrand no se achica ante el presidente: "Le diría..."
La Triple Frontera tiene una cita explosiva: Hernán Cattaneo y Kevin Di Serna, juntos otra vez
El increíble descuentazo de Mercado Pago que casi nadie conoce