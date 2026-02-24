"Me envió un video": La figura de Telefe que no contaba con que esto se filtrara

Y fue justamente ahí, en ese punto de la charla, donde Mendoza decidió soltar la bomba con una honestidad que mezcla humor y descaro en partes iguales. Porque si La China había dicho que no a las fotos por ser figura pública, su prometido vino a aclarar que esa negativa no fue tan absoluta como se había presentado. Las palabras textuales no dejaron lugar a interpretaciones: "Yo la quería conocer, porque yo la veía del pecho para arriba. Yo decía 'mostrame un culo', algo. Porque en el Instagram ella era muy periodista. No tenía ni una foto en malla, porque una foto en malla baja la tensión. Y ella 'no, no, no', pero acá me vengo a defender porque sí hubo del lado de ella, hacia mí".

Quinientos euros

Según contó, cuando finalmente la conductora accedió a una videollamada subida de temperatura, el wifi decidió jugarle en contra en el peor momento posible. Y cuando después llegaron las fotos prometidas, el drama tecnológico continuó sin piedad: "Me acuerdo que estaba tomando mate y llega la foto, la abro y se veía borrosa, no cargaba. Entonces empecé a comprar datos, después llega un video y me decía si quería seguir, eran otros tantos euros de datos. Fue el culo más caro de mi vida. Fue lo más caro que pagué para poder ver eso. Estoy hablando de 500 euros".

Sin embargo, y más allá del tono pícaro de la confesión, Mendoza cerró la historia con algo que le da vuelta la perspectiva a todo lo anterior. Porque lo que quedó de esos siete meses no fue el contenido subido de tono, sino algo bastante más difícil de construir: "Fueron esos siete meses de videollamadas donde los dos fuimos libres en contarnos lo peor del otro, los miedos del otro, en ser transparentes, porque por ahí pasa que muchas veces vos entrás a una relación y entrás con lo mejor de uno".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2026291339638292987&partner=&hide_thread=false [ESPECTÁCULOS] "Fue el culo más caro de mi vida": Diego Mendoza reveló que con la "China" Ansa se conocieron "en pandemia", y recordó que "le pedía fotos íntimas" para "ver cómo era" y tuvo que pagar "500 euros" porque se quedó sin "datos".pic.twitter.com/DXCHvO0scG https://t.co/neppmiXWDq — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 24, 2026 Publicación en X de @elcancillercom.

La paradoja es maravillosa: una relación que arrancó con pedidos de fotos, mala señal de wifi y euros tirados a la pantalla terminó construyéndose sobre la vulnerabilidad y la charla. Quizás la China tenía razón en cuidar su imagen pública. Pero su prometido acaba de demostrar que, puertas adentro, la historia fue bastante más humana, más divertida y bastante menos solemne de lo que ella había mencionado.

-------------------------------

Más contenido en Urgente24

La estafa con la licencia de conducir que aterra a los conductores

Mirtha Legrand no se achica ante el presidente: "Le diría..."

La Triple Frontera tiene una cita explosiva: Hernán Cattaneo y Kevin Di Serna, juntos otra vez

El increíble descuentazo de Mercado Pago que casi nadie conoce