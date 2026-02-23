Hay aplicaciones que uno usa en piloto automático, casi sin explorarlas demasiado. Mercado Pago es una de ellas. La mayoría la abre, paga, y la cierra. Pero adentro hay una pestaña que pasa desapercibida y que, en este momento, tiene algo concreto para ofrecerte: la solapa de "Beneficios", visible desde el momento en que entrás a la app.
¡BOMBA TOTAL!
El increíble descuentazo de Mercado Pago que casi nadie conoce
Mercado Pago prende fuego la plataforma con una devolución de hasta el 35% y un tope semanal que puede cambiar tu gasto mensual. Los detalles de este beneficio.
El que nos ocupa hoy es uno que llega en el momento justo. Apenas abrís esa sección, aparece el siguiente cartel: "Hasta 35% de reintegro en gastronomía pagando con NFC con tu Tarjeta Prepaga Mercado Pago". Así, con todas las letras. Y no es letra chica ni promesa vacía: es un beneficio concreto que aplica en locales específicos y que conviene entender bien antes de que lo pierdas.
¿En dónde funciona? El reintegro está habilitado en los establecimientos adheridos de Lucciano's, Dean & Dennys, Patagonia, Atalaya, Tante, Temple y Masse. Vale aclarar que dentro de cada cadena no todos los locales participan, por eso la recomendación es ingresar directamente a la plataforma y verificar cuáles están sumados al programa en tu zona. Un detalle que puede marcar la diferencia entre aprovechar el beneficio o no.
Ahora bien, ¿cómo funciona el reintegro según la forma de pago? Acá está el eje del asunto. Si pagás usando NFC —es decir, acercando el celular al lector de tarjetas después de seleccionar "Pagar con NFC" en Mercado Pago— el reintegro llega hasta el 35%, con un tope semanal de $15.000. En cambio, si preferís usar la Tarjeta Prepaga física Mercado Pago, el porcentaje baja al 25%, con un tope semanal de $10.000. La diferencia es notable y, claramente, el sistema premia al que elige la vía digital.
Mercado Pago y el beneficio que vence a fines de febrero
No obstante, otro punto que tampoco hay que perder de vista, es que el dinero no siempre vuelve al instante. El reintegro se verá reflejado en un plazo de hasta 30 días posteriores a la fecha de la compra. No es inmediato, pero llegar, llega.
Y acá viene la parte que más importa: el beneficio vence a las 23:59 hs del 28 de febrero de 2026, con validez exclusiva en la República Argentina. Eso significa que, a la fecha, todavía quedan algunos días para aprovecharlo. No muchos, pero suficientes para planificar una salida, un helado en Lucciano's, una hamburguesa en Dean & Dennys o una cerveza bien fría en Patagonia.
La conclusión es simple: si ya tenés Mercado Pago instalado, lo único que falta es explorar lo que ya está ahí. A veces, el ahorro no requiere de buscar tanto.
--------------------------------
Más contenido en Urgente24
Mirtha Legrand no se achica ante el presidente: "Le diría..."
El Nueve quiso vengarse de Beto Casella y le salió mal: Qué figura vuelve y el público destroza
La estafa que clona a Mercado Pago y ya está en todos lados
Beto Casella dejó por el piso a Viviana Canosa: "Muy cerca de Massa, Milei y..."