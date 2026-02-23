El increíble descuentazo de Mercado Pago que casi nadie conoce

Y acá viene la parte que más importa: el beneficio vence a las 23:59 hs del 28 de febrero de 2026, con validez exclusiva en la República Argentina. Eso significa que, a la fecha, todavía quedan algunos días para aprovecharlo. No muchos, pero suficientes para planificar una salida, un helado en Lucciano's, una hamburguesa en Dean & Dennys o una cerveza bien fría en Patagonia.

La conclusión es simple: si ya tenés Mercado Pago instalado, lo único que falta es explorar lo que ya está ahí. A veces, el ahorro no requiere de buscar tanto.

