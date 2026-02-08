La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un mecanismo de fiscalización que revoluciona la forma de controlar a los contribuyentes irregulares. A partir de este año, el organismo tiene la capacidad de suspender de manera automática el acceso a medios de pago electrónicos para aquellos que presenten inconsistencias tributarias.
SE ACABÓ LO QUE SE DABA
ARCA pone un freno y los usuarios de Mercado Pago pueden sufrir las consecuencias
ARCA activó controles que suspenden billeteras virtuales, tarjetas y transferencias en segundos. El error fiscal que puede meterte en problemas.
Esto significa que tarjetas de débito, crédito, transferencias bancarias, códigos QR y aplicaciones de dinero virtual podrían quedar fuera de servicio si el titular aparece en el radar del fisco.
La jugada del gobierno apunta directamente a reducir la evasión impositiva y a detectar movimientos de dinero que no coincidan con lo declarado. Lejos de tratarse de una amenaza vacía, los bloqueos operan de forma inmediata apenas se identifica una situación de riesgo fiscal. El mensaje es claro: quien no mantenga sus obligaciones al día puede quedarse sin operar en el ecosistema financiero digital de un momento a otro.
Cómo funciona el registro de no confiables que maneja ARCA
Pero atención, porque no todos los argentinos están en la mira. ARCA diseñó un registro específico llamado Base de Contribuyentes no Confiables, donde figuran únicamente personas físicas y empresas con alertas activas. Allí se anotan los CUIT que acumulan deudas, presentan declaraciones juradas con errores o muestran un desajuste evidente entre sus ingresos oficiales y el dinero que realmente manejan. Es en ese listado donde se concentra la acción del organismo recaudador.
Una vez que un contribuyente ingresa a esa nómina, el bloqueo se dispara de manera sincronizada con el Banco Central. Las entidades bancarias, empresas emisoras de plásticos y plataformas fintech reciben la notificación y deben acatarla sin demora. A partir de ese instante, las transferencias quedan congeladas, los pagos con QR dejan de funcionar, las tarjetas de crédito, débito y prepagas se desactivan, las billeteras virtuales, como Mercado Pago, Naranja X y Personal Pay quedan inhabilitadas y los cobros electrónicos tanto en locales físicos como en tiendas online se interrumpen por completo.
No obstante, es importante mencionar que, la medida permanece vigente hasta que el afectado normalice su situación tributaria. Para lograrlo, ARCA habilitó una sección en su plataforma digital denominada "Estado administrativo del CUIT", donde cada contribuyente puede consultar su condición y presentar la documentación requerida para levantar las restricciones. La herramienta busca agilizar el proceso, aunque dependerá de cada caso particular el tiempo que demore la resolución.
Este nuevo esquema de control marca un cambio de estrategia en la relación entre el fisco y los contribuyentes. La era del papel y las notificaciones tradicionales quedó atrás. Ahora, la tecnología permite intervenir en tiempo real sobre la economía digital de cualquier persona o empresa que no cumpla con sus deberes impositivos.
