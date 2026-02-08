ARCA pone un freno y los usuarios de Mercado Pago pueden sufrir las consecuencias

No obstante, es importante mencionar que, la medida permanece vigente hasta que el afectado normalice su situación tributaria. Para lograrlo, ARCA habilitó una sección en su plataforma digital denominada "Estado administrativo del CUIT", donde cada contribuyente puede consultar su condición y presentar la documentación requerida para levantar las restricciones. La herramienta busca agilizar el proceso, aunque dependerá de cada caso particular el tiempo que demore la resolución.

image ARCA.

Este nuevo esquema de control marca un cambio de estrategia en la relación entre el fisco y los contribuyentes. La era del papel y las notificaciones tradicionales quedó atrás. Ahora, la tecnología permite intervenir en tiempo real sobre la economía digital de cualquier persona o empresa que no cumpla con sus deberes impositivos.

