Racing 2-1 Argentinos Junios: La Academia fue más y ganó su primer partido en el Apertura

Con goles de Solari y Conechny, Racing se quedó con el triunfo ante Argentinos Juniors el Cilindro y cortó una racha de tres derrotas consecutivas.

7 de febrero de 2026 - 16:33

En un partido más que vibrante, Racing logró imponerse ante Argentinos Jrs por 2-1 en el Cilindro de Avellaneda y de esta manera consiguió su primer triunfo en el Torneo Apertura luego de tres derrotas consecutivas. Tomás Conechny y Santiago Solari fueron los autores de los tantos del equipo de La Academia y Godoy descontó para el Bicho.

Resúmen de la victoria de Racing

Racing encaró el partido sabiendo que tenía la necesidad imperiosa de ganar luego de tres derrotas al hilo. Es por eso que Gustavo Costas pateó el tablero y cambió no solo el dibujo táctico sino que también cambió varios nombres, por lo que ingresaron de manera sorpresiva Marcos Rojo y Ezequiel Cannavo. La jugada le salió bien al DT.

De entrada el local se mostró más intenso para ir a cada pelota, mientras que Argentinos Juniors no estuvo atento defensivamente. El primer tanto de Racing llegó a los 20 minutos con un centro preciso de Gabriel Rojas para que Tomás Conechny ingrese a cabecear solo de cara al arquero. A partir de este tanto el que empezó a jugar mejor fue el Bicho.

Con el gol en contra el Bicho se activó, mientras que La Academia se refugió en su campo con la intención de salir de contra. Argentinos Juniors tuvo buenas chances para anotar pero no tuvo efectividad y esto lo terminó pagando. A minutos de que termine el primer tiempo, Santiago Solari sacó un zapatazo inatajable para poner el 2-0.

No bien iniciaron los segundos 45 minutos, Argentinos logró descontar gracias a Erik Godoy, que pescó un rebote de Facundo Cambeses en medio de un córner. El Bicho buscó por todos los medios la igualdad pero poco a poco Racing comenzó a encerrarse atrás, convencido de buscar una contra que le termine dando el gol de la tranquilidad.

La gran polémica llegó a los 17 minutos de la segunda etapa ya que todo Racing reclamó penal por mano de Sebastián Prieto evitando que Maravilla Martínez cabecee, pero luego de analizar la jugada junto con el VAR, Hernán Mastrángelo cobró falta de 9 de La Academia. A pesar de esto, el equipo de Gustavo Costas se terminó quedando con el triunfo tras un segundo tiempo que no tuvo demasiadas ocasiones. De esta manera el local consiguió sus primeros tres puntos en el Apertura, mientras que el Bicho perdió su invicto en el certámen.

Síntesis del partido

Live Blog Post

Fin del partido: ¡GANOOOO RACING!

Live Blog Post

Minuto 49 ST: ¡Se lo perdió Racing!

Fernández tuvo una chance inmejorable pero no pudo esquivar al defensor de Argentinos Jrs

Live Blog Post

Minuto 42 ST: ¡Se lo perdió Racing!

Maravilla Martínez tuvo una ocasión inmejorable pero la agarró mordida y la pelota se fue al córner tras golpear a un rival

Live Blog Post

Argentinos acecha y complica a Racing

El Bicho busca el empate ante La Academia que defiende en su campo

Live Blog Post

Minuto 21 ST: ¡Se salvó Racing!

Argentinos Juniors tuvo una ocasión clarísima que evitó Facundo Cambeses

Live Blog Post

Polémica en el Cilindro

Todo Racing reclamó penal por mano de Prietto pero Mastrángelo, tras la intervención del VAR, cobró falta previa de Maravilla Martínez.

Live Blog Post

Minuto 2 ST: ¡GOOOOOOOL de Argentinos!

De córner el Bicho descontó gracias a Godoy y achica distancias con Racing

Live Blog Post

Comenzó el segundo tiempo

Live Blog Post

Fin del primer tiempo

Live Blog Post

Minuto 44: ¡GOOOOOLAAZOO de Racing!

Santiago Solari sacó un misíl y le rompió el arco a Argentinos Juniors. Gana La Academia 2-0

Live Blog Post

Minuto 42: ¡Se lo perdió Racing!

La Academia desperdició un gran contragolpe donde Argentinos quedó mal parado

Live Blog Post

Minuto 38: ¡Se salvó Racing!

Cannavo salvó a La Academia con un Tomás Molina que estaba al lado del arco
Live Blog Post

Racing reclama penal

Enzo Pérez volteó a Baltasar Rodríguez en el borde del área pero el árbitro no pitó la falta.

Live Blog Post

Argentinos genera peligro

El Bicho comenzó a jugar en campo rival y le está generando muchos problemas a Racing

Live Blog Post

Minuto 30: ¡Se salvó Racing!

López Muñóz lanzó un zurdazo fuertísimo y Cambeses se lució con una gran atajada

Live Blog Post

Se salvó Racing

Enzo Pérez había anotado para Argentinos pero el gol fue anulado por offside

Live Blog Post

Minuto 20: ¡GOOOOOLLL de Racing!

Luego de un centro de Rojas, Conechny anotó de cabeza

Live Blog Post

Minuto 15: ¡Lo tuvo Racing!

De contragolpe La Academia llegó al arco de Argentinos pero el disparo de Solari fue por encima del travesaño

Live Blog Post

El partido no se arma

Ni Racing ni Argentinos pueden adueñarse de la pelota y el juego

Live Blog Post

Empezó el partido

Live Blog Post

Argentinos con formación confirmada

Live Blog Post

Racing con formación confirmada

Live Blog Post

TV: Dónde ver Racing vs Argentinos Jrs

El encuentro se verá por la pantalla de TNT Sports

