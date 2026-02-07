Racing 2-1 Argentinos Junios: La Academia fue más y ganó su primer partido en el Apertura

En un partido más que vibrante, Racing logró imponerse ante Argentinos Jrs por 2-1 en el Cilindro de Avellaneda y de esta manera consiguió su primer triunfo en el Torneo Apertura luego de tres derrotas consecutivas. Tomás Conechny y Santiago Solari fueron los autores de los tantos del equipo de La Academia y Godoy descontó para el Bicho.
Fin del partido: ¡GANOOOO RACING!
¡¡¡¡¡ !!!!!— Racing Club (@RacingClub) February 7, 2026
Con goles de Tomás Conechny y Santiago Solari venció a Argentinos. pic.twitter.com/bjvrNOdwtg
