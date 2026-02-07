Racing 2-1 Argentinos Junios: La Academia fue más y ganó su primer partido en el Apertura

En un partido más que vibrante, Racing logró imponerse ante Argentinos Jrs por 2-1 en el Cilindro de Avellaneda y de esta manera consiguió su primer triunfo en el Torneo Apertura luego de tres derrotas consecutivas. Tomás Conechny y Santiago Solari fueron los autores de los tantos del equipo de La Academia y Godoy descontó para el Bicho.

Resúmen de la victoria de Racing Racing encaró el partido sabiendo que tenía la necesidad imperiosa de ganar luego de tres derrotas al hilo. Es por eso que Gustavo Costas pateó el tablero y cambió no solo el dibujo táctico sino que también cambió varios nombres, por lo que ingresaron de manera sorpresiva Marcos Rojo y Ezequiel Cannavo. La jugada le salió bien al DT.

De entrada el local se mostró más intenso para ir a cada pelota, mientras que Argentinos Juniors no estuvo atento defensivamente. El primer tanto de Racing llegó a los 20 minutos con un centro preciso de Gabriel Rojas para que Tomás Conechny ingrese a cabecear solo de cara al arquero. A partir de este tanto el que empezó a jugar mejor fue el Bicho.

Con el gol en contra el Bicho se activó, mientras que La Academia se refugió en su campo con la intención de salir de contra. Argentinos Juniors tuvo buenas chances para anotar pero no tuvo efectividad y esto lo terminó pagando. A minutos de que termine el primer tiempo, Santiago Solari sacó un zapatazo inatajable para poner el 2-0.

