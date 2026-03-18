Lautaro Martínez aseguró que le gustaría jugar en Racing Club luego de su trayectoria por Europa. El delantero del Inter de Milán, que desde hace casi 8 años juega en el club italiano, confesó que su sueño es volver a vestir los colores de la Academia algún día.
SENTIDO DE PERTENENCIA
Impacto en Racing con lo que dijo Lautaro Martínez sobre su regreso al club
Lautaro Martínez no ocultó su sueño de volver a Racing y dijo qué proyecta para su carrera y un posible -seguro- retorno a Avellaneda.
Lautaro Martínez dejó a los hinchas de Racing llenos de esperanza cuando confesó, en una entrevista con el periodista Joaquín Álvarez, que no se olvida del club que lo formó como futbolista y que piensa, algún día, volver a ponerse la camiseta en el Cilindro de Avellaneda. Aunque sea por un año.
"Es mi sueño volver, aunque sea por un año": Lautaro Martínez y su regreso a Racing
Mientras tanto, el jugador de 28 años es ya una leyenda del Inter, capitán y referente absoluto. Su buen nivel lo posiciona como una pieza clave de la Selección Argentina en el Mundial 2026, más allá de que no haya sido convocado -por una lesión- para el amistoso ante Guatemala, el último partido del equipo de Scaloni en el país antes de la Copa del Mundo.
"Todavía tengo tres años de contrato en el Inter y me gustaría estar mucho tiempo más en la elite del fútbol", expresó Lautaro Martínez, cuyo vínculo con el Inter está firmado hasta 2029.
"Pero en algún momento, me gustaría que mis hijos vean el amor que la gente de Racing tiene por mí", añadió.
Eso sí, fue tajante el decirlo: "Es mi sueño volver, aunque sea por un año".
El Toro explicó que, además, su deseo de regresar es por lo siguiente: "Es un sueño que tengo, una promesa que le hice a mi familia de volver al club. Me ha cambiado la vida, me dio la oportunidad de ser jugador profesional. Estaré agradecido de por vida".
Dijo que es un deseo propio que tiene y que ya está haciendo un trabajo fino: "Estoy tratando de convencer a mi mujer. Ella me banca".