Impacto en Racing con lo que dijo Lautaro Martínez sobre su regreso al club

Eso sí, fue tajante el decirlo: "Es mi sueño volver, aunque sea por un año".

Es mi sueño volver, aunque sea por un año Es mi sueño volver, aunque sea por un año

El Toro explicó que, además, su deseo de regresar es por lo siguiente: "Es un sueño que tengo, una promesa que le hice a mi familia de volver al club. Me ha cambiado la vida, me dio la oportunidad de ser jugador profesional. Estaré agradecido de por vida".

Lautaro Martínez - Racing Lautaro debutó en Racing en 2015 FOTO NA DAMIAN DOPACIO

Dijo que es un deseo propio que tiene y que ya está haciendo un trabajo fino: "Estoy tratando de convencer a mi mujer. Ella me banca".

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