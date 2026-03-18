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Impacto en Racing con lo que dijo Lautaro Martínez sobre su regreso al club

Lautaro Martínez no ocultó su sueño de volver a Racing y dijo qué proyecta para su carrera y un posible -seguro- retorno a Avellaneda.

18 de marzo de 2026 - 19:45
Lautaro Martínez surgido en Racing

Lautaro Martínez surgido en Racing

FOTO NA: HERNAN ESPAÑA

Lautaro Martínez aseguró que le gustaría jugar en Racing Club luego de su trayectoria por Europa. El delantero del Inter de Milán, que desde hace casi 8 años juega en el club italiano, confesó que su sueño es volver a vestir los colores de la Academia algún día.

Lautaro Martínez - FOTO (XRedes@Inter) NA
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Lautaro Martínez dejó a los hinchas de Racing llenos de esperanza cuando confesó, en una entrevista con el periodista Joaquín Álvarez, que no se olvida del club que lo formó como futbolista y que piensa, algún día, volver a ponerse la camiseta en el Cilindro de Avellaneda. Aunque sea por un año.

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"Todavía tengo tres años de contrato en el Inter y me gustaría estar mucho tiempo más en la elite del fútbol", expresó Lautaro Martínez, cuyo vínculo con el Inter está firmado hasta 2029.

"Pero en algún momento, me gustaría que mis hijos vean el amor que la gente de Racing tiene por mí", añadió.

Eso sí, fue tajante el decirlo: "Es mi sueño volver, aunque sea por un año".

Es mi sueño volver, aunque sea por un año Es mi sueño volver, aunque sea por un año

El Toro explicó que, además, su deseo de regresar es por lo siguiente: "Es un sueño que tengo, una promesa que le hice a mi familia de volver al club. Me ha cambiado la vida, me dio la oportunidad de ser jugador profesional. Estaré agradecido de por vida".

Lautaro Martínez - Racing
Lautaro debut&oacute; en Racing en 2015

Lautaro debutó en Racing en 2015

Dijo que es un deseo propio que tiene y que ya está haciendo un trabajo fino: "Estoy tratando de convencer a mi mujer. Ella me banca".

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