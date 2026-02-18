Finalissima: Lautaro Martínez tuvo una lesión "bastante grave" y prende alarmas

"A pesar de las dificultades, el campo e incluso el frío -que no debería ser excusa-, no puedo culpar a mis jugadores por su actitud. Lo que nos faltó fue una mejor gestión del balón y la prevención de sus contraataques. Ahora tenemos que hacer balance", dijo.

2026_02_260218725 El Bodo Glimt se encaminó hacia los octavos de final de la Champions League FOTO: (X/REDES@Glimt)/NA

"Nos dejaron expuestos y sorprendidos por su intensidad. Tienen calidad, ritmo y están acostumbrados a jugar en este campo", añadió.

"Sabemos que son un equipo que puede hacerte daño en transición, pero lucharemos hasta el final y haremos todo lo posible para avanzar", cerró.

La lesión de Lautaro Martínez aun no tiene un parte oficial, pero a juzgar por las declaraciones del entrenador parecería ser que no llega al partido de vuelta, que será el martes 24/02.

Las dudas también tocan a la Selección Argentina. La Finalissima contra España es el 27/03. ¿Llegará el Toro?

+ de Golazo24