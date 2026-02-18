Lautaro Martínez salió lesionado en el partido de este miércoles por los playoffs de la UEFA Champions League. El Toro sintió el pinchazo en el gemelo izquierdo y debió ser sustituido. Las alarmas en el Inter están encendidas; en la Selección Argentina también.
Finalissima: Lautaro Martínez tuvo una lesión "bastante grave" y prende alarmas
Fue una mala noche en Europa para el Inter de Milán. El conjunto italiano perdió un partido inesperado ante el Bodo Glimt, de Noruega, en la fase de playoffs del certamen continental. Fue un 3-1 en contra por el cotejo de ida de la llave, por lo que aun resta la vuelta.
Chivu, tajante sobre Lautaro Martínez: "Está lesionado, lo hemos perdido"
Por si eso no hubiese sido ya suficiente, el Toro salió lesionado. Quizás si nadie hubiese dicho nada, los pronósticos podrían haber sido más sutiles, más moderados. Pero fue el propio entrenador del Inter, Chivu, quien no se guardó nada sobre sus augurios: "¿Si estará Lautaro disponible para la vuelta? Está lesionado, lo hemos perdido. Se ha lesionado. Bastante grave".
Rotunda declaración del DT, que reconoció la derrota táctica del Bodo Glimt, que logró explotar los espacios que concedió el Nerazurri.
"A pesar de las dificultades, el campo e incluso el frío -que no debería ser excusa-, no puedo culpar a mis jugadores por su actitud. Lo que nos faltó fue una mejor gestión del balón y la prevención de sus contraataques. Ahora tenemos que hacer balance", dijo.
"Nos dejaron expuestos y sorprendidos por su intensidad. Tienen calidad, ritmo y están acostumbrados a jugar en este campo", añadió.
"Sabemos que son un equipo que puede hacerte daño en transición, pero lucharemos hasta el final y haremos todo lo posible para avanzar", cerró.
La lesión de Lautaro Martínez aun no tiene un parte oficial, pero a juzgar por las declaraciones del entrenador parecería ser que no llega al partido de vuelta, que será el martes 24/02.
Las dudas también tocan a la Selección Argentina. La Finalissima contra España es el 27/03. ¿Llegará el Toro?