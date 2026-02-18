urgente24
Finalissima: Lautaro Martínez tuvo una lesión "bastante grave" y prende alarmas

Lautaro Martínez fue la mala noticia de este miércoles. El Toro se lesionó en el partido de Champions League, a un mes de la Finalissima.

18 de febrero de 2026 - 22:46
Lautaro Martínez y su Inter sufrieron el batacazo noruego

Lautaro Martínez - FOTO (XRedes@Inter) NA
Malas noticias para el Toro

Fue una mala noche en Europa para el Inter de Milán. El conjunto italiano perdió un partido inesperado ante el Bodo Glimt, de Noruega, en la fase de playoffs del certamen continental. Fue un 3-1 en contra por el cotejo de ida de la llave, por lo que aun resta la vuelta.

Chivu, tajante sobre Lautaro Martínez: "Está lesionado, lo hemos perdido"

Por si eso no hubiese sido ya suficiente, el Toro salió lesionado. Quizás si nadie hubiese dicho nada, los pronósticos podrían haber sido más sutiles, más moderados. Pero fue el propio entrenador del Inter, Chivu, quien no se guardó nada sobre sus augurios: "¿Si estará Lautaro disponible para la vuelta? Está lesionado, lo hemos perdido. Se ha lesionado. Bastante grave".

Rotunda declaración del DT, que reconoció la derrota táctica del Bodo Glimt, que logró explotar los espacios que concedió el Nerazurri.

"A pesar de las dificultades, el campo e incluso el frío -que no debería ser excusa-, no puedo culpar a mis jugadores por su actitud. Lo que nos faltó fue una mejor gestión del balón y la prevención de sus contraataques. Ahora tenemos que hacer balance", dijo.

El Bodo Glimt se encamin&oacute; hacia los octavos de final de la Champions League

El Bodo Glimt se encaminó hacia los octavos de final de la Champions League

"Nos dejaron expuestos y sorprendidos por su intensidad. Tienen calidad, ritmo y están acostumbrados a jugar en este campo", añadió.

"Sabemos que son un equipo que puede hacerte daño en transición, pero lucharemos hasta el final y haremos todo lo posible para avanzar", cerró.

La lesión de Lautaro Martínez aun no tiene un parte oficial, pero a juzgar por las declaraciones del entrenador parecería ser que no llega al partido de vuelta, que será el martes 24/02.

Las dudas también tocan a la Selección Argentina. La Finalissima contra España es el 27/03. ¿Llegará el Toro?

