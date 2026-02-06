Cristiano Ronaldo se declaró en huelga por los conflictos financieros con la Saudi Pro League y hoy será su segundo partido sin presentarse a jugar con el Al-Nassr. Más allá de eso el portugués habría tomado una increíble decisión, los saudíes quieren evitarla, y hasta el Mundial 2026 se vería afectado.
Cristiano Ronaldo: El mundo del fútbol en shock por la decisión del portugués
En medio del conflicto con la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo habría tomado una drástica decisión que afectaría desde Al-Nassr hasta el Mundial 2026.
¿Cristiano Ronaldo se queda sin club a 4 meses del Mundial 2026?
Según los rumores en varios medios saudíes Cristiano Ronaldo habría tomado la decisión de abandonar Arabia Saudita si el conflicto con la Saudi Pro League no se soluciona en el corto plazo, algo que dejaría el mundo del fútbol al revés.
Si Cristiano Ronaldo se va de la Saudi Pro League entonces quedará sin club a solo 4 meses del Mundial 2026. El problema es que los mercados de pases están en su mayoría cerrados y con 41 años en su espalda y sin jugar por 4 meses lo más probable es que no dispute la Copa del Mundo. Algo que sería catastrófico para el mundo del fútbol que espera ver el último Mundial del astro portugués y Lionel Messi juntos.
Benzema, el responsable de la guerra CR7-Saudi Pro League
Karim Benzema es el motivo por el cual se desató el problema entre CR7 y la Saudi Pro League por su traspaso de Al-Ittihad a Al-Hilal por una cifra bastante elevada. Por este movimiento Cristiano Ronaldo estalló, ya que dice que no se cumplieron las reglas de traspaso (similares a la MLS) y que el nuevo club del francés recibió mayor apoyo económico que Al-Nassr, rompiendo la competitividad, y Cristiano Ronaldo no quiere perder la liga de nuevo.
Luego de que el portugués tome la decisión de declararse en huelga la Saudi Pro League le respondió con todo: “Ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club.” Eso es lo que decía parte del extenso comunicado donde se lo criticaba a Cristiano Ronaldo sin nombrarlo. Pero el portugués redobló la apuesta.
Ante este comunicado habría tomado la decisión de irse del país y no jugar más, salvo se revierta la situación y la Saudi Pro League cambie su postura. Con este rumor los saudíes entraron en pánico ya que pensaron que el jugador se arrepentiría de todo y les salió mal. Ahora temen que se queden sin la principal cara para promocionar el Mundial 2034 y que Cristiano Ronaldo finalmente no haga el gol número 1000 en Arabia Saudita.
Los que miran todo el conflicto de reojo son los organizadores del Mundial 2026, ya que si bien Cristiano Ronaldo ya recibió propuestas para jugar en Turquía, esto sería luego de junio porque los mercados de pases estarían cerrados. Si el portugués pasa 4 meses sin jugar entonces estará en riesgo su participación en el Mundial 2026, la cual sería su última.
Nadie quiere perder, y todos saben el carácter y el poder que tiene Cristiano Ronaldo, hasta el mismo portugués lo sabe y por eso lo hace, y si no le dan lo que quiere al “Bicho” entonces el fútbol perderá dinero por todos lados, y eso no será bueno para nadie.
