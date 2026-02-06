Cristiano Ronaldo: El mundo del fútbol en shock por la decisión del portugués

Ante este comunicado habría tomado la decisión de irse del país y no jugar más, salvo se revierta la situación y la Saudi Pro League cambie su postura. Con este rumor los saudíes entraron en pánico ya que pensaron que el jugador se arrepentiría de todo y les salió mal. Ahora temen que se queden sin la principal cara para promocionar el Mundial 2034 y que Cristiano Ronaldo finalmente no haga el gol número 1000 en Arabia Saudita.

image Si se confirma la decisión de Cristiano Ronaldo, el Mundial 2026 se perdería a una de sus máximas figuras.

Los que miran todo el conflicto de reojo son los organizadores del Mundial 2026, ya que si bien Cristiano Ronaldo ya recibió propuestas para jugar en Turquía, esto sería luego de junio porque los mercados de pases estarían cerrados. Si el portugués pasa 4 meses sin jugar entonces estará en riesgo su participación en el Mundial 2026, la cual sería su última.

Nadie quiere perder, y todos saben el carácter y el poder que tiene Cristiano Ronaldo, hasta el mismo portugués lo sabe y por eso lo hace, y si no le dan lo que quiere al “Bicho” entonces el fútbol perderá dinero por todos lados, y eso no será bueno para nadie.

+ de Golazo24

Verón confirmó el futuro de Edwuin Cetré tras el llamado de Boca

San Lorenzo: "Sebastián Pareja se encargó de que Moretti no avance con ser SAD"

No solo Huracán-San Lorenzo: los 4 partidos imperdibles del Apertura este finde