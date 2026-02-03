No va más: Cristiano Ronaldo rompe su vínculo con la Saudi Pro League y vuelve a Portugal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlNassrTribune/status/2018700147882942956?s=20&partner=&hide_thread=false Sky Sports:



Saudi League officials have clarified to Cristiano Ronaldo that Al Hilal’s transfer deals are being financed by Al Waleed bin Talal, one of the world’s richest men.



Según reveló la cadena inglesa, Ronaldo está convencido de que Al Nassr no recibe el mismo respaldo financiero ni político que otros clubes bajo la órbita del PIF, como Al Hilal, Al Ahli o Al Ittihad. La gota que rebalsó el vaso fue la llegada de Karim Benzema a un rival directo, una operación que el portugués interpretó como una nueva muestra del desequilibrio interno.

El trasfondo económico vuelve el conflicto aún más sensible. Ronaldo percibe un salario cercano a los 500.000 euros diarios, dentro de un contrato que ronda los 400 millones de dólares por dos temporadas, cifras inéditas incluso para los estándares del fútbol saudí. Aun así, el delantero entiende que ese esfuerzo financiero no estuvo acompañado por un proyecto deportivo acorde a su ambición: en el último mercado, Al Nassr apenas incorporó un refuerzo menor, mientras sus competidores directos se reforzaron con nombres de peso internacional.

Desde Arabia Saudita, la lectura es distinta. Voces cercanas al PIF aseguran que el reparto de fondos es equitativo y que, si Al Nassr no avanzó con más fichajes, fue porque ya había invertido más de 100 millones de libras en la temporada. También recuerdan que Ronaldo estuvo involucrado en las discusiones estratégicas del club, lo que vuelve “sorprendente” su actual nivel de disconformidad.

Con 17 meses de contrato por delante y una cláusula de salida cercana a los 50 millones de euros, el portugués tensó la cuerda al máximo. El mensaje fue claro: el problema no es el dinero, sino el poder, la ambición y el lugar que ocupa Al Nassr dentro del tablero saudí.

Los destinos que suenan y una cláusula que abre la puerta

Con la ruptura expuesta, el nombre de Cristiano Ronaldo volvió a circular con fuerza en los principales mercados. Fue Sports Illustrated quien incluyó al Manchester United dentro de una lista de posibles destinos, en un regreso que tendría más carga simbólica que lógica deportiva, pero que aparece como una opción latente. En Portugal, el Sporting CP vuelve a escena como el club que lo vio nacer y el único capaz de ofrecerle un cierre emocional a su carrera.

Fuera de Europa, también surgieron alternativas. En Estados Unidos, LAFC aparece como una opción mediática dentro de la MLS, mientras que en Sudamérica algunos medios llegaron a mencionar al Flamengo, una posibilidad más compleja desde lo económico, pero atractiva en términos de impacto global y exposición.

El principal obstáculo es financiero. Ninguno de estos destinos parece hoy en condiciones de sostener los estándares salariales que Ronaldo percibe en Arabia Saudita. Sin embargo, ese punto no sería determinante. El portugués renovó a mediados de 2025 para extender su vínculo hasta 2027, pero su contrato incluye una cláusula de salida, una cifra que incluso él mismo podría afrontar si decide forzar su salida.

El mensaje vuelve a ser el mismo: para Ronaldo, el problema no es contractual. Si el proyecto deportivo no lo convence, el contrato no es un límite. La decisión final, una vez más, parece estar en sus manos.

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, durante su etapa en Al Nassr, hoy marcada por la tensión con la dirigencia y el Fondo de Inversión Pública.

