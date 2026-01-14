Anas Laghrari, el nombre que el Real Madrid empieza a mirar más allá de Florentino

El Real Madrid es una anomalía en el fútbol europeo. No pertenece a un magnate, no cotiza en bolsa y no responde a fondos de inversión. Su poder se sostiene en los socios y en una figura que lo domina todo desde hace dos décadas: Florentino Pérez.
Pero incluso los liderazgos más sólidos empiezan, tarde o temprano, a pensarse en clave de sucesión. Florentino tiene 77 años, encadena mandatos sin oposición y sigue ganando dentro y fuera del campo. Aun así, en los pasillos del club ya se menciona un nombre que hasta hace poco operaba en silencio, una conversación que volvió a tomar fuerza tras la salida abrupta de Xabi Alonso y las tensiones recientes en el área deportiva.
De quien se habla es de Anas Laghrari, financiero francés de origen marroquí, cerebro económico de la Superliga y asesor clave tanto del club como de ACS, el gigante constructor presidido por Florentino. Lejos de ser solo “el hombre de los números”, su creciente exposición y sus movimientos recientes lo colocan como una de las figuras que el madridismo empieza a observar cuando piensa en el día después del actual presidente.
El nexo con Florentino y una carrera hecha en silencio
Anas Laghrari no es una figura improvisada ni un nombre surgido de la coyuntura. Su vínculo con Florentino Pérez es previo al fútbol y tiene raíces familiares. Su padre, ingeniero y empresario del sector de la construcción en Marruecos, mantuvo durante décadas una relación profesional y personal con Florentino, un lazo temprano que sentó las bases de una confianza sostenida en el tiempo.
Nacido en Marruecos en 1984 y formado en Francia, Laghrari estudió matemáticas financieras y comenzó su carrera en la banca internacional, primero en Calyon y luego en Société Générale. A comienzos de la década pasada se trasladó a Madrid, donde volvió a moverse cerca del entorno del presidente blanco, en un momento especialmente delicado para ACS (Actividades de Construcción y Servicios S.A), el grupo constructor presidido por Florentino, entonces presionado por la crisis financiera y un fuerte nivel de endeudamiento.
En ese contexto dio un paso clave al incorporarse como socio a Key Capital, una boutique financiera especializada en asesoramiento estratégico y reestructuraciones complejas, muy vinculada a las grandes operaciones empresariales del entorno de Florentino. Desde allí participó en negociaciones sensibles, procesos de refinanciación y acuerdos con grandes fondos internacionales, consolidando un perfil técnico y discreto.
Ese recorrido lo transformó en un asesor de máxima confianza, tanto en el ámbito empresarial como en el deportivo. Su paso por Key Capital y su rol en operaciones financieras de alto riesgo reforzaron las cualidades que Florentino valora especialmente: solvencia técnica, bajo perfil y lealtad absoluta. Un papel silencioso, pero decisivo, que con el tiempo lo convirtió en uno de los hombres clave del ecosistema del Real Madrid.
La Superliga y A22: el salto a la primera línea
El nombre de Laghrari empezó a circular fuera del ámbito financiero en 2021, cuando el Real Madrid impulsó el proyecto más disruptivo del fútbol europeo reciente: la Superliga. Detrás de esa iniciativa, presentada como una alternativa al modelo de la UEFA, Laghrari fue el principal arquitecto económico.
Cofundador de A22 Sports Management, la sociedad creada para desarrollar la nueva competición, Laghrari trabajó codo a codo con Florentino en un proyecto que prometía multiplicar los ingresos de los grandes clubes. La propuesta incluía una financiación inicial cercana a los 4.000 millones de euros, respaldada por JP Morgan, y buscaba garantizar estabilidad económica a largo plazo frente a un calendario cada vez más exigente.
Aunque la cara visible de A22 fue su CEO, Bernd Reichart, Laghrari eligió mantenerse en un segundo plano, fiel a su perfil habitual. Sin embargo, su rol fue decisivo: recorrió despachos, negoció con clubes y defendió un modelo que Florentino considera clave para el futuro del fútbol europeo. La Superliga no solo reforzó el vínculo entre ambos, sino que convirtió a Laghrari en algo más que un asesor: pasó a ser socio estratégico.
El rechazo inicial de la mayoría de las ligas y la presión institucional frenaron el proyecto en su versión original, pero no lo enterraron. A22 siguió operando, ajustando el formato y sosteniendo el litigio jurídico contra la UEFA. En ese proceso, Laghrari quedó asociado de manera definitiva a la visión más ambiciosa de Florentino: un Real Madrid fuerte, independiente y con capacidad de marcar el rumbo del negocio global del fútbol.
Klopp, Xabi Alonso y el ruido que vuelve a ponerlo en escena
En las últimas horas, el nombre de Anas Laghrari volvió a escucharse con más fuerza en el entorno del Real Madrid, ya no solo por cuestiones económicas. El foco pasó, esta vez, al terreno estrictamente futbolístico, el que se discute entre los despachos de La Castellana y los pasillos de Valdebebas.
En su momento, tras la salida de Carlo Ancelotti, fue Laghrari quien había impulsado el nombre de Jürgen Klopp para sentarse en el banco del Madrid. Un perfil de liderazgo fuerte, prestigio internacional y manejo de vestuario que encajaba con la idea de una transición ordenada. Más tarde, esa vía quedó en pausa con la apuesta decidida de Florentino por Xabi Alonso. Sin embargo, tras la destitución del oriundo de Tolosa, el nombre de Klopp volvió a circular con fuerza, alimentado por versiones periodísticas que el propio técnico se encargó de desmentir públicamente al negar contactos formales.
A ese escenario insistente se sumó la salida anticipada de Xabi Alonso, un movimiento que generó ruido interno y externo por el rendimiento del técnico en el campo. Oficialmente se habló de una decisión consensuada, pero los tiempos y las formas alimentaron la sensación de una resolución apresurada por parte de Florentino Pérez. Entre muchos hinchas del Madrid, la salida fue leída como precipitada e incluso injusta, una lectura sostenida por los números del ex técnico del Bayer Leverkusen, algo poco habitual en una gestión acostumbrada a controlar cada detalle.
Ese combo (la reaparición del nombre de Klopp tras la salida de Ancelotti, la marcha abrupta de Xabi Alonso y la discusión sobre el rumbo deportivo) volvió a colocar a Laghrari en el centro de la escena. Ya no solo como el hombre de los números o el arquitecto de la Superliga, sino como una figura que empieza a gravitar en decisiones estructurales del club. No hay anuncios, cargos ni candidaturas formales. Pero en el Real Madrid, cuando un nombre se repite en Valdebebas, rara vez es por casualidad.
