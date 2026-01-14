Acuerdo UE-Mercosur: los cambios en el comercio internacional en 2026

En el caso de la Unión Europea, esta ampliación da lugar a la Nomenclatura Combinada (CN), que utiliza 8 dígitos y se actualiza cada año. Utilizar códigos desactualizados puede provocar errores en la documentación aduanera y generar fricciones en el proceso logístico:

El acuerdo Unión Europea (UE) – Mercosur de libre comercio está próximo firmarse en Paraguay y ya se conocieron los cambios a nivel internacional en 2026.

. Riesgos de utilizar códigos incorrectos o desactualizados

. Una clasificación incorrecta no es un error menor. En la práctica, puede derivar en:

. Retrasos en el despacho aduanero

. Inspecciones adicionales

. Reclasificación del producto y ajustes de aranceles

. Costos imprevistos

. En determinados casos, bloqueos puntuales del envío

Por este motivo, la revisión periódica de los códigos utilizados no es solo una cuestión de cumplimiento normativo, sino de eficiencia operativa.

Requisitos técnicos en plataformas de envío y marketplaces

Además de la normativa aduanera, muchas plataformas logísticas y marketplaces imponen requisitos específicos de validación para los códigos de producto.

Según la documentación técnica de algunas plataformas, los sistemas suelen aceptar formatos normalizados de 6, 8 o 10 dígitos, correspondientes al HS o a nomenclaturas nacionales. Otros formatos pueden ser rechazados por criterios internos de validación, no por el estándar internacional en sí.

Los diferentes productos de indumentaria y accesorios varios

Del mismo modo, las descripciones genéricas de producto pueden generar incidencias. Términos amplios como “camisetas” o “zapatos” no aportan el nivel de detalle requerido para una correcta clasificación, especialmente en envíos comerciales y no son válidos en este contexto.

. Ejemplos no aceptados: “accesorios”, “zapatos”, “regalos” “chaqueta”…

. Ejemplos correctos: “Camiseta de algodón de punto para hombre”, “Bolso de hombro de cuero hecho a mano”, “Baldosas cerámicas para suelo 5×5 cm”, “Mesa de comedor de madera”, “Funda de plástico para tableta (frontal y trasera)”.

Declaraciones comerciales y uso indebido de categorías

En el ámbito de los envíos internacionales, declarar mercancía comercial como regalo es una práctica que no está permitida en muchos canales logísticos y aduaneros. Este tipo de declaraciones incorrectas puede derivar en bloqueos, ajustes fiscales o sanciones, dependiendo del país de destino y del operador.

Por ello, es clave que la información declarada refleje con precisión la naturaleza real del envío.

El uso del Spring GDS

En este contexto, el operador logístico Spring GDS ha realizado una importante mejora en su plataforma XBS para que el estado y el seguimiento de los envíos se obtengan actualizados prácticamente en tiempo real, reduciendo así la presión sobre el departamento de posventa y mejorando la satisfacción de tus clientes.

Este cambio que entrará en vigor el próximo 19 de enero de 2026, incluye nuevos requisitos que afectarán a la creación de etiquetas para determinados envíos. Así, para generar etiquetas eficientemente, sólo deberás incluir una descripción de producto clara y específica y un código HS válido.

Una revisión anual que ya no es opcional

Dado que la Nomenclatura Combinada se actualiza cada año en la UE, la revisión de los códigos arancelarios debería formar parte de los procesos habituales de cualquier empresa que opere en comercio internacional.

Además, esta revisión permite:

. Reducir incidencias

. Evitar costes innecesarios

. Asegurar la continuidad operativa

. Mantener la competitividad en un entorno logístico cada vez más exigente

Pros y contras del acuerdo

La letra pequeña

Existe un gran debate en torno a la letra pequeña del acuerdo, principalmente en el sector agrario, en el que el Mercosur tiene todas las de ganar. La región es una economía centrada por el sector primario y sus regulaciones son más laxas (y económicas) que las europeas, por lo que se podría generar un desequilibrio en las oportunidades reales de crecimiento para ambas partes.

Ya se han dado varias protestas preventivas (ya que el acuerdo no está cerrado y aún podría no llegar a buen puerto) en distintos países, pero más en Francia, donde el mismo presidente Macron se ha opuesto a la firma del Tratado.

Además, existen distintos plazos en la implementación de rebajas arancelarias, ya que se parte de la base de que el Mercosur es una región en crecimiento y que está en desventaja con Europa. Por eso, al bloque sudamericano se le dan mayores plazos de adecuación que podrían perjudicar económicamente a las empresas de la UE.

Claro, que esto no está reflejado en los documentos oficiales de la Comisión Europea, donde, por el contrario, se destaca que “el acuerdo de asociación defiende los intereses de los agricultores y productores de alimentos europeos, al tiempo que les facilita aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que ofrece el Mercosur”.

Los pros para Europa

Más allá de las controversias, existen beneficios no menores:

. La Comisión Europea estima que la eliminación de los elevados aranceles del Mercosur permitirá a los exportadores de la UE ahorrar más 4.000 millones de euros en derechos de aduana al año.

. Los trámites aduaneros serán más fáciles y sencillos.

. Las empresas de la UE podrán licitar por contratos públicos en igualdad de condiciones que las del Mercosur.

. Habrá acceso preferencial exclusivo a algunas materias primas críticas y bienes verdes.

. Previsibilidad legislativa.

. Coordinación en políticas medioambientales que facilitarán su implementación.

