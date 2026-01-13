BYD amarra su buque en Zárate mientras China avanza en el mercado de autos argentinos

El desembarco de uno de los buques cargueros con los que BYD transporta sus autos a nivel global en el puerto de Zárate marcará un hito de la presencia china en el mercado automotriz argentino. La marca asiática que domina el mercado eléctrico descargará alrededor de 7.000 unidades que ingresarán al país bajo el régimen de exención de arancel extrazona del 35% para electrificados.
Bajo ese marco, una de las ocho embarcaciones que la empresa china mantiene navegando el globo llegará al país como parte de una operación que apunta a posicionarse en un segmento competitivo del mercado. Si bien la presencia de BYD está, por ahora, gestionada por importadoras particulares, las intenciones expresas de la compañía serían las de instalarse formalmente a nivel local en un futuro cercano.
Todavía lejos de ese paso, BYD busca penetrar el share market argentino de la mano de sus propuestas electrificadas. Con calidad, diseño, tecnología de vanguardia y precios competitivos como combo, el 2026 sería el año apuntado para ganar la lucha interna entre la multiplicidad de marcas que fueron llegando al mercado local el año pasado (actualmente lidera BAIC).
Además, la compañía busca empezar a derramar la producción CDK (Complete Knock Down) que comenzó hace meses en Bahía, Brasil, en la antigua fábrica de Ford. Allí se ensamblan autos como el Dolphin Mini, Song Pro y King, ofrecidos en Argentina inicialmente.
En caso de lograr que el producido brasileño llegue a Argentina, BYD habría logrado una diferencia sustancial con sus competidoras nacionales ya que podría ingresar bajo el régimen Mercosur, con limitantes de importación mucho menores a las actuales.
Autos chinos en Argentina
Hasta entonces, BYD deberá competir bajo el mismo contexto que sus compatriotas. Además, se presenta el desafío de romper con la inercia de la electrificación en un país extenso y carente de infraestructura referida como Argentina, que luce como un mercado más próspero para las propuestas híbridas en la actualidad.
Respecto a ello, las marcas chinas se concentraron en seguir enviando vehículos con motores a combustión, a pesar de la presencia de algunos modelos completamente eléctricos. Con ese combo, que se presenta como el paso intermedio en la revolución de la movilidad, los autos chinos lograron una interesante porción de mercado en torno al 10% de las importaciones durante 2025.
De hecho, el primer mes del 2026 (enero) ya refleja una acentuación de esa tendencia. Datos iniciales reportados por el periodista especializado Horacio Alonso dieron cuenta de un avance de BAIC, marca china líder en Argentina, hacia el top 10 marcas más patentadas del mes, desplazando a una automotriz tradicional como la japonesa Nissan.
Además, el desglose por modelos de enero tendría a la Ford Territory híbrida como uno de los más vendidos. Cabe recordar que la marca estadounidense fabrica dicho modelo en China, fruto de sus sociedades con empresas de aquel país.
China y Europa se acercan
Mientras tanto, la industria automotriz china se acerca a un entendimiento más beneficioso con la Unión Europea. El diálogo entre el bloque europeo y el Gobierno chino se habría canalizado hacia una apertura progresiva y moderada hacia el ingreso de vehículos de fabricación china a ese mercado, que ahora está “taponado” con aranceles altos que sirvieron como freno a las ofertas bajas de las marcas asiáticas.
En ese sentido, la información más reciente indica que la UE estaría evaluando establecer precios mínimos en lugar de aranceles porcentuales para poder regular la entrada de competencia china y asegurar un mercado libre de “dumping” que atente contra las automotrices más tradicionales del bloque.
