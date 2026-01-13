BYD amarra su buque en Zárate mientras China avanza en el mercado de autos argentinos

BYD 6P BYD desembarca más autos en Argentina.

Autos chinos en Argentina

Hasta entonces, BYD deberá competir bajo el mismo contexto que sus compatriotas. Además, se presenta el desafío de romper con la inercia de la electrificación en un país extenso y carente de infraestructura referida como Argentina, que luce como un mercado más próspero para las propuestas híbridas en la actualidad.

Respecto a ello, las marcas chinas se concentraron en seguir enviando vehículos con motores a combustión, a pesar de la presencia de algunos modelos completamente eléctricos. Con ese combo, que se presenta como el paso intermedio en la revolución de la movilidad, los autos chinos lograron una interesante porción de mercado en torno al 10% de las importaciones durante 2025.

De hecho, el primer mes del 2026 (enero) ya refleja una acentuación de esa tendencia. Datos iniciales reportados por el periodista especializado Horacio Alonso dieron cuenta de un avance de BAIC, marca china líder en Argentina, hacia el top 10 marcas más patentadas del mes, desplazando a una automotriz tradicional como la japonesa Nissan.

Ver posteo en X:

Autos 5P

Además, el desglose por modelos de enero tendría a la Ford Territory híbrida como uno de los más vendidos. Cabe recordar que la marca estadounidense fabrica dicho modelo en China, fruto de sus sociedades con empresas de aquel país.

BYD Brasil P.jpg La fábrica de BYD en Brasil.

China y Europa se acercan

Mientras tanto, la industria automotriz china se acerca a un entendimiento más beneficioso con la Unión Europea. El diálogo entre el bloque europeo y el Gobierno chino se habría canalizado hacia una apertura progresiva y moderada hacia el ingreso de vehículos de fabricación china a ese mercado, que ahora está “taponado” con aranceles altos que sirvieron como freno a las ofertas bajas de las marcas asiáticas.

En ese sentido, la información más reciente indica que la UE estaría evaluando establecer precios mínimos en lugar de aranceles porcentuales para poder regular la entrada de competencia china y asegurar un mercado libre de “dumping” que atente contra las automotrices más tradicionales del bloque.

