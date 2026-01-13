Juicio por YPF: Pedirán declarar a Argentina en desacato por el incumplimiento de 6 funcionarios y el oro

Argentina "ha invertido más tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos que en realizar dicha entrega", se quejó Preska en su fallo, donde recordó que independientemente de si las reservas de oro se encuentran bajo custodia del Banco Central o no, el país está obligado a proporcionar documentación que tenga en su poder sobre estos activos.

Adicionalmente, la magistrada que reemplazó a Thomas Griesa en el juzgado de Nueva York "pidió a Gobierno que dé información sobre cuentas soberanas ubicadas a nivel local y en Estados Unidos, que incluyen aquellas pertenecientes a diplomáticos, embajadas y consulados, así como las cuentas de bancos con empresas con las que el Gobierno haya hecho alguna operación comercial", precisó.

