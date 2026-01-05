Las energéticas argentinas que cotizan en Wall Street continúan operando en terreno negativo, mientras del otro lado del hemisferio, las grandes petroleras de Estados Unidos capturan flujos y se transforman en uno de los sectores ganadores de la jornada. La captura de Nicolás Maduro no solo reordenó el tablero político regional, sino que activó una rotación clásica de carteras hacia activos considerados de menor riesgo geopolítico. En ese contexto, YPF, Vista Energy y Pampa Energía prolongan las bajas iniciadas en la apertura.
CON WALL STREET EN AUGE
YPF y Pampa: Perdedoras tras la captura de Maduro
Mientras YPF y Pampa Energía extienden las bajas en Wall Street, los inversores rotan posiciones hacia las grandes petroleras de Estados Unidos
Con el mercado aun operando, Pampa Energía se mueve en torno a los US$86,8 con retrocesos cercanos al 2%, Vista profundiza la corrección y acumula pérdidas superiores al 4%, mientras que YPF cede alrededor de 1,5%. El denominador común es la reducción de exposición a riesgo latinoamericano en un día dominado por titulares geopolíticos.
En Wall Street la historia es otra
La contracara se observa con claridad en Wall Street. Las petroleras estadounidenses lideran las subas del sector energético, impulsadas por la expectativa de un cambio de escenario en Venezuela y una eventual reapertura de oportunidades de inversión para compañías norteamericanas. Chevron encabeza el movimiento, con avances intradiarios de entre 4% y 7%, según el momento de la rueda, en una reacción directa a la posibilidad de recuperar acceso a reservas y proyectos que hoy permanecen virtualmente cerrados para el capital privado.
El rally no se limita a Chevron. Exxon Mobil también opera al alza, con subas más moderadas pero sostenidas, mientras los inversores empiezan a descontar un escenario de normalización gradual del mapa energético venezolano bajo un eventual rediseño político e institucional.
Así arrancaban las petroleras hoy:
¿Qué paso con YPF y Pampa?
No hay castigo a YPF, Vista o Pampa por deterioro de balances ni por cambios en sus planes operativos.
Vaca Muerta sigue mostrando mejoras en productividad, costos competitivos y crecimiento de producción. Sin embargo, en jornadas como esta, el flujo manda más que el fundamento.
Frente a un evento disruptivo, los grandes fondos priorizan liquidez, escala internacional y previsibilidad regulatoria.
La posible reconfiguración del mercado petrolero venezolano introduce, al menos en el corto plazo, un ruido adicional sobre la oferta futura de crudo en la región. Aunque cualquier normalización llevará tiempo, el solo cambio de expectativas alcanza para que los inversores reevalúen posiciones relativas entre productores emergentes y gigantes integrados de Estados Unidos.
Con el mercado todavía abierto, el mensaje empieza a ser claro. La captura de Maduro no impacta de manera homogénea. Para las petroleras norteamericanas, abre una ventana de oportunidades y mejora el humor del sector. Para las energéticas argentinas, funciona como un recordatorio de su sensibilidad al riesgo regional y a los movimientos tácticos del capital internacional.
Más noticias en Urgente24:
Feos, sucios y malos: Donald Trump, Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro y María Corina Machado
Delcy Rodríguez: "Venezuela extiende invitación a USA a trabajar en una agenda de cooperación"
Nicolás Maduro esposado en NY: El "Juicio del Siglo" por narcoterrorismo y armas de guerra
Para 'resucitar' el caso AFA, Milei / La Nación / Clarín deslizan un posible 'caso Sergio Massa'