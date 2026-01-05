YPF y Pampa: Perdedoras tras la captura de Maduro

Así arrancaban las petroleras hoy:

image

¿Qué paso con YPF y Pampa?

No hay castigo a YPF, Vista o Pampa por deterioro de balances ni por cambios en sus planes operativos.

Vaca Muerta sigue mostrando mejoras en productividad, costos competitivos y crecimiento de producción. Sin embargo, en jornadas como esta, el flujo manda más que el fundamento.

Frente a un evento disruptivo, los grandes fondos priorizan liquidez, escala internacional y previsibilidad regulatoria.

Las majors estadounidenses cumplen con ese perfil; las energéticas argentinas, aun con buenos números, quedan del lado más frágil de la ecuación. Las majors estadounidenses cumplen con ese perfil; las energéticas argentinas, aun con buenos números, quedan del lado más frágil de la ecuación.

La posible reconfiguración del mercado petrolero venezolano introduce, al menos en el corto plazo, un ruido adicional sobre la oferta futura de crudo en la región. Aunque cualquier normalización llevará tiempo, el solo cambio de expectativas alcanza para que los inversores reevalúen posiciones relativas entre productores emergentes y gigantes integrados de Estados Unidos.

Con el mercado todavía abierto, el mensaje empieza a ser claro. La captura de Maduro no impacta de manera homogénea. Para las petroleras norteamericanas, abre una ventana de oportunidades y mejora el humor del sector. Para las energéticas argentinas, funciona como un recordatorio de su sensibilidad al riesgo regional y a los movimientos tácticos del capital internacional.

La foto del cierre terminará de definir la magnitud del movimiento, pero la dirección de los flujos ya quedó marcada. La foto del cierre terminará de definir la magnitud del movimiento, pero la dirección de los flujos ya quedó marcada.

