ROSARIO. Una semana después del episodio que encendió las alarmas, la Fiscalía Regional 2 lanzó una solicitud de colaboración para dar con el paradero de Josué Alexi Urquia, identificado como el presunto autor del violento ataque ocurrido el pasado 30 de diciembre. El agresor entró a un local simulando ser cliente con la intención de abusar a la empleada.
UNA PESADILLA
Rosario sin control: Se hizo pasar por cliente para abusar de una joven, y está suelto
La Justicia de Rosario logró identificar al agresor que le robó y mordió a una joven en un local. El hombre tiene antecedentes penales. El ataque quedó grabado.
Según la reconstrucción oficial, el sujeto de 32 años ingresó al comercio y, luego de 'interactuar' brevemente con la trabajadora, sin sacarle la mirada de encima, la atacó. Dicha secuencia quedó grabada por el sistema de videovigilancia del local, material que fue clave para avanzar en la identificación del sospechoso.
Por su parte, la víctima realizó la denuncia correspondiente, lo que permitió activar el protocolo judicial y policial.
Robo con intención de abuso sexual
Al respecto, el fiscal, Ramiro González Raggio, explicó que a partir de los análisis de los videos y tareas conjuntas con la Policía de Investigaciones, se pudo reconocer al agresor mediante registros del RENAPER y sistemas de reconocimiento.
González Raggio precisó que, luego del hecho, Urquia habría salido de Rosario. "Las cámaras del 911 y otros informes permitieron establecer que tomó transporte público, estuvo en la zona de la terminal, luego fue visto en Cañada de Gómez y Armstrong, donde recibió atención médica antes de ser derivado a Córdoba".
Consultado sobre el móvil, remarcó que "Según la declaración de la víctima y las pruebas directas, entendemos que el plan principal fue cometer un abuso sexual".
Antecedentes
En ese sentido, el fiscal indicó que Urquia cuenta con antecedentes penales por delitos contra la propiedad en La Pampa y causas previas por exhibiciones obscenas. Además, se detectaron hechos de características similares en otras provincias.
"No aplicamos recompensa por ahora. Necesitamos información para dar con su paradero", cerró.
La Fiscalía garantizó reserva absoluta para quienes aporten datos, a través del 911, redes oficiales o sedes judiciales.
Una pesadilla
Una verdadera pesadilla vivió una joven vendedora de un local de sillones cuando un delincuente ingresó a plena luz del día. La chica se encontraba realizando una videollamada y ante la actitud sospechosa del sujeto le pidió a la otra persona que se quedara en línea mientras le pedía al agresor que se retire del lugar.
Sin embargo, la actitud errática y dubitativa de Urquia hizo que la joven le pidiera a "Paula", con quien estaba realizando videollamada, que se comunique con la policía sobre lo que estaba sucediendo, mientras la víctima intentada escapar, lo que derivó en forcejeos.
Tras tomarla de los pelos y golpearla, Urquia intentó llevarla hacia el baño del local y comenzó a tocarla, pero ella logró defenderse. Durante la defensa de la joven, el agresor la mordió y le quitó su billetera, hasta que finalmente se retiró del local.
Por su parte, la vendedora precisó atención médica unos minutos después del hecho y fue internada debido a los múltiples golpes que recibió, principalmente en la cabeza, con heridas en las piernas y el dedo meñique, el cual el delincuente mordió durante la agresión. Unas horas más tarde, recibió el alta.
