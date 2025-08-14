Preocupante el discurso de Maximiliano Pullaro sobre la seguridad en Rosario

image Realidad distinta para el gobierno provincial. Foto: Gobierno de Santa Fe

"La violencia, que nos distinguía de manera negativa en el país, cayó de manera significativa y contundente, aunque lo pagamos con dolor, porque las organizaciones criminales durante años se creyeron dueñas de la vida y la muerte", sostuvo.

A su vez, destacó el trabajo del Servicio Penitenciario que "puso control en la cárcel, lo que trajo control y orden en la calle". Posteriormente, cerró:

"A esos que tienen una ideología que no cree en el orden, les aseguro que los tiempos de la Rosario violenta se terminaron. Esta ciudad nunca más vuelve a ser lo que fue". "A esos que tienen una ideología que no cree en el orden, les aseguro que los tiempos de la Rosario violenta se terminaron. Esta ciudad nunca más vuelve a ser lo que fue".

Homicidios a la baja

Por su parte, la vicegobernadora, Gisela Scaglia, adhirió a los dichos del gobernador y afirmó que "Rosario volvió a ser segura, el lugar donde los chicos pueden estudiar y la ciudad turística que podemos visitar". En tanto, llamó a pensar "cómo la fuerza policial va a incorporar tecnología, mejorar prácticas y seguir cuidando con profesionalismo y honradez a cada ciudadano".

A su turno, el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, detalló que, con el Programa de Seguridad y el Plan de Emergencia, se repararon 7.831 vehículos y se adquirieron 940 patrulleros, 500 motos, 360 camionetas y 1.800 nuevas unidades. También se reequipó a la fuerza, se reforzó la cooperación con las fuerzas federales y se desplegaron más de 3.000 efectivos diarios.

En materia penitenciaria, indicó que hay 1.774 reclusos más que hace 20 meses y que se redujo la población en comisarías del departamento Rosario a 94 plazas ocupadas sobre 144 disponibles.

La tasa de homicidios en la Provincia bajó de 11,01 a 4,83 cada 100.000 habitantes; en Rosario, de 19,92 a 6,84. El tiempo de respuesta del 911 es de 6’30’’ en promedio y de 5’16’’ en prioridad alta.

Ojos que no ven: ¿Realmente Maximiliano Pullaro sabe lo que ocurre en Rosario?

Con un discurso enfocado en la campaña electoral, Rosario parece ir por el camino del bien. No obstante, lo cierto es que, sin ir más lejos, los asesinatos y los ataques violentos continúan y en este último tiempo volvieron a aparecer de manera reiterativa.

Recordemos el caso de Florencia, la reconocida peluquera de la ciudad que, tal lo informó Urgente24, la mataron inocentemente lo que volvió a despertar cierto descontento y temor por las políticas en materia de seguridad. Además, abrió una duda: ¿Dónde está el Plan Bandera? Querer tapar con palabras y no con acciones lo que está pasando conlleva a un mal pronóstico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RodrigoMiro76/status/1954713499801690532&partner=&hide_thread=false Florencia era peluquera. Salió de su casa anoche en Empalme Graneros para comprar una gaseosa y la mataron a tiros. En esa cuadra funciona un búnker y la hipótesis que investiga la justicia es si desde una banda rival le tiraron a alguien "al voleo" para quemar el punto de venta. pic.twitter.com/jNGM8Z5kiu — Rodrigo Miró (@RodrigoMiro76) August 11, 2025

Otro caso más reciente: Un oven de 24 años quedó en estado crítico tras ser víctima de un ataque a balazos frente a su casa de barrio Alvear, en el sudoeste rosarino, este miércoles al atardecer.

Ante este escenario es muy difícil lograr creer las palabras del gobierno provincial. Nadie niega que los homicidios bajaron, pero que "la Rosario violenta terminó", es reírse en la cara de aquellos familiares de víctimas que están atravesando un duro momento por la violencia que todavía circula en las calles de la city.

