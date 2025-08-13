Mega Giga Sorpresa: Economía anunció una nueva licitación en tan solo tres horas

¿Por qué hay una licitación sorpresa?

Esta sorpresiva medida aun no fue informada oficialmente pero denota la desesperación del gobierno por obtener pesos. El gobierno se enfrenta la volatilidad de las tasas desde el fin de las LEFIs, que “liberaron” alrededor de $10 billones al mercado.

image Aun no hay un comunicado oficial detallando las condiciones de la nueva licitación.

El gobierno quiere disminuir la liquidez para que no hay presión cambiaria, por lo menos hasta las elecciones, y así evitar un posible aumento en la inflación. Sin embargo, algunos medios han informado que ciertos bancos están ávidos de pesos, y por eso la absorción de hoy fue muy baja.

Con esta medida anunciada en X por Furiase, el aumento de encajes remunerados obliga a las instituciones bancarias a deshacerse de los tan deseados pesos argentinos.

