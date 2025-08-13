Con el fin de absorber más pesos y vaciar la economía de liquidez, el gobierno decidió que el lunes próximo habrá una nueva licitación del Tesoro. Así lo anunció el director del Banco Central de la Republia Argentina ( BCRA) y asesor de Luis Caputo, Federico Furiase, en su cuenta de X.
POR POCA ABSORCIÓN
Mega Giga Sorpresa: Economía anunció una nueva licitación en tan solo tres horas
La licitación del Tesoro de hoy, 13/08, tuvo un rolleo bajo, de 61% de los vencimientos. Con notoria preocupación, Economía armó una nueva para el lunes 18/08.
Luego de una jornada en que la licitación del Tesoro resultó en un rolleo leve, del 61% del total de los vencimientos (por $15 billones), y pagando una supertasa de hasta casi el 70% anual, el gobierno tomó la decisión de realizar una nueva licitación, el lunes 18/08 próximo.
Luego de la licitación de hoy, se estima que quedaron sin absorber alrededor de $5,7 billones, que el gobierno quiere obtener con esta sorpresiva medida.
Federico Furiase posteó en la noche del jueves 13/08 en X, tres horas después de conocerse el resultado del Tesoro:
Furiase explicó que los pesos no absorbidos hoy, serán “absorbidos mayoritariamente via aumento de encajes remunerados con nuevos títulos públicos a ser suscriptos el lunes próximo, a través de una nueva licitación del Tesoro”.
¿Por qué hay una licitación sorpresa?
Esta sorpresiva medida aun no fue informada oficialmente pero denota la desesperación del gobierno por obtener pesos. El gobierno se enfrenta la volatilidad de las tasas desde el fin de las LEFIs, que “liberaron” alrededor de $10 billones al mercado.
El gobierno quiere disminuir la liquidez para que no hay presión cambiaria, por lo menos hasta las elecciones, y así evitar un posible aumento en la inflación. Sin embargo, algunos medios han informado que ciertos bancos están ávidos de pesos, y por eso la absorción de hoy fue muy baja.
Con esta medida anunciada en X por Furiase, el aumento de encajes remunerados obliga a las instituciones bancarias a deshacerse de los tan deseados pesos argentinos.
