Mega Giga Sorpresa: Economía anunció una nueva licitación en tan solo tres horas

La licitación del Tesoro de hoy, 13/08, tuvo un rolleo bajo, de 61% de los vencimientos. Con notoria preocupación, Economía armó una nueva para el lunes 18/08.

13 de agosto de 2025 - 22:51
En Economía, Luis Caputo y Pablo Quirno se preparan para una sorpresiva licitación del Tesoro.

Con el fin de absorber más pesos y vaciar la economía de liquidez, el gobierno decidió que el lunes próximo habrá una nueva licitación del Tesoro. Así lo anunció el director del Banco Central de la Republia Argentina ( BCRA) y asesor de Luis Caputo, Federico Furiase, en su cuenta de X.

Luego de la licitación de hoy, se estima que quedaron sin absorber alrededor de $5,7 billones, que el gobierno quiere obtener con esta sorpresiva medida.

La nueva licitaci&oacute;n del 18/08 no estaba inclu&iacute;da en el cronograma de licitaciones.

Federico Furiase posteó en la noche del jueves 13/08 en X, tres horas después de conocerse el resultado del Tesoro:

Furiase explicó que los pesos no absorbidos hoy, serán “absorbidos mayoritariamente via aumento de encajes remunerados con nuevos títulos públicos a ser suscriptos el lunes próximo, a través de una nueva licitación del Tesoro”.

¿Por qué hay una licitación sorpresa?

Esta sorpresiva medida aun no fue informada oficialmente pero denota la desesperación del gobierno por obtener pesos. El gobierno se enfrenta la volatilidad de las tasas desde el fin de las LEFIs, que “liberaron” alrededor de $10 billones al mercado.

Aun no hay un comunicado oficial detallando las condiciones de la nueva licitaci&oacute;n.

El gobierno quiere disminuir la liquidez para que no hay presión cambiaria, por lo menos hasta las elecciones, y así evitar un posible aumento en la inflación. Sin embargo, algunos medios han informado que ciertos bancos están ávidos de pesos, y por eso la absorción de hoy fue muy baja.

Con esta medida anunciada en X por Furiase, el aumento de encajes remunerados obliga a las instituciones bancarias a deshacerse de los tan deseados pesos argentinos.

