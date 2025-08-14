Tragedia en Argentina: Cómo actúa el fentanilo normalmente en el cuerpo, según expertos

Lo que le hace al cuerpo el fentanilo

En condiciones normales, al igual que otros opioides, el fentanilo actúa bloqueando las señales de dolor. Para ello interactúa con los receptores de opioides que se encuentran en el cerebro.

El cerebro y la médula espinal tienen receptores opioides que ayudan a regular el dolor, dijo David Fiellin, director del Programa de Medicina de la Adicción de Yale, a The New York Times.

Cuando el fentanilo entra en el torrente sanguíneo, se une a esos receptores y reduce la cantidad de dolor que percibe el cerebro, explicó por su parte, Caroline Freiermuth, profesora adjunta de medicina de urgencias de la Universidad de Cincinnati, también para The New York Times.

Además, cuando el fentanilo entra en el cerebro, facilita la liberación de dopamina y provoca una sensación de calma.

La droga también “secuestra” el sistema de recompensa del cerebro al desencadenar la liberación de dopamina e imitar sustancias como las endorfinas, que nuestro cuerpo produce para hacernos sentir bien, señaló Fiellin.

Esto puede crear un “subidón”, o una sensación de euforia, asociada al consumo de muchos opioides, completó Freiermuth.

¿Cuándo sale el fentanilo del cuerpo?

Ahora, respecto al tiempo en que el fentanilo permanece en el cuerpo, el sitio especializado DrugBank detalla que, "en 72 horas, el 75 % de una dosis de fentanilo se excreta en la orina, con <7 % sin cambios, y el 9 % se excreta en las heces, con <1 % sin cambios".

¿Qué tan potente es el fentanilo en el cuerpo?

El fentanilo es un fármaco de potencia extrema.

"Estudios humanos y preclínicos muestran que el fentanilo es 50 veces (intramuscular), 150 veces (subcutáneo), ~400 veces (intravenoso) o 10 veces (epidural) más potente que la morfina", precisa el informe publicado en Author Manuscript

Esto requiere que los médicos midan cuidadosamente las dosis recetadas y que los pacientes sigan estrictamente las indicaciones.

De hecho, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de Texas, advierte que "Una dosis de solo 2 miligramos de fentanilo, que equivalen a entre 10 y 15 granos de sal de mesa, se considera que es letal".

Fentanilo contaminado: Caso argentina

Vale destacar que en el caso de Argentina, la tragedia está marcada por fentanilo contaminado, a partir de un brote de enfermedades respiratorias en un hospital de La Plata.

Tras una investigación, se tomaron muestras de ampollas de fentanilo y los cultivos salieron positivos para Klebsiella pneumoniae MBL pura y Ralstonia Picketti, informó la ANMAT.

La cifra de muertes por fentanilo contaminado, al 14/08 (10:38 horas), es de 96, de acuerdo con la última información aportada por autoridades de salud.

