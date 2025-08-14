El sindicato de camioneros de Río Negro sigue con el paro que inició ayer en Vaca Muerta y por segundo día consecutivo se viven momentos de tensión en Vaca Muerta.
PARO, DÍA 2
Vaca Muerta: Amenazan con bloqueo de yacimientos, "si no aparece la plata"
En el segundo día de paro, Camioneros amenaza con bloquear yacimientos en Vaca Muerta "hasta que aparezca la plata para los trabajadores" de NRG.
Gustavo Sol, secretario general del gremio, indicó que no hay transporte de carga en los accesos a los yacimientos, aclaró que "no se impide el ingreso de camionetas ni de otros vehículos", pero también amenazó con endurecer las medidas de protesta.
El dirigente gremial explicó que el reclamo es por el pago adeudado a trabajadores de la empresa NRG, que tiene su sede en Allen, provincia de Río Negro, y anunció que la protesta podría profundizarse con bloqueos si no tienen alguna respuesta.
Vale recordar que la medida de fuerza comenzó el miércoles a las 6:00 de la mañana, y sigue hoy "hasta que aparezca la plata para los trabajadores".
Sol indicó esta mañana que el paro afecta la actividad de los camioneros en yacimientos que operan Tecpetrol, Shell y Total.
Paro de camioneros en Vaca Muerta: 7 audiencias y 2 conciliaciones
Gustavo Sol dijo que tuvieron siete audiencias y dos conciliaciones obligatorias. "Se ofreció un porcentaje que no llega ni al 20% de lo que se le debe a los trabajadores", señaló a 'Río Negro Radio'.
Otro ítem del acuerdo que ofrecieron las operadoras fue particularmente controversial: junto con la indemnización, buscan que los trabajadores firmen una inhabilitación a para continuar con cualquier reclamo judicial futuro o incluso volver a ser contratados en los yacimientos.
Desde el gremio se mostraron inflexibles: advierten que no aceptarán acuerdos que afecten los derechos adquiridos de los trabajadores, ni presiones de parte de las otras partes del conflicto.
"Estas empresas están envalentonadas porque tienen el respaldo, evidentemente, del Gobierno Nacional para manejarse en los términos que se quieren manejar", lanzó Sol en diálogo con 'Radio 7'.
También dijo que el récord de producción de Vaca Muerta "no se visibiliza en los pagos a los trabajadores". En este contexto, dijo que una probabilidad es que en las próximas horas endurezcan las medidas de fuerza con bloqueos "si no hay respuestas".
Camioneros apunta a las petroleras, "responsables solidarias"
La protesta es en reclamo por los despidos y la falta de pago de salarios, aguinaldos e indemnizaciones en la empresa de arenas NRG. "Se adeuda el pago a 250 trabajadores de Neuquén y Río Negro", apuntó el dirigente gremial.
Dijo que llevaron su protesta a los yacimientos porque las petroleras son "responsables solidarias" de los trabajadores. Al respecto, mencionó el artículo artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), "que establece la responsabilidad solidaria de una empresa principal por las obligaciones laborales y de seguridad social de sus contratistas o subcontratistas, cuando estas últimas realizan trabajos o servicios que son parte de la actividad normal y específica de la empresa principal".
La arenera NRG está actualmente en convocatoria de acreedores, y según los datos de la empresa, tendría un patrimonio neto negativo de cerca de cerca de 60.000 millones de pesos, fruto de activos por 650.000 millones de pesos y pasivos por 710.000 millones de pesos.
