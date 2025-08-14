La inflación de agosto también apunta al 2% ¿nuevo piso?

EcoGo también coincide con Ferreres y calcula una inflación del 2% para agosto: “La estabilización del dólar contribuyó a limitar el pass-through. La mayor apertura comercial y la caída en la demanda comprimen márgenes”.

“De confirmarse la estabilidad cambiaria de los últimos días, sumado a una actividad que sigue moviéndose muy tímidamente y a importaciones que disciplinan los ajustes de márgenes, es de esperar que el usual pass through sea menor que en otras devaluaciones", coincidió la consultora LCG.

Equilibra se sumó a las voces que apunta a un impacto moderado de la suba del dólar en los precios: “Fue menor en alimentos y bebidas y mayor en los bienes con alto componente importado y nafta. Entre ellos, se encuentran principalmente autos, productos de limpieza, cuidado personal, libros o medicamentos. En cambio, aún no se ve un gran traslado en Alimentos y bebidas (sólo azúcar y golosinas o aceites, superan el 2%)”.

Ajustando las mediciones

Sobre la inflación de agosto, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado publicado por el Banco Central (BCRA), arrojó que será del 1,7%, pero las consultoras actualizaron sus estimaciones con los primeros datos que recibieron en lo que va del mes.

Al 2% que proyectó EcoGO se sumó Equilibra, que incluso cree que el porcentaje podría llegar hasta el 2,5% con un piso del 2%. LCG también se mantiene en el 2% y hasta la fundación Libertad y progreso habla de un índice de 2% o un poco más.

