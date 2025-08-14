urgente24
DINERO inflación > consultoras > agosto

PROYECCIONES

La inflación de agosto también apunta al 2% ¿nuevo piso?

La inflación de julio fue del 1,9%, con otra leve suba y los consultores privados ya anticipan que agosto repetiría el mismo porcentaje.

14 de agosto de 2025 - 08:52
Plazo fijo: Le gana por goleada a la inflación y reemplaza a los FCI

El gobierno nacional celebró este miércoles (13/8) que la inflación de julio terminó en el 1,9% y no tocó el 2% a pesar de la suba del dólar en los últimos días del mes pasado. Sin embargo, las consultoras privadas estiman que agosto repetiría el mismo porcentaje llevando a la pregunta si se consolidará un nuevo piso inflacionario.

La inflación sigue apuntando al 2%

La inflación de junio fue del 1,6% y en mayo del 1,5%. Con el cierre del 1,9% en julio se aprecia una suba leve pero sostenida que agosto podría consolidar. El gran interrogante es si la suba del dólar del mes pasado tendrá más impacto en los precios o si esto terminará en la primera quincena.

Luego, está la cuestión de si se establecerá un ‘piso’ alrededor del 2%, porcentaje que el gobierno de Milei se empeña en no alcanzar.

Seguir leyendo

image

La consultora Orlando J Ferreres (OJF) es una de las consultoras que estima que agosto terminará con una suba de precios del 2%. Midió una suba de la inflación del 0,9% para la primera semana del mes en curso y proyecta que se ubique en el 2% cuando termine el octavo mes del año.

Sobre el impacto de la suba del dólar, Orlando Ferreres dijo al portal Perfil: “Hay poco margen y los supermercados ayudan al consumidor y frenan las listas con nuevos precios”.

EcoGo también coincide con Ferreres y calcula una inflación del 2% para agosto: “La estabilización del dólar contribuyó a limitar el pass-through. La mayor apertura comercial y la caída en la demanda comprimen márgenes”.

image

“De confirmarse la estabilidad cambiaria de los últimos días, sumado a una actividad que sigue moviéndose muy tímidamente y a importaciones que disciplinan los ajustes de márgenes, es de esperar que el usual pass through sea menor que en otras devaluaciones", coincidió la consultora LCG.

Equilibra se sumó a las voces que apunta a un impacto moderado de la suba del dólar en los precios: “Fue menor en alimentos y bebidas y mayor en los bienes con alto componente importado y nafta. Entre ellos, se encuentran principalmente autos, productos de limpieza, cuidado personal, libros o medicamentos. En cambio, aún no se ve un gran traslado en Alimentos y bebidas (sólo azúcar y golosinas o aceites, superan el 2%)”.

image

Ajustando las mediciones

Sobre la inflación de agosto, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado publicado por el Banco Central (BCRA), arrojó que será del 1,7%, pero las consultoras actualizaron sus estimaciones con los primeros datos que recibieron en lo que va del mes.

image

Al 2% que proyectó EcoGO se sumó Equilibra, que incluso cree que el porcentaje podría llegar hasta el 2,5% con un piso del 2%. LCG también se mantiene en el 2% y hasta la fundación Libertad y progreso habla de un índice de 2% o un poco más.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Los candidatos que intentaron ser electos recurriendo a falsear la identidad de los famosos

Preocupante el discurso de Maximiliano Pullaro sobre la seguridad en Rosario

Fentanilo mortal: HLB Pharma se lava las manos, hablan de sabotaje y apuntan a un ex socio

La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES