"Nunca me gustó la política pero creo que puedo ayudar con el tema adicciones y clubes de barrio"

Cuando murió mi papá, tomé cocaína junto a su cuerpo. Fue lo más fuerte que me pasó. Estábamos en la morgue. Con mi viejo tenía mucha afinidad, fue quien me llevaba a entrenar. Ahí, dije basta.

“Empecé un tratamiento y logré salir del infierno”.

image Claudio García y Daniel Amoroso

“Hay mucha gente viviendo en la calle”

Claudio Turco García será candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires en representación del Partido Integrar.

Ocupará el tercer lugar en la lista, que encabeza Daniel Amoroso, ex legislador porteño del Pro y Unión Federal. También, ex titular del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar.

“La Ciudad está perdiendo y con el Turco García venimos a dar vuelta el partido será su frase de campaña".

Lo conozco a Daniel Amoroso hace más de 40 años. Sé con la persona que estoy. Hoy, la realidad es que hay mucha gente durmiendo en la calle.

En 2005, el Turco integró la lista del Partido Esperanza Porteña (encabezado por la actriz Zulma Faiad) donde ocupó el lugar 28.

Años más tarde, en Polémica en el Bar, dijo que se trató de una experiencia simbólica: “No nos votó nadie”.

La trayectoria de García, que tiene 61 años, incluyó su paso por Racing Club, Vélez Sarsfield, Colón de Santa Fe y Ferro Carril Oeste en el fútbol argentino. Además, experiencias en el exterior con el Olympique de Lyon de Francia y el Deportivo Español de Chile.

Fue parte de la selección argentina durante el ciclo de Carlos Bilardo y participó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Tras su retiro como jugador, incursionó en la dirección técnica y formación de juveniles.

image Dos locos sueltos: Turco García y Mariano Dalla Libera

Actualmente, García conduce su propio ciclo en YouTube llamado "Lo del Turco", estrenado en octubre de 2023 y producido por La Canchita TV.

El programa transcurre en un ambiente distendido que recrea su loft, donde recibe a distintas figuras públicas argentinas.