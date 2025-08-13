urgente24
"TURCO" GARCIA, CANDIDATO

"Nunca me gustó la política pero creo que puedo ayudar con el tema adicciones y clubes de barrio"

“Estoy recorriendo los clubes porteños. Por muchos de ellos, pasé como jugador de baby. Es la casa del que recién empieza” recordó Claudio el Turco García.

13 de agosto de 2025 - 22:51
Claudio el Turco García y la política

En los estudios de TN, el candidato a diputado nacional Turco García sostuvo: “para abrir las puertas de una institución sencilla en un barrio porteño necesitan de arranque 1,5 o 2 millones de pesos por mes: para colmo, les han quitado los subsidios, pero esa política tiene que cambiar”.

Hay que sabe que 3 ó 4 horas diarias de un chico haciendo deportes en un club son similar cantidad de horas fuera de la calle y de las tentaciones. Yo puedo contarle a los pibes lo que son las adicciones, como te complican la vida. Lo más fuerte que les dijo es que no las prueben. Es el diablo, no hay que dejarse llevar. Hay que sabe que 3 ó 4 horas diarias de un chico haciendo deportes en un club son similar cantidad de horas fuera de la calle y de las tentaciones. Yo puedo contarle a los pibes lo que son las adicciones, como te complican la vida. Lo más fuerte que les dijo es que no las prueben. Es el diablo, no hay que dejarse llevar.

Es mentira eso de que la podés manejar, a mí me pasó. Luego, te maneja a vos y de 100 sale 1, el 99 % queda atrapado. Es muy fácil entrar y muy complejo salir. Me agarró de grande. Comencé a consumir cuando dejé el deporte. Practicar, entrenar es ideal para no dejar entrar a los estupefacientes”.

“Después de jugar al fútbol, tanto los que tienen plata como los que no la pudieron juntar, están afectados. Cuando sos profesional, te levantás a las 7 de la mañana y estás todo el día ocupado. Cuando te retirás, no tenés motivación y ahí podés caer en el consumo”.

Turco García, uno de los máximos ídolos de Racing Club

“La cocaína es un impermeable”

“La droga te tapa la lluvia pero se te ve la ropa. Tenés una alegría y consumís, tenés una tristeza y buscás la misma salida. Siempre hay un motivo para ser adicto”.

Cuando murió mi papá, tomé cocaína junto a su cuerpo. Fue lo más fuerte que me pasó. Estábamos en la morgue. Con mi viejo tenía mucha afinidad, fue quien me llevaba a entrenar. Ahí, dije basta. Cuando murió mi papá, tomé cocaína junto a su cuerpo. Fue lo más fuerte que me pasó. Estábamos en la morgue. Con mi viejo tenía mucha afinidad, fue quien me llevaba a entrenar. Ahí, dije basta.

“Empecé un tratamiento y logré salir del infierno”.

Claudio García y Daniel Amoroso

“Hay mucha gente viviendo en la calle”

Claudio Turco García será candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires en representación del Partido Integrar.

Ocupará el tercer lugar en la lista, que encabeza Daniel Amoroso, ex legislador porteño del Pro y Unión Federal. También, ex titular del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar.

“La Ciudad está perdiendo y con el Turco García venimos a dar vuelta el partido será su frase de campaña".

Lo conozco a Daniel Amoroso hace más de 40 años. Sé con la persona que estoy. Hoy, la realidad es que hay mucha gente durmiendo en la calle. Lo conozco a Daniel Amoroso hace más de 40 años. Sé con la persona que estoy. Hoy, la realidad es que hay mucha gente durmiendo en la calle.

En 2005, el Turco integró la lista del Partido Esperanza Porteña (encabezado por la actriz Zulma Faiad) donde ocupó el lugar 28.

Años más tarde, en Polémica en el Bar, dijo que se trató de una experiencia simbólica: “No nos votó nadie”.

La trayectoria de García, que tiene 61 años, incluyó su paso por Racing Club, Vélez Sarsfield, Colón de Santa Fe y Ferro Carril Oeste en el fútbol argentino. Además, experiencias en el exterior con el Olympique de Lyon de Francia y el Deportivo Español de Chile.

Fue parte de la selección argentina durante el ciclo de Carlos Bilardo y participó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Tras su retiro como jugador, incursionó en la dirección técnica y formación de juveniles.

Dos locos sueltos: Turco Garc&iacute;a y Mariano Dalla Libera

Dos locos sueltos: Turco García y Mariano Dalla Libera

Actualmente, García conduce su propio ciclo en YouTube llamado "Lo del Turco", estrenado en octubre de 2023 y producido por La Canchita TV.

El programa transcurre en un ambiente distendido que recrea su loft, donde recibe a distintas figuras públicas argentinas.

