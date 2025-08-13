urgente24
ACTUALIDAD discapacidad > transportistas > Javier Milei

EN RIESGO

La crisis en discapacidad impacta de lleno en un sector sin respuestas

El sector de personas que trabajan en discapacidad vienen arrastrando un panorama complejo. Por la crisis económica, los transportistas suspenden sus servicios.

13 de agosto de 2025 - 14:45
Abandono.&nbsp;

Abandono. 

ROSARIO. El sector de personas que trabajan en discapacidad vienen arrastrando un panorama complejo que parece no tener solución. Dese la llegada de Javier Milei al gobierno, todo empeoró. Debido a la crisis económica los transportistas comenzaron a suspender sus servicios.

Para tener noción de las dificultades que atraviesan, el sector de transportistas comenzó con suspensiones programadas del servicio. Si bien la decisión no es puntualmente tomada como una "medida de fuerza", sino que la "desesperación" llevó a estas instancias.

Discapacidad en emergencia

En el plano local, Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), expresó su preocupación al respecto.

Seguir leyendo

"Veníamos advirtiendo sobre esta situación. Sabíamos que podía suceder, ya que desde diciembre del 2023, cuando asume esta gestión, teníamos un arancel de 272 pesos y un combustible a 328, y hoy nos encontramos con un arancel de 541 pesos frente a un combustible que está superando los 1.500 pesos". "Veníamos advirtiendo sobre esta situación. Sabíamos que podía suceder, ya que desde diciembre del 2023, cuando asume esta gestión, teníamos un arancel de 272 pesos y un combustible a 328, y hoy nos encontramos con un arancel de 541 pesos frente a un combustible que está superando los 1.500 pesos".

El drama del transportista deja en evidencia la frustración de un sector que viene alertando desde hace tiempo sobre la "insostenibilidad" de la situación, y no obtiene respuestas concretas por parte de las autoridades.

Teniendo en consideración este flojo escenario, cabe recordar aquello que Urgente24 anticipó. Concejales de Rosario, en conjunto con legisladores provinciales y nacionales, se reunieron este lunes (11/08) para conformar una Mesa de Trabajo en la que sentaron su reclamo para destrabar la Ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad.

Ante el anuncio del Presidente de vetarla junto a los aumentos a jubilados, la moratoria previsional, los diferentes sectores políticos manifestaron su rechazo a la decisión del oficialismo, por lo que elevaron su "compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y trabajadores y trabajadoras del sector".

image
Sector en crisis.

Sector en crisis.

Transportistas en alerta

En relación a las suspensiones programadas del servicio, los transportistas en el plano nacional han señalado, mediante un comunicado, que "se encuentran en una situación crítica, con una suspensión programada, aunque aleatoria, que afecta directamente la calidad de vida y el acceso a derechos fundamentales de miles de individuos".

"Esta medida, si bien no es una acción orgánica orquestada por una entidad única, es una realidad ineludible impulsada por la desesperación de los transportistas ante la falta de adecuación arancelaria y el constante aumento de los costos operativos", sumaron.

Sobre este marco, explicaron que, desde diciembre del año pasado, el nomenclador que establece los aranceles para estos servicios "no ha sido actualizado, generando un desfasaje económico insostenible". Aquellos transportistas que dedican su labor a un sector que viene recibiendo muchos golpes, se ven ahogados por el aumento sostenido del combustible, principal insumo para el desarrollo de su actividad.

"Este escenario ha llevado a una implosión del sistema que, hasta ahora, garantizaba el derecho a la movilidad y el acceso a tratamientos y terapias para las personas con discapacidad en Argentina", indicaron.

image
Reclamo por los derechos.&nbsp;

Reclamo por los derechos.

Sin embargo, un dato no menor, es que los transportistas son conscientes del impacto que sus decisiones pueden tener en las personas con discapacidad y sus familias.

"Sabemos el impacto directo en la vida de las personas con discapacidad y sus familias, quienes dependen de este servicio para su integración social, educativa y de salud. La suspensión de los servicios no es una decisión tomada a la ligera, sino una consecuencia directa de la imposibilidad de mantener la operatividad bajo las condiciones económicas actuales", completa el escrito.

Más contenidos en Urgente24

Hábitos de sexo oral que más se vinculan al cáncer, según estudio

Conocer tu vulva, respirar y otros trucos para lograr un orgasmo, según expertos

Alberto Cormillot contó intimidades de su vida sexual y dejó a todos boquiabiertos

Conoce los peores alimentos para tu erección y desempeño sexual

El ejercicio de pocos segundos que mejora las relaciones sexuales

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES