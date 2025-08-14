La Embajada de Estados Unidos en Venezuela informó, según la cadena Fox News, que mansiones, autos, 2 aviones multimillonarios y joyas que pertenecerían a la familia del presidente Nicolás maduro fueron decomisados en República Dominicana y el Estado de Florida.
MANSIONES, AVIONES, AUTOS Y JOYAS
Estados Unidos asegura haber incautado US$ 700 millones en activos del presidente Maduro
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que el decomiso se produjo el 13/8. Hubo incautación de bienes en terceros países y en Florida.
La fiscal general Pam Bondi sostuvo en Fox:
A principios de agosto de 2025, la mencionada funcionaria norteamericana había ofrecido una recompensa de US$ 50 millones por la detención del primer mandatario del país caribeño.
Washington vincula al titular del Palacio de Miraflores con el cartel mexicano de Sinaloa y lo acusa también de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo a través del Cartel de los Soles, una organización que estaría integrada por los generales del Ejército del citado país caribeño.
“Estos activos incluyen dos aviones multimillonarios. También, fueron afectadas una mansión en la República Dominicana, varias casas multimillonarias en Florida, una granja de caballos, nueve automóviles de alta gama y millones de dólares en joyas y efectivo”, concluyó Bondi.
Las acciones tienen como destino redoblar la presión sobre el régimen chavista a quien Washington no reconoce como legítimo ya que sostienen que Edmundo González Urrutia fue el legítimo ganador de los comicios nacionales del 28 de julio de 2024.
Las contradicciones de Trump por los negocios de Chevron
Tras la aprobación de una licencia para la operación en Venezuela, la petrolera Chevron ya atracó sus primeros barcos en terminales del país sudamericano.
Van a exportar crudo a Estados Unidos bajo las nuevas condiciones impuestas por el Departamento del Tesoro norteamericano al gobierno chavista.
Según la agencia Reuters, un buque identificado con bandera de Bahamas, Canopus Voyager, cargó miles de barriles producidos por la empresa mixta que mantienen Pdvsa y Chevron.
Al menos otros 5 barcos que el gigantesco holding de USA utilizó anteriormente para el transporte de crudo venezolano están en ruta hacia aguas cercanas a Caracas.