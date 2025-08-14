Estados Unidos asegura haber incautado US$ 700 millones en activos del presidente Maduro

“Estos activos incluyen dos aviones multimillonarios. También, fueron afectadas una mansión en la República Dominicana, varias casas multimillonarias en Florida, una granja de caballos, nueve automóviles de alta gama y millones de dólares en joyas y efectivo”, concluyó Bondi.

Las acciones tienen como destino redoblar la presión sobre el régimen chavista a quien Washington no reconoce como legítimo ya que sostienen que Edmundo González Urrutia fue el legítimo ganador de los comicios nacionales del 28 de julio de 2024.

image Nicolás Maduro sufrió fuerte incautación de bienes por parte de Estados Unidos

Las contradicciones de Trump por los negocios de Chevron

Tras la aprobación de una licencia para la operación en Venezuela, la petrolera Chevron ya atracó sus primeros barcos en terminales del país sudamericano.

Van a exportar crudo a Estados Unidos bajo las nuevas condiciones impuestas por el Departamento del Tesoro norteamericano al gobierno chavista.

Según la agencia Reuters, un buque identificado con bandera de Bahamas, Canopus Voyager, cargó miles de barriles producidos por la empresa mixta que mantienen Pdvsa y Chevron.

Al menos otros 5 barcos que el gigantesco holding de USA utilizó anteriormente para el transporte de crudo venezolano están en ruta hacia aguas cercanas a Caracas.

El doble estándar del gobierno de Donald Trump es desconcertante, especialmente para las fuerzas opositoras a Nicolás Maduro cuyas opiniones sobre el accionar de la Casa Blanca cambian a diario.