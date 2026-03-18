Reprochable lo de Israel pero que le pregunten a Carlos Maslatón...

El campo se compone de 4 capas de reservas independiente K1, K2, K3, y K4.

En el campo, la acumulación de gas se limita principalmente a las unidades estratigráficas del Pérmico-Triásico, conocidas como "Formaciones Kangan–Dalan", que se componen de series de carbonato-evaporíticas También conocidas como la Formación Khuff.

Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), la estructura combinada es el yacimiento de gas más grande del mundo.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar calificó el ataque de Israel contra el yacimiento, el mayor de su tipo, de "peligroso e irresponsable", y añadió que supone una "amenaza para la seguridad energética mundial".

El yacimiento suministra 70% del gas natural que consume Irán.

Embed BREAKING: Middle East tensions are spiraling. Israel has struck Iran’s South Pars gas field, which is the world’s largest natural gas field. Oil just jumped to $108/barrel!



Israel just warned that it will destroy all bridges on Lebanon’s Litani River. This is a major escalation.… pic.twitter.com/zKWRtZux8H — Ed Krassenstein (@EdKrassen) March 18, 2026

Traducción: ÚLTIMA HORA: Las tensiones en Oriente Medio se disparan. Israel ha atacado el yacimiento de gas South Pars de Irán, el mayor yacimiento de gas natural del mundo. ¡El precio del petróleo acaba de subir a 108 dólares el barril! Israel acaba de advertir que destruirá todos los puentes sobre el río Litani en Líbano. Esto representa una grave escalada. Mientras tanto, los medios iraníes afirman que habrá represalias tras los ataques contra la infraestructura energética. Según los informes, Irán ahora está calificando las instalaciones energéticas del Golfo como "objetivos legítimos" y emitiendo advertencias de evacuación en toda la región. Esta es precisamente la peligrosa reacción en cadena sobre la que advirtieron los críticos, y se está desarrollando tras las agresivas medidas de Trump en la región. Cabe esperar que los precios del petróleo se disparen aún más. El riesgo de una guerra a mayor escala acaba de aumentar drásticamente.

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Informe

"Hace unos instantes, partes de las instalaciones de gas ubicadas en la Zona Económica Especial de Energía de South Pars, en Asaluyeh, fueron alcanzadas por proyectiles disparados por el enemigo estadounidense-sionista", informó la televisión estatal, citando a Ehsan Jahanian, vicegobernador de la provincia sureña de Bushehr, donde se encuentra la instalación.

Añadió que se enviaron equipos de bomberos al lugar para contener el fuego.

El megayacimiento de South Pars/North Dome es la mayor reserva de gas conocida del mundo.

«El ataque israelí contra instalaciones vinculadas al yacimiento de gas South Pars de Irán, que representa una extensión del yacimiento North Field de Qatar, es un paso peligroso e irresponsable en medio de la actual escalada militar en la región», escribió el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Majed al-Ansari, en X.

«Atacar la infraestructura energética constituye una amenaza para la seguridad energética mundial, para los pueblos de la región y para su medio ambiente».

Los medios iraníes informaron que Israel y Estados Unidos lanzaron nuevos ataques en varias zonas del país, incluida la capital, Teherán.

Entre los lugares afectados se encuentran áreas de la provincia de Lorestán y la ciudad de Hamadán, ambas en el oeste de Irán, así como la provincia de Fars, en el sur.

El yacimiento de gas South Pars incluye instalaciones petrolíferas. Su sección sur se encuentra en aguas territoriales iraníes, mientras que su parte norte pertenece a Qatar.

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Qatar

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar instó a todas las partes a actuar con moderación y respetar el derecho internacional.

«Atacar la infraestructura energética constituye una amenaza para la seguridad energética mundial», declaró Majed al-Ansari, calificando el ataque israelí de «peligroso e irresponsable».

Ansari exhortó a las partes a trabajar para reducir las tensiones «de manera que se preserve la seguridad y la estabilidad de la región».

La producción de gas en la zona afectada se interrumpió temporalmente. Según los informes, Israel atacó la infraestructura energética del yacimiento de gas en la ciudad portuaria de Kangan, en la provincia de Bushehr. La agencia de noticias Tasnim informó que parte de la refinería de Fajr Jam se incendió.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el sábado 14/03 que el ejército estadounidense había llevado a cabo un ataque a gran escala en la isla iraní de Kharg , "aniquilando por completo" todos los objetivos militares.

Según The New York Times, el ataque iba dirigido contra depósitos de misiles y minas, mientras que el ejército estadounidense afirmó que más de 90 objetivos militares fueron alcanzados.

Trump amenazó con atacar la industria petrolera de la región, escribiendo: "He decidido NO destruir la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otro país, interfiere con el paso libre y seguro de los barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión".

carlos maslaton Carlos Maslatón, opinador sobre conflictos bélicos. FOTO: XAI / GROK

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