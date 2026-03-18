El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó este miércoles que su Ejército del país asesinó al ministro de Inteligencia del régimen de Irán, Esmaeil Khatib, en un bombardeo nocturno en Teherán. El funcionario también aseguró que se esperan “sorpresas importantes” para el resto del día, adelantando intensificación de ataques contra el país persa y Hezbolá en el Líbano, en una jornada en la que se acaba de filtrar que un buque de guerra de Estados Unidos, con miles de marines a bordo, se acerca a Singapur, exhibiéndose ante el mundo que en cualquier momento Washington y Tel Aviv inaugurarán una nueva fase terrestre en esta guerra.
3RA SEMANA DEL CONFLICTO
Guerra, escalada y sangre: Israel asesinó al jefe de Inteligencia de Irán y marines de USA esperando entrar
Israel confirma la muerte de Esmaeil Khatib, jefe de Inteligencia de Irán, en un ataque sobre Teherán, y la guerra está a punto de ingresar en una fase terrestre: un buque de EE. UU., con miles de marines a bordo, en el Golfo.
Katz divulgó que ha aumentado la intensidad de los bombardeos en la jurisdicción iraní en el marco del "Operación Rugido de León", que Israel inició el 28 de febrero junto a sus socios estadounidenses, para desbaratar la operatividad del patrocinador del terrorismo chiita, (o sea, Irán), así como desmantelar el programa nuclear persa que enriquece uranio a valores cercanos a los civiles —pese a que algunos republicanos en EE. UU. aseguren que el lobby israelí está usando la misma artimaña de las “armas nucleares” de Sadam Hussein que obligó a Washington a entrar en esa guerra de 2003—.
El funcionario de Israel además comunicó que tanto él como el primer ministro Benjamin Netanyahu han autorizado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a eliminar a cualquier alto cargo iraní sin requerir aprobaciones adicionales.
El martes, el Estado hebreo informó del abatimiento de Ali Larijani, el poderoso secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en un ataque aéreo israelí, lo que derivó en un nuevo ataque de Irán con misiles contra Tel Aviv.
La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) afirmó este miércoles haber lanzado un ataque con misiles contra Tel Aviv, el centro económico de Israel, en represalia por la muerte de Ali Larijani, a quien describió como "mártir". En la nota, el cuerpo militar iraní aseguró que la ofensiva forma parte de la "ola 61" de la operación 'Promesa Cumplida 4' y que empleó misiles de varios tipos, incluidos 'Khorramshahr 4', 'Qadr', 'Emad' y 'Kheibar Shekan', algunos de ellos con capacidad de portar múltiples ojivas.
Al respecto del asesinato de Larijani, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que Estados Unidos e Israel aún no se habían dado cuenta de que el gobierno de Irán no depende de una sola persona.
En una entrevista con Al Jazeera, emitida después de que Teherán confirmara el asesinato de Larijani a primera hora del miércoles, el ministro iraní sentenció:
“La presencia o ausencia de un solo individuo no afecta a esta estructura”, afirmó.
“Por supuesto, los individuos son influyentes, y cada persona desempeña su papel —algunos mejor, otros peor, otros menos—, pero lo importante es que el sistema político en Irán es una estructura muy sólida”, aseguró ante la cadena de noticias qatarí.
Buque de guerra de Estados Unidos rastreado frente a Singapur: nueva fase terrestre de asedio
Un buque de la Marina de Estados Unidos, que se cree que transporta a miles de infantes de la Marina estadounidense, se está acercando al Estrecho Malaca, frente a Singapur, en su trayecto hacia la región del Golfo Pérsico, según datos de seguimiento marítimo publicados este martes por la agencia de noticias CCN.
Se trata del buque de asalto anfibio USS Tripoli, el cual se acercaba a Singapur, en el extremo suroccidental del mar de China Meridional, la mañana de este martes, según datos de seguimiento AIS vistos por CNN.
Eso coincide con la información revelada en las últimas horas por The Wall Street Journal, que informó que infantes de Marina adicionales serían transportados a Medio Oriente a bordo del Tripoli. Estos infantes de Marina provienen de la 31ª Unidad Expedicionaria de infantes de Marina (MEU) con base en Okinawa —una fuerza de respuesta rápida compuesta por 2.200 efectivos—, después de que el Pentágono ordenara el despliegue de la unidad, según tres funcionarios familiarizados con los planes.
Marinetraffic.com mostró la ruta de un “buque de guerra estadounidense no especificado” que partió de Okinawa el 11 de marzo, atravesó el mar de China Meridional y se acercaba a Singapur la mañana de este martes a una velocidad de unos 35 km/h.
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