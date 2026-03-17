Paro de ATE desactivado: Conciliación obligatoria antes de Semana Santa

La decisión, tomada por el ministerio de Capital Humano a través de la secretaría de Trabajo, entra en vigencia el miércoles 18/03 a las 9 y se extenderá por 15 días, en el marco de la Ley 14.786. El objetivo es claro: evitar el paro y garantizar la normal operación de los vuelos.
En los hechos, la medida obliga al gremio de controladores aéreos a levantar cualquier acción directa y a retomar las tareas habituales, mientras que el Estado —a través de ANAC— deberá abstenerse de aplicar sanciones o represalias.
Fin de semana largo sin turbulencias
El impacto inmediato es político y operativo: el paro previsto entre el 18 y el 24 de marzo queda en suspenso. Se trataba de una protesta con cese de actividades en franjas horarias clave (9 a 12 y 16 a 20), lo que hubiese afectado seriamente la programación aérea en todo el país.
Desde ATE/ANAC confirmaron que acatarán la conciliación. “La medida de fuerza queda suspendida hasta tanto venza el plazo”, aseguró el coordinador del sector, Marcelo Belelli.
Salarios y promesas incumplidas
El conflicto no desaparece: apenas entra en pausa. El reclamo sindical apunta a una pérdida salarial en los primeros meses del año y al incumplimiento de acuerdos firmados con la anterior gestión de Transporte.
Según el gremio, no hubo respuestas concretas por parte de las autoridades actuales, lo que detonó la convocatoria al paro. Ahora, el Gobierno apuesta a ganar tiempo y encauzar la negociación en una mesa de diálogo.
Alivio momentáneo
La conciliación obligatoria descomprime la situación en el corto plazo, pero deja abierto un interrogante: qué ocurrirá cuando venza el plazo si no hay acuerdo.
Por ahora, el Ejecutivo evita un conflicto con alto impacto público en días de alta circulación turística. Después, será otra historia.
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