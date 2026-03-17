Paro de ATE desactivado: Conciliación obligatoria antes de Semana Santa

Salarios y promesas incumplidas

El conflicto no desaparece: apenas entra en pausa. El reclamo sindical apunta a una pérdida salarial en los primeros meses del año y al incumplimiento de acuerdos firmados con la anterior gestión de Transporte.

Según el gremio, no hubo respuestas concretas por parte de las autoridades actuales, lo que detonó la convocatoria al paro. Ahora, el Gobierno apuesta a ganar tiempo y encauzar la negociación en una mesa de diálogo.

Alivio momentáneo

La conciliación obligatoria descomprime la situación en el corto plazo, pero deja abierto un interrogante: qué ocurrirá cuando venza el plazo si no hay acuerdo.

Por ahora, el Ejecutivo evita un conflicto con alto impacto público en días de alta circulación turística. Después, será otra historia.

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