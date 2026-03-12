Paro de ATE de una semana en 27 aeropuertos: Del reclamo de aumentos a la esposa de Adorni

Cancelaciones y reprogramaciones

"Esta organización gremial ha aguardado durante más de un mes el cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de las instancias de diálogos mantenidas oportunamente, en las que se manifestó la existencia de una propuesta en elaboración para abordar los reclamos mencionados”, se quejó ATE en un comunicado.

image El paro de ATE en los aeropuertos podría ocasionar cancelaciones y/o reprogramaciones de vuelos.

“Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado”, concluyó Aguiar.

"Cualquier cancelación o reprogramación será exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional”, advirtió Aguiar en su cuenta personal de la red social X y agregó que “e l Gobierno llevó el conflicto salarial al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la ANAC”.

Por su parte, La secretaria general adjunta de ATE Mercedes Cabezas explicó: "Exigimos además que las autoridades informen con anticipación a los usuarios para minimizar el impacto en los pasajeros".

--------------

Más noticias en Urgente24:

Afirman que Irán exporta más petróleo, y el barril alcanza los US$100 amenazando hasta a la fábrica de Lego

La Antártida: José Antonio Kast marcó un límite que Javier Milei no respondió

Escándalos libertarios en el aire: Leonardo Scatturice, José Luis Espert y Manuel Adorni

Revelan detalles, documentos y un video del viaje de Adorni en jet privado a Punta del Este