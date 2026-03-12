La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro en 27 aeropuertos de todo el país durante una semana en reclamo de aumentos que afirman que ya habían sido acordados pero nunca fueron abonados. La medida de fuerza afectará al fin de semana previo al 24 de marzo.
VUELOS AFECTADOS
Paro de ATE de una semana en 27 aeropuertos: Del reclamo de aumentos a la esposa de Adorni
El sindicato de estales ATE anunció un paro de una semana en 27 aeropuertos del país para fines de marzo en reclamo de un aumento no abonado.
Paro en aeropuertos y ¿“efecto Adorni”?
“Mientras algunos funcionarios ‘deslomados’ se divierten llevando a sus esposas al exterior, los trabajadores siguen cobrando salarios de pobreza”, disparó Rodolfo Aguiar, titular de ATE en referencia al jefe de gabinete Manuel Adorni y el polémico viaje de su esposa en el avión presidencial al argumentar las razones de paro.
La medida de fuerza se cumplirá entre el 18 y el 24 de marzo con suspensión de tareas de 9 a 12 y de 17 a 20 cada jornada prevista.
Según el gremio, durante esos turnos sólo se permitirán vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales. Si no media una intervención del Gobierno, la huelga se desarrollará tal como fue convocada y podría motivar una conciliación obligatoria.
ATE no descarta demoras en aeropuertos como Ezeiza y Aeroparque y no plegarán al paro empleados de áreas consideradas esenciales, como bomberos y Sanidad, ni distintos controles operativos que garantizan la seguridad en tierra.
Cancelaciones y reprogramaciones
"Esta organización gremial ha aguardado durante más de un mes el cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de las instancias de diálogos mantenidas oportunamente, en las que se manifestó la existencia de una propuesta en elaboración para abordar los reclamos mencionados”, se quejó ATE en un comunicado.
“Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado”, concluyó Aguiar.
"Cualquier cancelación o reprogramación será exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional”, advirtió Aguiar en su cuenta personal de la red social X y agregó que “e l Gobierno llevó el conflicto salarial al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la ANAC”.
Por su parte, La secretaria general adjunta de ATE Mercedes Cabezas explicó: "Exigimos además que las autoridades informen con anticipación a los usuarios para minimizar el impacto en los pasajeros".
