Milei llegó tarde a la asunción de Kast: el presidente trasandino habló de "Antártida chilena"

Milei tenía en agenda una bilateral en Valparaiso con José Antonio Kast el día de su asunción, a las 9.10, pero la misa se pospuso a pesar de que el presidente argentino llegó en la noche del martes 10 de marzo a Santiago junto a su hermana, la secretaria general de la presidencia y el canciller Pablo Quirno.
¿SE QUEDÓ DORMIDO EN EL HOTEL?
Ambos mandatarios habían acordado una reunión bilateral previa a la asunción de Kast pero se canceló por "temas de agenda" de Javier Milei.
El evento se celebró en el Congreso de ese país, ubicado en Valparaiso.
Participaron del traspaso el rey Felipe VI de España y la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado.
Luego de su tardío arribo, Milei se dedicó a fotografiarse con varios de los asistentes.
Sorpresa en el discurso de José Antonio Kast
El flamante mandatario trasandino invito al Rey de España a ir juntos a la Antártida porque, según el nuevo presidente, se trata del “continente del futuro”.
“Quiero pedirle que esta no sea la última visita que haga a nuestro país y en nuestra gestión. Como ya se lo expresé en privado, quiero renovar la invitación a que muy pronto nos pueda acompañar en una visita a la Antártica, el continente del futuro“, le dijo el mandatario al monarca posterior al cambio de mando.
Kast le expresó al rey que su presencia en el Polo Sur no significaría sólo un gesto diplomático sino también el testimonio de “una amistad que se cuenta en siglos y que hoy renovamos con gratitud y con orgullo”.
“Majestad, en este Chile que hoy comienza un nuevo capítulo, queremos ser un socio confiable, un destino seguro para la inversión… Para todos, no solamente para los amigos españoles”, añadió.
La invitación se dio previo al almuerzo organizado con las autoridades internacionales que asistieron esta jornada al cambio de mando.
¿Estuvo Milei presente en esa recepción o volvió antes a Buenos Aires?
Si estuvo en la misma… ¿Tendrá algo que decir la Casa Rosada sobre las intenciones de un líder híper nacionalista como Kast quien ha reivindicado en varias oportunidades las pretensiones trasandinas sobre territorios argentinos?