Milei llegó tarde a la asunción de Kast: el presidente trasandino habló de "Antártida chilena"

image Tarde pero seguro, encuentro de Milei y José Antonio Kast

Sorpresa en el discurso de José Antonio Kast

El flamante mandatario trasandino invito al Rey de España a ir juntos a la Antártida porque, según el nuevo presidente, se trata del “continente del futuro”.

El problema es que la Antártida de Argentina y la Antártida de Chile se superponen porque ambas naciones reclaman las mismas tierras. A diferencia del Polo Norte, que se asienta sobre aguas (no hay tierras debajo), el Polo Sur es un verdadero continente donde la tierra seguirá existiendo, aunque haya un proceso de descongelamiento por el cambio climático.

“Quiero pedirle que esta no sea la última visita que haga a nuestro país y en nuestra gestión. Como ya se lo expresé en privado, quiero renovar la invitación a que muy pronto nos pueda acompañar en una visita a la Antártica, el continente del futuro“, le dijo el mandatario al monarca posterior al cambio de mando.

image José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile

Kast le expresó al rey que su presencia en el Polo Sur no significaría sólo un gesto diplomático sino también el testimonio de “una amistad que se cuenta en siglos y que hoy renovamos con gratitud y con orgullo”.

“Majestad, en este Chile que hoy comienza un nuevo capítulo, queremos ser un socio confiable, un destino seguro para la inversión… Para todos, no solamente para los amigos españoles”, añadió.

La invitación se dio previo al almuerzo organizado con las autoridades internacionales que asistieron esta jornada al cambio de mando.

¿Estuvo Milei presente en esa recepción o volvió antes a Buenos Aires?

Si estuvo en la misma… ¿Tendrá algo que decir la Casa Rosada sobre las intenciones de un líder híper nacionalista como Kast quien ha reivindicado en varias oportunidades las pretensiones trasandinas sobre territorios argentinos?