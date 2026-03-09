urgente24
A pesar de cosecha récord en 2026, Milei no asistirá a Expoagro: ¿Por agenda internacional o por Clarín?

Aun que mantienen las retenciones, el campo tuvo récord: cosecha de 100 millones de toneladas de oleaginosas (soja y maíz) y 28 millones de toneladas de trigo.

Récord: Argentina proyecta un ciclo agroindustrial histórico con cifras sin precedentes. La soja superará las 48 millones de toneladas, mientras el maíz alcanzará un volumen inusitado de 58 millones. El trigo tendrá marcas inéditas para la historia reciente: 28 millones de toneladas.

Sin embargo, Milei se inclinó por una agenda internacional que incluyó Miami (escudo de seguridad), Nueva York (Argentina week), Chile (asunción del derechista José Antonio Kast) y Madrid (Foro Económico).

“Había intención de participar pero la agenda internacional de Milei es muy abultada” se excusaron desde la Casa Rosada.

¿Fue esa la verdadera causa o la explicación es más simple? ExpoAgro ha sido organizada históricamente por el Grupo Clarin, dueño del 50% del evento.

El presidente de Argentina mantiene con el holding encabezado por Héctor Magnetto un duro enfrentamiento al punto que tiene desde hace más de un año un posteo de X fijo contra la corporación periodística que conforman el diario Clarín, Canal 13, Radio Mitre y TN, entre otros.

ExpoAgro reúne más de 200.000 personas

Cada año, la principal muestra de la actividad agropecuaria ofrece 700 expositores y cuenta con la asistencia de un cuarto de millón de visitantes relacionados con la actividad.

La muestra es anfitriona también de delegaciones oficiales de numerosas naciones de Latinoamérica y el mundo.

Sin embargo, no podrá contar con la asistencia de Javier Milei.

