A pesar de cosecha récord en 2026, Milei no asistirá a Expoagro: ¿Por agenda internacional o por Clarín?

ExpoAgro reúne más de 200.000 personas

Cada año, la principal muestra de la actividad agropecuaria ofrece 700 expositores y cuenta con la asistencia de un cuarto de millón de visitantes relacionados con la actividad.

La muestra es anfitriona también de delegaciones oficiales de numerosas naciones de Latinoamérica y el mundo.

Sin embargo, no podrá contar con la asistencia de Javier Milei.

