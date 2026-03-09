MIAMI, NEW YORK Y MADRID, SÍ. SAN NICOLÁS, NO
A pesar de cosecha récord en 2026, Milei no asistirá a Expoagro: ¿Por agenda internacional o por Clarín?
Aun que mantienen las retenciones, el campo tuvo récord: cosecha de 100 millones de toneladas de oleaginosas (soja y maíz) y 28 millones de toneladas de trigo.
“Había intención de participar pero la agenda internacional de Milei es muy abultada” se excusaron desde la Casa Rosada.
¿Fue esa la verdadera causa o la explicación es más simple? ExpoAgro ha sido organizada históricamente por el Grupo Clarin, dueño del 50% del evento.
El presidente de Argentina mantiene con el holding encabezado por Héctor Magnetto un duro enfrentamiento al punto que tiene desde hace más de un año un posteo de X fijo contra la corporación periodística que conforman el diario Clarín, Canal 13, Radio Mitre y TN, entre otros.
ExpoAgro reúne más de 200.000 personas
Cada año, la principal muestra de la actividad agropecuaria ofrece 700 expositores y cuenta con la asistencia de un cuarto de millón de visitantes relacionados con la actividad.
La muestra es anfitriona también de delegaciones oficiales de numerosas naciones de Latinoamérica y el mundo.
Sin embargo, no podrá contar con la asistencia de Javier Milei.
