El Mundial 2026 es puro caos: fractura política de una Norteamérica en tensión

"En una cumbre de seguridad celebrada en enero en Colorado Springs, el director del Grupo de Trabajo de la FIFA de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, no mencionó a Canadá ni a México durante sus comentarios. Solo cuando el oficial de seguridad de la FIFA, GB Jones, subió al escenario, se reconoció el carácter internacional del torneo", dice Politico.

En ese marco, Trump además ha atacado a los mandatarios de Canadá y México, revitalizando sus discursos sobre seguridad fronteriza y sin descartar acciones militares contra cárteles mexicanos.

Tres modelos de financiación diferentes

El artículo también enfatiza en que, a pesar de que la FIFA busque coordinar esfuerzos, debe operar bajo sistemas fiscales y administrativos completamente distintos. Mientras México ofrece exenciones impositivas y financiamiento público y Canadá destinó cientos de millones para apoyar a sus ciudades, las sedes de USA deben conseguir sus propios recursos mediante patrocinios y acuerdos comerciales.

Además, las ciudades norteamericanas enfrentan incertidumbre por la suspensión de fondos federales de seguridad nacional, lo que produce desigualdades extremas en sedes que puedan cubrir los costos y otras que no.

Migración, seguridad y restricciones desiguales

La política migratoria introduce una fragmentación inédita; hay hinchas de países específicos que no pueden ingresar a Estados Unidos pero sí a Canadá y México.

"La relación trilateral está más deteriorada que nunca, y las tensiones se reflejan en el propio Mundial de este año. En lugar de una única sede continental, el Mundial de 2026 se asemeja cada vez más a tres torneos distintos, con diferentes regímenes de inmigración, planes de seguridad y modelos de financiación, todo ello en función de las distintas decisiones políticas de cada país anfitrión. La FIFA, el organismo rector del fútbol, "es el único pegamento que la mantiene unida", afirmó una persona íntimamente involucrada en la candidatura, quien pidió el anonimato para hablar con franqueza sobre la delicada dinámica política".

Derechos humanos: un pilar de la candidatura que terminó fragmentado

Uno de los grandes compromisos de la candidatura unida era garantizar estándares elevados de derechos humanos en las tres naciones anfitrionas, sobre todo después de las críticas a Rusia 2018 y Qatar 2022.

"En ningún ámbito es más evidente la fragmentación entre países que en el ámbito de los derechos humanos", manifiesta el artículo de Politico.

"'Los derechos humanos estuvieron presentes en la propuesta desde el principio'", afirmó Minky Worden, directora de iniciativas globales de Human Rights Watch, quien colaboró estrechamente con Mary Harvey, ex guardameta y ejecutiva del fútbol estadounidense, quien ahora dirige el Centro para el Deporte y los Derechos Humanos, en la redacción del texto. Harvey consultó con 70 organizaciones de la sociedad civil de los tres países durante el desarrollo de la estrategia", explica.

"Ese plazo venció sin que ninguna ciudad estadounidense presentara su plan a tiempo. Ahora, a solo unos meses del inicio, las ciudades anfitrionas finalmente han comenzado a publicar sus informes, creando una disparidad de enfoques. Mientras que el informe de Vancouver hace múltiples referencias al respeto a las poblaciones LGBTQ+, el de Houston no menciona en absoluto la orientación e identidad sexual", cierra.

