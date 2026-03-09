Luciano Castro reaparece y saca lo que tenía guardado sobre su internación

Y siguió contando: "Me interné. De verdad, estuve en un lugar que me ayudaron mucho los profesionales del lugar, los compañeros del lugar. Me contuvieron, me ayudaron. Y estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y más amo, que son mis hijos”.

“Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido. Y bueno... por suerte pedí ayuda y me ayudaron. Así que, es lo más importante”, agregó.

"Lu, se te ve muy golpeado, imagino que volver a trabajar también ayuda un poco y te entretiene y te despeja un poco a salir de esa situación..." le dijo el cronista.

A lo que Luciano contestó con firmeza: “No tengo más que decirles, que sigan bien”.

"¿Griselda?, por favor, sólo sobre eso?", preguntó el cronista, pero Luciano se retiró del lugar.

Luciano Castro Luciano Castro se sincera sobre su internación. Foto: Captura de video X 24/07/2025

Vea aquí el video de Luciano Castro hablando sobre su internación

¿Por qué Luciano Castro se internó?

Tal como informó Urgente24, fue Moria Casán quien contó, el pasado 13/02, que el propio Castro la contactó para que fuera su voz.

En ese entonces, Moria reveló en su programa el mensaje directo del actor: "Luciano me dijo a mí ‘vos sos la voz para decir, porque la gente te quiere, te respeta y yo te amo y te admiro y te quiero. No hablé nunca con nadie y no hay nada que haya dicho de nada con respecto a lo que yo vengo a sanar. Yo me interné porque quiero estar bien’".

"Está bien, está tratando de sanar, necesita sacarse los fantasmas que necesita sacar. ‘Te van a decir que me han llamado todos’, él está como muy enojado también, siente que hay un amarillismo con respecto a él, que se han burlado de todo", sumó la One en "La mañana con Moria".

Además, señaló que "Está como muy enojado, con ira que se la trata que sacar, pero me dice ‘te van a decir que hablé con alguien, mentira, no hablé con nadie, yo solamente hablo con vos para que lo digas, para que seas como mi voz’".

-----------

Más noticias en Urgente24

Mapa desolador: En rojo, provincias argentinas con pérdida de empresas y empleo

Se fue de Boca peleado con Riquelme y acelera para llegar a River: "Tiene ganas"

Finalissima 2026: La decisión radical de Qatar que impacta en Argentina y España

Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos

Panorama desolador en Boca: se confirmó la peor noticia y llora Riquelme