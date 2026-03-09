El baile descontrolado de Mauricio Macri en un casamiento que explotó en redes

Yanina Latorre confirmó que Mauricio Macri inició un romance con Chloé Bello y la modelo la desmintió

El expresidente Mauricio Macri volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que se asegurara que inició un romance con la modelo Chloé Bello, exnovia del músico Gustavo Cerati. La versión indica que la relación es muy reciente, pero que ambos ya comenzaron a mostrarse juntos en distintos ámbitos.

La información fue revelada por Yanina Latorre al aire del ciclo Sálvese quien pueda, por América TV. Según contó la conductora, el vínculo habría comenzado tras un mensaje que la modelo le envió al expresidente, en un contexto en el que él mantenía contacto con otras mujeres.

Sin embargo, días más tarde la artista se encargó de desmentirlo de forma tajante. A la salida de un evento, fue abordada por diferentes cronistas que le consultaron por su vida sentimental.

"Del corazón estoy muy bien, estoy sola, estoy viviendo un buen momento de soltería", comenzó diciendo. Y sumó: "Los rumores no tienen nada de real, somos dos personas muy distintas, soy muy amiga de su hermana Flor, pero no tengo nada que ver".

Asimismo, aprovechó para destacar la diferencia de edad que hay entre ambos: "No tenemos nada que ver, somos distintos en muchos sentidos, es una persona que me dobla en edad".

