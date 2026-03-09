El casamiento de Emily Lucius con Rodrigo Valladares dejó varios momentos comentados, pero uno de los que más repercusión generó fue el baile de Mauricio Macri. El exmandatario asistió a la celebración a raíz de ser el tío del flamante marido, y terminó protagonizando una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
EXCESO DE EUFORIA
El baile descontrolado de Mauricio Macri en un casamiento que explotó en redes
El expresidente Mauricio Macri fue filmado mientras saltaba en la pista durante la fiesta de Emily Lucius y el video fue viral en las plataformas digitales.
En los videos que compartieron algunos invitados se lo ve en la pista, saltando y bailando junto a otros asistentes mientras sonaba música festiva. El momento, captado con celulares, empezó a replicarse durante el domingo en distintas cuentas de entretenimiento.
En pocas horas, el clip acumuló miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios reaccionaron con humor a los movimientos del exmandatario, mientras que otros destacaron el clima distendido que se vivía durante la fiesta.
Así, lo que fue un instante espontáneo en la pista terminó convirtiéndose en uno de los contenidos virales del fin de semana. Entre fotos del vestido, invitados y detalles del festejo, la reacción del exmandatario nacional se llevó buena parte de la atención en las plataformas digitales.
Yanina Latorre confirmó que Mauricio Macri inició un romance con Chloé Bello y la modelo la desmintió
El expresidente Mauricio Macri volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que se asegurara que inició un romance con la modelo Chloé Bello, exnovia del músico Gustavo Cerati. La versión indica que la relación es muy reciente, pero que ambos ya comenzaron a mostrarse juntos en distintos ámbitos.
La información fue revelada por Yanina Latorre al aire del ciclo Sálvese quien pueda, por América TV. Según contó la conductora, el vínculo habría comenzado tras un mensaje que la modelo le envió al expresidente, en un contexto en el que él mantenía contacto con otras mujeres.
Sin embargo, días más tarde la artista se encargó de desmentirlo de forma tajante. A la salida de un evento, fue abordada por diferentes cronistas que le consultaron por su vida sentimental.
"Del corazón estoy muy bien, estoy sola, estoy viviendo un buen momento de soltería", comenzó diciendo. Y sumó: "Los rumores no tienen nada de real, somos dos personas muy distintas, soy muy amiga de su hermana Flor, pero no tengo nada que ver".
Asimismo, aprovechó para destacar la diferencia de edad que hay entre ambos: "No tenemos nada que ver, somos distintos en muchos sentidos, es una persona que me dobla en edad".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Mapa desolador: En rojo, provincias argentinas con pérdida de empresas y empleo
Se fue de Boca peleado con Riquelme y acelera para llegar a River: "Tiene ganas"
Finalissima 2026: La decisión radical de Qatar que impacta en Argentina y España
Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos
Panorama desolador en Boca: se confirmó la peor noticia y llora Riquelme