Superávit aeronáutico: Qué espera el Gobierno de Aerolíneas Argentinas, Intercargo y EANA

En el 2026, la aerolínea estatal cuenta con gastos de operación proyectados por $3.548.847.856.125 (+44% contra 2025). Además, los ingresos están estimados en $3.725.414.963.686 (+47%), un resultado económico (ahorro) de $90.967.011.104 (+182%) y un superávit financiero de $32.870.702.081.

Esto último implica un retroceso en el margen conseguido en el 2025 y publicitado por la Casa Rosada. Con un 7,7% menos, el nuevo superávit se proyecta menor en $2.748.132.931.

Si bien Economía prevé el triple en la generación de recursos por resultado operativo (ingresos contra gastos), Aerolíneas Argentinas prevé algunas inversiones de capital específicas que aplicarían presión sobre la ecuación del 2025. Entre ellas, la incorporación impostergable de nuevas aeronaves para renovar una flota que ya generó señales de estrés por antigüedad y pocas unidades en relación al crecimiento de la demanda y las operaciones.

Aerolíneas Argentinas 3P Aerolíneas Argentinas y un superávit menor en 2026.

Intercargo 2026

La compañía que opera servicios de rampa y handling en tierra en todo el país también tiene una proyección en crecimiento para 2026 según el Gobierno. Todo ello a pesar de las proyecciones privatizadoras que indican que la administración libertaria aceleraría en el corto plazo para desprenderse de su propiedad.

Durante este año, Economía estimó gastos operativos para Intercargo en $117.775.929.686 (+37,9%). Los ingresos, por su parte, fueron estimados en $126.417.438.752 (41,2%) derivando en un resultado operativo de $8.641.509.066 (+109%).

Esas cifras resultaron en un ahorro estimado en $7.713.932.808 (+59%), y un superávit financiero de $7.828.539.207, crecimiento del 119% respecto a los registros del 2026.

Para el Gobierno, la prioridad en el caso de Intercargo sería devolverle a la empresa la capacidad de generar recursos genuinos antes de una oferta al mercado privado. Un ordenamiento que llegó como respuesta a la “falta de interés” que se mantuvo alrededor de la privatización.

Además, Intercargo entró en competencia con decenas de compañías que fueron habilitadas en la actividad. Como parte de la política de “Cielos Abiertos”, se levantaron las restricciones operativas que derivaban en una exclusividad implícita para la empresa estatal.

intercargo.jpg Mejoran las proyecciones oficiales sobre Intercargo.

EANA 2026

Por su parte, la Empresa Argentina de Navegación Aérea también resultó en proyecciones positivas para el Ministerio de Economía, aunque con cambios respecto al 2025. En ese sentido, la compañía encargada de gestionar la tarea de control aéreo y organización del tráfico también tendría inversiones de capital proyectadas que cambiarían la ecuación superavitaria.

En el campo de gastos de operación, el Gobierno habilitó un presupuesto por $203.234.428.660 (+20,4%). Por su parte, los ingresos operativos correrán por la cuenta de los $278.117.399.589 (37%), arrojando un resultado positivo de $74.882.970.929 (+120%).

Mientras tanto, el ahorro proyectado será de $40.919.387.141 (+120%), arrojando un superávit financiero de apenas $49.905.196 (-90%).

EANA tiene nuevo director en Córdoba, Cuyo y el NOA.

Otras noticias de Urgente24

Mercados alterados: Reunión urgente del G7 para liberar las reservas de petróleo

Dio vuelta a Von Clausewitz: para Milei "política es continuación de guerra, por otros medios"

Javier Milei volvió a prometer inflación cero y le pegó a Rocca

El petróleo tocó los US$109 y el diesel ya aumentó 20% en Estados Unidos